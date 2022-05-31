11 041 79
"У Німеччини скоро буде найбільша регулярна армія в Європі", - Шольц
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
ФРН незабаром матиме найбільшу армію серед європейських країн у НАТО.
Про це заявив канцлер Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"У Німеччини скоро буде найбільша регулярна армія в Європі в рамках НАТО", - сказав Шольц, зазначивши, що це значно зміцнить безпеку ФРН та її союзників.
Крім того, канцлер ФРН заявив про нерозуміння критики на адресу німецької влади, яка висловлюється як усередині, так і за межами країни, щодо відсутності військової підтримки України.
За його словами, Берлін передав Києву озброєння та планує поставити ще більше.
"Ці замовлення виконуються", - додав Шольц, маючи на увазі поставки важкого озброєння, які були погоджені.
Топ коментарі
+45 botoks
показати весь коментар31.05.2022 14:25
+28 Олексій Лісничий
показати весь коментар31.05.2022 14:31
+22 Алекс Мышкевич
показати весь коментар31.05.2022 14:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
багато яєць, але не одразу, бо ми боїмося вступити у Третю світову війну 😊
готувати гарматне м'ясо треба з ясел
В России стали появляться военные детские площадки.
Горка в виде пушки и боевой машины, качели в виде танков и указатель "на Берлин".
https://t.me/charter97_org/74419
https://www.dsnews.ua/ukr/world/bundestag-trebuet-ot-sholca-razblokirovat-postavku-marder-ukraine-31052022-460185
Так, так. Поставлять. Під кінець війни, коли Україна без Леопардів і САУ переможе Мордорашу. По десять штук.
Вписывался за всякие Румынии, которые к нему просились в союз; объявлял войну совку, вопреки брехне про "без объявления войны" и т.д.
Але яя все бачу ,що більше людей замясть того ,щоб подякувати , повторюють зелену пропаганду , і все більше переконуюсь ,що велика мета всього цього ,щоб відвернути Україну від НАТО .
Німеччина в нас вже подається в негативному спектрі , а це все не дуже добре ,тому що НІмеччина та Франція - локомотив ЄС.
Завжди декілько ніків дуже активні тільки про новини про Німетчину, або Францію, або НАТО, або Бадена та просувають російські нарративи
Укажите пол:
1)муж
2)жен
3)другой
так оно третьим пунктом проходит.
Об этом заявил канцлер Олаф Шольц".
Ну если она увеличится за счёт таких командиров и солдат, то это вряд ли на кого-то жути нагонит, или произведёт впечатление.
Командующий бундесвером: не будьте слишком откровенны в Интернете.
Дело касалось командира Анастасии Бифанг, которая создала рекламу в Tinder в 2019 году со словами: «Спонтанные, похотливые, транс*, открытые отношения в поисках секса. Приветствуются представители любого пола».
Это зашло слишком далеко для бундесвера, и ее дисциплинарный начальник сделал ей выговор. В то время Бифанг была командиром 381-го батальона информационных технологий в Сторкове. Она не согласилась с дисциплинарным взысканием.
Підлизувателі кремля
Клован сосисочный