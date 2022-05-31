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Новини За кордоном
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армія (3486) Німеччина (4521) Шольц Олаф (718)

"У Німеччини скоро буде найбільша регулярна армія в Європі", - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шольц

ФРН незабаром матиме найбільшу армію серед європейських країн у НАТО.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"У Німеччини скоро буде найбільша регулярна армія в Європі в рамках НАТО", - сказав Шольц, зазначивши, що це значно зміцнить безпеку ФРН та її союзників.

Крім того, канцлер ФРН заявив про нерозуміння критики на адресу німецької влади, яка висловлюється як усередині, так і за межами країни, щодо відсутності військової підтримки України.

За його словами, Берлін передав Києву озброєння та планує поставити ще більше.

"Ці замовлення виконуються", - додав Шольц, маючи на увазі поставки важкого озброєння, які були погоджені.

Також читайте: Шольца закликають до якнайшвидшої поставки БМП Marder Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+45
це може привести до ескалації.
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31.05.2022 14:25
+28
І від кого він буде захищатися? Від Англії чи Франції? Баран, дай озброєння Україні!!!
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31.05.2022 14:31
+22
птахофабрики України можуть продати яйці для цієї "армії",

багато яєць, але не одразу, бо ми боїмося вступити у Третю світову війну 😊
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31.05.2022 14:46
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це може привести до ескалації.
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31.05.2022 14:25 Відповісти
Скоріше, нагадує мастурбацію ...
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31.05.2022 14:33 Відповісти
птахофабрики України можуть продати яйці для цієї "армії",

багато яєць, але не одразу, бо ми боїмося вступити у Третю світову війну 😊
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31.05.2022 14:46 Відповісти
Гастон перевозбужден (Орели Шьен Шо Шин)
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31.05.2022 14:36 Відповісти
ми дуже раді за вас
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31.05.2022 14:26 Відповісти
не буде
готувати гарматне м'ясо треба з ясел

В России стали появляться военные детские площадки.

Горка в виде пушки и боевой машины, качели в виде танков и указатель "на Берлин".
https://t.me/charter97_org/74419
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31.05.2022 14:31 Відповісти
так, але на кухні їх батьки криють матом все і всіх, і діти будуть рости байдужими і цинічними. Вигідно йти вбивати - піде вбивати. Виявиться що не вигідно, що можна подохнути - одразу звалять. Як завжди.
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31.05.2022 17:04 Відповісти
Ліверна ковбаса якась.
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31.05.2022 14:27 Відповісти
шольц - это шуфрич, которого все ****** при возможности
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31.05.2022 16:35 Відповісти
Нова "друга армія світу"?
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31.05.2022 14:28 Відповісти
НАТЫ становяться огрессивнее!
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31.05.2022 14:28 Відповісти
І від кого він буде захищатися? Від Англії чи Франції? Баран, дай озброєння Україні!!!
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31.05.2022 14:31 Відповісти
Шольц такой балабол если честно.
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31.05.2022 14:31 Відповісти
Только сейчас он вешает лапшу на уши не Украине, а собственным избирателям.
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31.05.2022 14:39 Відповісти
Только не канает.
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31.05.2022 14:41 Відповісти
Що в Німеччині про нього думають?
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31.05.2022 14:52 Відповісти
головне, щоб за старою звичкою не відтяпали шматок Польщі та Чехії
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31.05.2022 14:32 Відповісти
Олаф, під дурника безкарно косити може тільки *****, і то не нескінченно. Критики він не розуміє, бачте. Равлик ліверний.
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31.05.2022 14:35 Відповісти
Дойчланд юубер аллес! Вермахт, ой... бундесвер Ждем втогого прихода (он же фарс) гитлера?
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31.05.2022 14:37 Відповісти
Мені краще "Еріка" подобається.
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31.05.2022 18:48 Відповісти
Канцелярія Шольца вже кілька тижнів блокує доставку БМП Marder із промислових запасів. Крім того, згідно з внутрішнім звітом, у Бундесверу залишилися 32 машини, які можна було б поставити.
https://www.dsnews.ua/ukr/world/bundestag-trebuet-ot-sholca-razblokirovat-postavku-marder-ukraine-31052022-460185
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31.05.2022 14:37 Відповісти
В заголовку помилка
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31.05.2022 14:37 Відповісти
Бiля НiмеТчини
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31.05.2022 16:39 Відповісти
"За його словами, Берлін передав Києву озброєння та планує поставити ще більше"
Так, так. Поставлять. Під кінець війни, коли Україна без Леопардів і САУ переможе Мордорашу. По десять штук.
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31.05.2022 14:38 Відповісти
Ну если с такой скоростью как они нам тяжелые вооружения передают, они найбольшую регулярную армию збудують лет через 300
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31.05.2022 14:39 Відповісти
Все правильно. Плохо помогали Украине, поэтому Германии не уже обходимо готовится к войне с Россией. Сейчас война идет на территории Украины, если Украина проиграет, тогда война будет уже на территории Германии, и Россия будет бомбить города Германии и будут умирать немцы
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31.05.2022 14:39 Відповісти
Без Ленд-лиза Гитлер стёр бы СССР в порошок. Хорошо бы это было или плохо, другой вопрос
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31.05.2022 14:49 Відповісти
вообще не вопрос: это было бы хорошо
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31.05.2022 15:12 Відповісти
Алоизыч всегда поступал по понятиям и никого не кидал, в отличие от совка!

Вписывался за всякие Румынии, которые к нему просились в союз; объявлял войну совку, вопреки брехне про "без объявления войны" и т.д.
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31.05.2022 15:14 Відповісти
Насправді , Німеччина дуже багато зробила для України ,більше ніж будь хто. Вони дали нам зброю ,вводять санкції , жертвуючи своєю економікою. Приютили наших жінок та дітей.
Але яя все бачу ,що більше людей замясть того ,щоб подякувати , повторюють зелену пропаганду , і все більше переконуюсь ,що велика мета всього цього ,щоб відвернути Україну від НАТО .
Німеччина в нас вже подається в негативному спектрі , а це все не дуже добре ,тому що НІмеччина та Франція - локомотив ЄС.
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31.05.2022 14:40 Відповісти
Ще хочу доповнить ,що Зеленський не захотів зустрічатись зі Штанмаєром ,але найбільша його мета - зустріч з ******. Тут вже потрібно бить в набат.
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31.05.2022 14:42 Відповісти
Локомотив поразки.
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31.05.2022 14:47 Відповісти
Один з напрямків рашапропаганди - це вдовбити в розум українців, що Франція та Неметчина, взагалі НАТО зрадили Україну
Завжди декілько ніків дуже активні тільки про новини про Німетчину, або Францію, або НАТО, або Бадена та просувають російські нарративи
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31.05.2022 14:48 Відповісти
Нажаль і офіційна влада теж просуває.
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31.05.2022 15:11 Відповісти
Делайте что хотите, но сначала нам "Гепарды"...
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31.05.2022 14:40 Відповісти
Ви мадяр?
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31.05.2022 14:55 Відповісти
Нет, по работе нужно использовать VPN.
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31.05.2022 15:17 Відповісти
без снарядов они никому ***** не нужны. Пусть оставят для своей будущей самой *********** армии.
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31.05.2022 15:36 Відповісти
Но после победы на москвабадом все армии мира будут просить учений с В. С. У
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31.05.2022 14:42 Відповісти
А чим озброювати армію будете, кляті брехуни(виходить про армію бреше або про озброєння, клятий лівер)? Тиж падло рвеш горлянку, що у вас озброєння нема! А тут перша армія в Європі!!! Дивись щоб за "другою в світі" в напрямку коробля руського не пішов.
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31.05.2022 14:44 Відповісти
Допомогли б німці Україні розбити кацапів по-справжньому, а не по-шольцевські, так й не знадобилося б збільшувати власну армію - бо ніхто окрім кацапів "на берлін" не збирається
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31.05.2022 14:45 Відповісти
Походу найдовша.
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31.05.2022 14:45 Відповісти
Не сміши,шольц.
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31.05.2022 14:46 Відповісти
Прекратите сначала выплачивать репарации фасткой державе и направите эти деньги на военную помощь Украине!
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31.05.2022 14:47 Відповісти
Мне одному кажется. что Шольц либо подцепил вирус "Аналоговнетина", либо реально Шольца давно нет, а Путин сделал пластическую операцию и скрывается под тем образом, где его меньше всего будут искать и попутно привычно ГАДИТ?!
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31.05.2022 14:48 Відповісти
пока не увижу немецкие танки и САУ на передовой не верю Шольцу, кресты можно не смывать, что б орки офигели
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31.05.2022 14:50 Відповісти
Шольц походу стопроцентный *******
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31.05.2022 14:53 Відповісти
Щоб твому слову вірили - потрібно його виконувати.
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31.05.2022 14:53 Відповісти
Пришло время немцам отомстить русским свиньям за подставу сталина во ВМВ - ведь известный факт что именно СССР подтолкнул Германию на раздел Европы, просто сталин был самоуверенным и думал что США и Великобритания не впишутся но что то пошло не по плану и кремлевские шакалы быстро спрыгнули сделав немцев виновными в этом глобальном преступлении.
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31.05.2022 14:55 Відповісти
pora vozvrashatj Kenigsberg
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31.05.2022 15:20 Відповісти
Это как в опроснике.
Укажите пол:
1)муж
2)жен
3)другой

так оно третьим пунктом проходит.
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31.05.2022 15:34 Відповісти
Розпиз...вся. Ніяка армія тебе неспасе окрім ЗСУ. Нелови гав дурнику
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31.05.2022 14:59 Відповісти
лет через 10 . А там либо создадут, либо Шольц (умрет ) пойдет в отставку Это же классика
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31.05.2022 15:00 Відповісти
Ого,фрицы под прикрытием ********* авантюры увеличивают свою ударную силу и не дают нормального количества вооружения Украине,подозрительно,Польше и Франции нужно быть внимательными.
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31.05.2022 15:01 Відповісти
А ми не збираємось захищати Німеччину.
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31.05.2022 15:05 Відповісти
Запис у Книзі почесних відвідувачів військового полігону в Кунесдорфі за 1936 рік: "У Німеччини будуть найкращі в світі танки!" Адольф Гітлер"
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31.05.2022 15:11 Відповісти
А нахера такому сцыкливому руководству нужна такая армия??
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31.05.2022 15:12 Відповісти
"Вскоре ФРГ будет иметь самую большую армию среди европейских стран в НАТО.
Об этом заявил канцлер Олаф Шольц".

Ну если она увеличится за счёт таких командиров и солдат, то это вряд ли на кого-то жути нагонит, или произведёт впечатление.

Командующий бундесвером: не будьте слишком откровенны в Интернете.
Дело касалось командира Анастасии Бифанг, которая создала рекламу в Tinder в 2019 году со словами: «Спонтанные, похотливые, транс*, открытые отношения в поисках секса. Приветствуются представители любого пола».
Это зашло слишком далеко для бундесвера, и ее дисциплинарный начальник сделал ей выговор. В то время Бифанг была командиром 381-го батальона информационных технологий в Сторкове. Она не согласилась с дисциплинарным взысканием.
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31.05.2022 15:16 Відповісти
neponjal eta on ili ana ?
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31.05.2022 15:22 Відповісти
А вы коммент до конца откройте, там всё сказано.
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31.05.2022 16:08 Відповісти
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31.05.2022 18:32 Відповісти
ВСУ дивится на шольца як на гівно
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31.05.2022 15:21 Відповісти
******** старик на старости лет. В ближайшем обозримом будущем вашему сраному будесверу до польской армии - как до неба.
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31.05.2022 15:32 Відповісти
На сегодня им и до ЗСУ - шо до Пекина рачки.
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31.05.2022 18:28 Відповісти
Шел 2030 год, 16й год войны Фашистской Федерации против Украины. Германия продолжала планировать передать Украине оружие.
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31.05.2022 15:34 Відповісти
а ЗСУ найкраща
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31.05.2022 15:37 Відповісти
Можливо мове йде про включення України в альянс НАТО, тоді Шольц має рацію, вони отримають найсильнішу армію в Європі
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31.05.2022 15:41 Відповісти
Им американцы яйца отрезали в 1945 навсегда.
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31.05.2022 15:42 Відповісти
так от воно що виявляється: Шольц конкуренції злякався
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31.05.2022 15:57 Відповісти
Це ж треба було довести бундесвер до стану типа скаутського табору! А тепер схаменулись ліберастичні ідіоти.
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31.05.2022 16:19 Відповісти
Клоуни ви німецькі - у вас танків навіть толком немає
Підлизувателі кремля

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31.05.2022 16:22 Відповісти
АХАХАХАХ
Клован сосисочный
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31.05.2022 17:26 Відповісти
А смысл, если у Вас 30 БТРов?
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31.05.2022 17:44 Відповісти
Если такими же темпами как помощь Украине, то это будет не при нашей жизни. А если у них пару десятков танков и куча хлама на складах времён второй мировой , то это займёт ещё больше времени
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31.05.2022 18:30 Відповісти
Їхні швайне надо то довго добре живуть. Гімна варта та армія. Гуморист. Його послати можуть всі, а він навіть не відреагує. Типовий Ганс.
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31.05.2022 19:20 Відповісти
І найсильніша!!! Одразу як Україна вам памперсів нагуманітарить
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31.05.2022 20:44 Відповісти
клоун якийсь ***, щось меле як та коняка з параши
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01.06.2022 01:36 Відповісти
 
 