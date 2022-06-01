Звільнення Денісової підриває незалежність інституції омбудсмена, – моніторингова місія ООН

Звільнення Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової суперечить міжнародним стандартам і підриває незалежність цієї важливої правозахисної інституції в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Моніторингової місії ООН з прав людини,

"Ми вважаємо, що зараз, як ніколи, для України важливо мати незалежну та сильну інституцію, яка зможе неупереджено розслідувати порушення прав людини та підтримувати потерпілих у пошуку справедливості та відшкодування шкоди. Міжнародні стандарти вимагають, щоб законодавство, яке регулює такі інституції, містило незалежний та об’єктивний процес звільнення з чітко визначеними підставами", – йдеться у тексті заяви.

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У постанові, ухваленій Верховною Радою за невиправдано прискореною процедурою, не пояснюються причини звільнення омбудсмена, зауважують представники ООН.

"Це рішення послабило незалежність інституції та порушить її роботу. Ми закликаємо органи влади вжити негайних заходів для забезпечення незалежності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та дотримуватися міжнародних стандартів у законодавстві та на практиці", – наголошують в моніторинговій місії ООН з прав людини.

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