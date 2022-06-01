Звільнення Денісової підриває незалежність інституції омбудсмена, – моніторингова місія ООН
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Звільнення Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової суперечить міжнародним стандартам і підриває незалежність цієї важливої правозахисної інституції в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Моніторингової місії ООН з прав людини,
"Ми вважаємо, що зараз, як ніколи, для України важливо мати незалежну та сильну інституцію, яка зможе неупереджено розслідувати порушення прав людини та підтримувати потерпілих у пошуку справедливості та відшкодування шкоди. Міжнародні стандарти вимагають, щоб законодавство, яке регулює такі інституції, містило незалежний та об’єктивний процес звільнення з чітко визначеними підставами", – йдеться у тексті заяви.
У постанові, ухваленій Верховною Радою за невиправдано прискореною процедурою, не пояснюються причини звільнення омбудсмена, зауважують представники ООН.
"Це рішення послабило незалежність інституції та порушить її роботу. Ми закликаємо органи влади вжити негайних заходів для забезпечення незалежності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та дотримуватися міжнародних стандартів у законодавстві та на практиці", – наголошують в моніторинговій місії ООН з прав людини.
Будь ласка, зачекайте...
А скрита консерва, ще гірше чим явний ворог.
Але тут більшості тільки щоб пошпиняти на теперішні владні структури.
Бо вони відітілі обіжені))
Бо спонсор поза грою))
У нас бардак, а неинезависимость
Не звик він працювати так...
Йому казали, що не можна...
Та презєдент у нас - ... <дуже творча особа і назашкварить все одно>
Наші виродки здібні тільки до знищення країни. Також на деякий час потрібно позбавити лохторат права голосу, до виявлення зародків розуму. За 30 років голосування біомаса довела, що здатна голосувати тільки за виродків.
Його оточення на чолі з дєрьмаком є ті, хто керує політичним керівництвом країни, включаючи парламент.
Звільнення омбудсмена з порушеннями законів і процесуальних норм є умисним актом саботування іміджу України в очах міжнародної спільноти. Адже не було ніякої необхідности це робити саме так, не залежно добре чи ні вона працювала. Посада важлива але ні для сфери нацбезпеки, ні для економіки чи фінансів держави не є критичною.
Наближається дата прийняття рішення про асоціацію з ЄС і для опонентів України у їхній кейс за голос проти, до зібраних раніше аргументів, ОП руками зебілів у парламенті підкинув ще один аргумент, для посилання чому Україна не готова для ЄС.
Я понимаю, война, и Порох призвал к единству страны. А что делать, если стадо Zебанутых идиотов само начало провоцировать? И кого они мечтает поставить на ее место? Безмозглую, или как ее там, рыжая такая, самая тупая из Zебанутого стада?
Людмила Леонтьевна Денисова, урождённая Анкудинова, родилась в Архангельске. По национальности - русская. Окончила Архангельское педагогическое училище в 1978 году по специальности «воспитатель детского сада». В 1989 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета и Таврический институт предпринимательства и права по специальности «учёт и аудит». С 1980 до 1989 года - секретарь судебного заседания, заведующая канцелярией, консультант Архангельского областного суда.
В 1989 году переехала в Крымcкую область - в Симферополь, и стала юрисконсультом Крымского обкома ЛКСМ Украинской ССР. С 1991 года по 1998 год работала в Крымском республиканском управлении Пенсионного фонда Украины, исполняла обязанности начальника управления фонда.
В 1998 году Людмила Денисова стала министром экономики Автономной Республики Крым. В том же году заняла должность министра финансов в крымском правительстве. В 2000 году прокуратура задержала её «за злоупотребление служебным положением». Вскоре дело было закрыто. В 2000 году избиралась депутатом Верховного Совета Крыма III созыва. Сначала выборы в крымский парламент по 39-му округу Симферополя, в котором победила министр финансов Крыма Людмила Денисова, были признаны недействительными.
С 2001 года по 2002 год - начальник управления Госказначейства в АРК. Была заместителем председателя движения «Прозрачная власть». Три года возглавляла наблюдательный совет корпорации «Гуматекс». Член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко (БЮТ) с 2005 года.
и т д - в Вікіпедії багато інфи
«В 1989 году переехала в Крымcкую область - в Симферополь, и стала юрисконсультом Крымского обкома ЛКСМ Украинской ССР.»
Це ті понаіхавшіе , ЩО потім раділі приводу раши в Крим
Уволили её за то что правду сказала
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До речі, набої нам передають до зброї натіських калібрів - 223, 308, 50. Зрозумів, лошок?
Друге. Це дає право пліснявій владі, вкотре, харконути в Конституцію?
Протизаконні, підкилимні, договорняки про відкликання міжнародних позовів проти кацапів, на орівтовну суму в 155 МЛРД ДОЛАРІВ, розмінування півдня та сходу, тому підтвердження.
Вибори в Раду.
...
Закриття патріотичних каналів.
Передача "азовців".
Недопуск Пороха на саміт НАТО.
Звільення Денісової.
...
Звернення до омбудсмана Людмили Денісової щодо комунікації про статеві злочини у час війни
Сенсаційні матеріали, стигматизація, інсинуації та «чорнуха» навколо людських трагедій не допоможуть нам подолати ворога й оприявнити проблему статевих злочинів під час війни.
Відкрите звернення до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо комунікації про статеві злочини під час війни
Шановна Людмило Леонтіївно!
Ми, українські медійниці, стурбовані та подекуди обурені риторикою повідомлень про статеві злочини під час війни, які з'являються на сторінках у соціальних мережах Уповноваженої Верховної Ради з прав людини.
Зґвалтування суворо заборонене статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, тому російські воєнні злочинці мають бути покарані. Водночас повідомлення про такі злочини повинні публікуватися з обережністю, особливо щодо дітей та неповнолітніх.
Статеві злочини під час війни - це трагедії сімей, важка і травматична тема, а не тема для публікацій у дусі «скандальної хроніки». Потрібно пам'ятати про мету: привернення уваги до фактів злочинів.
Ця інформація поширюється медіа, сенситивні слова стають клікабельними заголовками, лідери та лідерки громадської думки також цитують їх у блогах, під час міжнародних культурницьких подій, організованих для адвокації вцілілих, привернення уваги до війни в Україні та до жахливих злочинів, скоєних росіянами.
Медіа ставляться з повагою до офіційних джерел інформації, яким є ви як посадова особа і ваш офіс. Тому будь-яка інформація, поширена від імені Уповноваженої або її офісу, зокрема на сторінках у соцмережах, для журналістів має статус підтверджених фактів. До того ж, зазвичай інформацію, яка стосується статевих злочинів загарбників, неможливо перевірити в інших джерелах. Дуже важливо, аби вона справді була підтвердженою.
Щодо дітей, які зазнали сексуального насильства від російських військових і загинули, для офіційної публічної комунікації мають бути висновки судово-медичної експертизи. Однак і в цьому випадку кожне слово повинне бути виважене і ретельно підібране.
Деталі злочинів, які ви повідомляєте публічно, скеровують увагу суспільства на роботу слідчих органів, системи правосуддя; люди вимагають розслідувань, судових процесів, покарання.
Представники і представниці правоохоронної та судової системи обмежені процесуальними заборонами ділитися інформацією про хід слідства. Кожний випадок ретельно досліджується, збираються докази, захищаються персональні дані вцілілих від сексуального насильства і свідків. Тому під час вашої публічної комунікації, яка завжди має розголос, просимо зазначати, чи передає ваш офіс матеріали для подальшої роботи слідчих та прокурорів.
Під час публічної комунікації статевих злочинів під час війни (особливо коли потерпілими є діти) важливо зважати не лише на етичність формулювань, але й на виправданість та доцільність публікації тих чи інших подробиць, які можуть шокувати. Наприклад, «дівчинка 6 місяців, росіяни ґвалтували чайною ложкою», «по двоє гвалтували малюків орально та анально» та «дев'ятимісячну донечку зґвалтували свічкою».
Як посадовій особі омбудсману надважливо передусім дбати про права та гідність уцілілої людини та її близьких. А отже, дотримуватися етичних стандартів у поданні інформації, оскільки надалі медіа поширюють її у власних публікаціях, зберігаючи оригінальні формулювання та публікуючи їх на широку аудиторію.
Сенсаційні матеріали, стигматизація, інсинуації та «чорнуха» навколо людських трагедій не допоможуть нам подолати ворога й оприявнити проблему статевих злочинів під час війни.
Ми занепокоєні тим, щоб українські медіа не стали всього лише майданчиком для поширення «жахливих подробиць» про статеві злочини під час війни замість того, щоб слугувати голосами на підтримку збирання доказів у відповідних кримінальних справах та справедливого покарання, та поширювати інформацію про те, куди і як звертатися людям, що пережили насильство.
Важливо розуміти, що статеві злочини під час війни - це інструмент геноциду, це інструмент ведення війни без правил, але вони не можуть слугувати ілюстративним матеріалом для розпалювання емоцій аудиторії.
Ми просимо вас, надаючи інформацію про статеві злочини під час війни:
Оприлюднювати тільки ту інформацію, щодо якої є достатньо доказів; перед публікацією перевіряти факти.Повідомляти, які матеріали ви передали до системи правосуддя;Вивіряти й ретельно продумувати кожне слово, щоб уникнути сенсаційності в повідомленняхУникати надмірної деталізації злочинів.Користуватися коректною термінологію, наприклад, вживати слово «вцілілі» або «потерпілі» замість «жертви».Дбати про конфіденційність і безпеку потерпілих. Пам'ятати, що потерпілі можуть бути ідентифіковані, якщо мешкають у невеликих селах чи містечках.Нагадувати про мережі підтримки потерпілих (адвокат(к)и, правозахист, професійна психологічна допомога).
https://detector.media/withoutsection/article/199524/2022-05-25-zvernennya-do-ombudsmana-lyudmyly-denisovoi-shchodo-komunikatsii-pro-statevi-zlochyny-u-chas-viyny/
Раніше українські журналісти критикували риторику повідомлень уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової про сексуальні злочини, скоєні російськими військовими в Україні під час війни.
Денісова часто давала дуже жорсткі деталі зґвалтувань дітей, які, як вважали журналісти, іноді навіть могли бути не підкріплені фактами.
Журналісти підписали відкрите звернення до омбудсмена із проханням скоригувати комунікацію відповідно до етики поширення такої чутливої інформації.
Проте журналісти не вимагали звільнення Денісової. Тим більше, що і сам президент, виступаючи перед міжнародною аудиторією, переповідав про сумнівний випадок ґвалтування російським військовим немовляти.
Співрозмовник ВВС News Україна у парламентській опозиції вказує, що Денісова була непідконтрольною Банковій і слабко координувала свої дії з владою, що і могло спричинити звільнення.
До війни вона критикувала дії влади щодо опозиції та різко засуджувала ініціативу Зеленського ухвалити закон про олігархів.
Хоча опозиція також закидала їй певну бездіяльність, зокрема мляву реакцію на переслідування активістів владою.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-61644136
а тут раптом дуже важливе питання