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Новини Політика України
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Денісова (874) ООН (2759) права людини (580) звільнення (1511)

Звільнення Денісової підриває незалежність інституції омбудсмена, – моніторингова місія ООН

Новини Цензор.НЕТ Політика України

денісова

Звільнення Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової суперечить міжнародним стандартам і підриває незалежність цієї важливої правозахисної інституції в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Моніторингової місії ООН з прав людини,

"Ми вважаємо, що зараз, як ніколи, для України важливо мати незалежну та сильну інституцію, яка зможе неупереджено розслідувати порушення прав людини та підтримувати потерпілих у пошуку справедливості та відшкодування шкоди. Міжнародні стандарти вимагають, щоб законодавство, яке регулює такі інституції, містило незалежний та об’єктивний процес звільнення з чітко визначеними підставами", – йдеться у тексті заяви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена

У постанові, ухваленій Верховною Радою за невиправдано прискореною процедурою, не пояснюються причини звільнення омбудсмена, зауважують представники ООН.

"Це рішення послабило незалежність інституції та порушить її роботу. Ми закликаємо органи влади вжити негайних заходів для забезпечення незалежності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та дотримуватися міжнародних стандартів у законодавстві та на практиці", – наголошують в моніторинговій місії ООН з прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+45
Мета набагато ширша - дискредитація демократичного устрою України задля створення умов неможливості вступу у ЄС та НАТО
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01.06.2022 06:13
+43
Тільки зовнішнє управління спасе Україну.
Наші виродки здібні тільки до знищення країни. Також на деякий час потрібно позбавити лохторат права голосу, до виявлення зародків розуму. За 30 років голосування біомаса довела, що здатна голосувати тільки за виродків.
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01.06.2022 03:40
+34
То заяви для біомаси. Хіба воно йому треба? В ЄС та НАТО красти не можна...
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01.06.2022 03:58
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Как бы в этом и цель. Поставить послушную куклу. А не независимый орган.
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01.06.2022 03:07 Відповісти
Кто независимый орган? Эта комсомолка наследственная? 🤭
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01.06.2022 05:51 Відповісти
А від кого вона залежить зараз, якщо не секрет?
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01.06.2022 08:18 Відповісти
Погортайте шановний історію як цю комсомолку на посаду протягували. Так що звільнення пройшло практично по тій же схемі, при меншому порушенні регламенту.
А скрита консерва, ще гірше чим явний ворог.
Але тут більшості тільки щоб пошпиняти на теперішні владні структури.
Бо вони відітілі обіжені))
Бо спонсор поза грою))
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01.06.2022 09:17 Відповісти
Ви не зрозуміли. Спробую ще раз:від кого вона зпюалежить зараз? От минуле Зєлєнского, чи Єрмака, чи особливо Татарова з Демченко вказує на те, що ці джентльмени не приховані консерви, а консерви, які вибухнули. Чому цей факт вас ніяк не турбує?
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01.06.2022 10:26 Відповісти
Мета набагато ширша - дискредитація демократичного устрою України задля створення умов неможливості вступу у ЄС та НАТО
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01.06.2022 06:13 Відповісти
Згодна з вами , i я так вiдчуваю.
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01.06.2022 07:30 Відповісти
Послушную дуру. Внимательнее будьте.
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01.06.2022 09:33 Відповісти
Попередження, що буде після перемоги з
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01.06.2022 03:15 Відповісти
ООН би за своєю залежністю подивились, підстилки *****, і мізандричні курви.
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01.06.2022 03:22 Відповісти
Її ніхто "за стандартами" не призначав. Зелень залежна від Зе призначила і та ж сама зелень її зняла.
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01.06.2022 03:37 Відповісти
нет не так ее назначили по квоте блока тимошенко еще при прошлой ВР
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01.06.2022 04:00 Відповісти
Саме поняття "квота" - кричуща ознака корупції. На таку посаду повинні обиратись пристойна особистість за ознаками високої моральної та професійної гідності, а не за приналежністю до чійогось колгоспу.
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01.06.2022 06:07 Відповісти
Неправда! "При прошлой ВР" Денісова була членом Народного фронту Яценюка, куди шоколадні її перекупили з "Батьківщини", а ніякого "блока тимошенко" тоді не було, а була і є партія "Батьківщина"
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01.06.2022 10:04 Відповісти
Тому мы не можем идти в НАТО и EU...
У нас бардак, а неинезависимость
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01.06.2022 06:21 Відповісти
Дурпелику... Вчи мат часть, бо платити перестануть..)
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01.06.2022 09:18 Відповісти
Зє дуже нудно без зашкварів...

Не звик він працювати так...

Йому казали, що не можна...

Та презєдент у нас - ... <дуже творча особа і назашкварить все одно>

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01.06.2022 03:38 Відповісти
Нагадайте, скільки гаубиць ООН передала Україні?
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01.06.2022 03:39 Відповісти
Це має якийсь стосунок до справи Дєеісової? Нагадаю, ООН не брала на себе зобов'язань поставляти в Україну збрю в той час, як Україна брала на себе зобов' язання поважати статути і норми ООН. От кацапія, яка це все порушує, хоч теж брала на себе зобов'язання дотримуватись, потрапила під санкції. Хочете, бачу, щоб і Україна через біснувату зелень під санкції потрапила?
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01.06.2022 08:23 Відповісти
Тільки зовнішнє управління спасе Україну.
Наші виродки здібні тільки до знищення країни. Також на деякий час потрібно позбавити лохторат права голосу, до виявлення зародків розуму. За 30 років голосування біомаса довела, що здатна голосувати тільки за виродків.
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01.06.2022 03:40 Відповісти
Піди випий ліки, Наполеон.
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01.06.2022 03:52 Відповісти
Право голосу взагалі потрібно заслужити, а то маємо купу вати, московських попів, неосвіченого бидла, наркоманів, кримінальників .... які вибирають президентом різний непоріб
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01.06.2022 07:07 Відповісти
Цікаво чи є механізм дострокової заміни президента під час воєнного стану? Чи коли Порошенко міняв ці закони це стало неможливим?
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01.06.2022 07:52 Відповісти
Це так Зеленський "бажає" у ЄС..... пачємуминєвЄС.... пачємуминєвНАТО....
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01.06.2022 03:45 Відповісти
То заяви для біомаси. Хіба воно йому треба? В ЄС та НАТО красти не можна...
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01.06.2022 03:58 Відповісти
Я так понял, закончились у бубы криворожского тяжелые времена, Дерьмак опять нашел точку и берет найвелычнишому свеженькую ширку. Вот его и понесло.
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01.06.2022 06:19 Відповісти
Цікаво, яку нову абізяну поставлять зелені тварі замість цієї?
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01.06.2022 03:53 Відповісти
Тищенко хотят поставить. Коля тефтеля- meatballs ,там так наомбутсменит что мало никому не покажется.
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01.06.2022 07:36 Відповісти
Тищенко хотят поставить, Коля котлетка - тефтелька там так наомбутсменит что мало не покажется.
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01.06.2022 07:39 Відповісти
Зіц-президент безпосередньо до цього відношення немає. Його функції видавати відосики і у перерві між ними зочитувати тексти зі шпаргалок, підготовлені для цього у ОП.
Його оточення на чолі з дєрьмаком є ті, хто керує політичним керівництвом країни, включаючи парламент.
Звільнення омбудсмена з порушеннями законів і процесуальних норм є умисним актом саботування іміджу України в очах міжнародної спільноти. Адже не було ніякої необхідности це робити саме так, не залежно добре чи ні вона працювала. Посада важлива але ні для сфери нацбезпеки, ні для економіки чи фінансів держави не є критичною.
Наближається дата прийняття рішення про асоціацію з ЄС і для опонентів України у їхній кейс за голос проти, до зібраних раніше аргументів, ОП руками зебілів у парламенті підкинув ще один аргумент, для посилання чому Україна не готова для ЄС.
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01.06.2022 04:23 Відповісти
Zеленский и его Zебанутая коМанда блеют о НАТО и ЕС, а сами делают все, чтобы нас туда не приняли. Это стадо идиотов то на Пороха наедут, то на Денисову, прекрасно понимая, что на такие дела на Западе обратят внимание. А шо там баба Дуля, засунула свой язык бубе в тухес? Денисова - это ее выдвиженка. Или Беня запретил старухе с косой блеять на бубу криворогого?
Я понимаю, война, и Порох призвал к единству страны. А что делать, если стадо Zебанутых идиотов само начало провоцировать? И кого они мечтает поставить на ее место? Безмозглую, или как ее там, рыжая такая, самая тупая из Zебанутого стада?
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01.06.2022 05:35 Відповісти
Денісова - висуванка від шоколадної коаліції, її висунули в омбудсмани від Народного фронту Сєні Яценюка! "Батьківщина" була і залишається в опозиції до усіх зелено-шоколадних потвор!
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01.06.2022 10:08 Відповісти
Малоефективна і безпорадна структура як і її начальник. Боюся, що тиха гавань для для родичів третьої лінії сільних міра сєго.
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01.06.2022 04:23 Відповісти
Денисова - типова рашкіна консерва , іі і тягнули через рашкін соціальний ліфт в України

Людмила Леонтьевна Денисова, урождённая Анкудинова, родилась в Архангельске. По национальности - русская. Окончила Архангельское педагогическое училище в 1978 году по специальности «воспитатель детского сада». В 1989 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета и Таврический институт предпринимательства и права по специальности «учёт и аудит». С 1980 до 1989 года - секретарь судебного заседания, заведующая канцелярией, консультант Архангельского областного суда.

В 1989 году переехала в Крымcкую область - в Симферополь, и стала юрисконсультом Крымского обкома ЛКСМ Украинской ССР. С 1991 года по 1998 год работала в Крымском республиканском управлении Пенсионного фонда Украины, исполняла обязанности начальника управления фонда.

В 1998 году Людмила Денисова стала министром экономики Автономной Республики Крым. В том же году заняла должность министра финансов в крымском правительстве. В 2000 году прокуратура задержала её «за злоупотребление служебным положением». Вскоре дело было закрыто. В 2000 году избиралась депутатом Верховного Совета Крыма III созыва. Сначала выборы в крымский парламент по 39-му округу Симферополя, в котором победила министр финансов Крыма Людмила Денисова, были признаны недействительными.

С 2001 года по 2002 год - начальник управления Госказначейства в АРК. Была заместителем председателя движения «Прозрачная власть». Три года возглавляла наблюдательный совет корпорации «Гуматекс». Член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко (БЮТ) с 2005 года.

и т д - в Вікіпедії багато інфи
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01.06.2022 04:29 Відповісти
ІЗ ПОНАЕХАВШИХ
«В 1989 году переехала в Крымcкую область - в Симферополь, и стала юрисконсультом Крымского обкома ЛКСМ Украинской ССР
Це ті понаіхавшіе , ЩО потім раділі приводу раши в Крим
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01.06.2022 04:33 Відповісти
А буба і його радітєлі не з понаєхавших?
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01.06.2022 06:36 Відповісти
оні із мєнтовско-гебешних
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01.06.2022 10:39 Відповісти
Если ООН такой плохой,то почему Украина к ним обращается ежедневно и чего то просит?
Уволили её за то что правду сказала
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01.06.2022 04:29 Відповісти
Oleksandr Novykov

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Реєстрація: 05.05.2022
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01.06.2022 04:35 Відповісти
серьезно? это типо компромат? сама хню пишешь
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01.06.2022 04:45 Відповісти
Звільнили статиста а не обудсмена
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01.06.2022 05:20 Відповісти
Да пора уже новый Майдан. Зеля, его ОП и слуги скурвились, давайте Стерненко премьером, а Бутусова президентом.
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01.06.2022 05:27 Відповісти
Лучшего кризис-менеджера в Европе, как Яценюк не найти. А почему ты думаешь, что все это стадо ЗЕбанутых идиотов скурвилось? Они всегда такими были.
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01.06.2022 06:14 Відповісти
А ще краще Петра. А ще краще Юлю. У нас куди не глянь одні криза менеджери. Можемо навіть експортувати. Тільки в сенсі створити кризи, а не вийти з неї)
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01.06.2022 06:33 Відповісти
Тебе зараз захищає армія, яку створив Петро. Тож не показуй своєї тупості.
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01.06.2022 08:23 Відповісти
Я ж просив - не тупи! Значить армію таки створив, є кому давати зброю, ти сам підтвердив. Не встиг забезпечити збрєю? Так вцьому ти винен, вибравши блазня. Блазень ще й економіку вбив? теж твоя провина, при Порху економіка зростала протягом 3,5 років.
До речі, набої нам передають до зброї натіських калібрів - 223, 308, 50. Зрозумів, лошок?
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01.06.2022 18:00 Відповісти
іди ***** підер кацапський чи подоляцький, "какая разница"
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01.06.2022 18:38 Відповісти
Змінити клована на журналіста коли потрібен Президент?!!! Головка не бо-бо?
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01.06.2022 08:21 Відповісти
Потрібен: 1)порядний, 2)розбирається, що відбувається, 3)не друг Зелі, Пороху або когось ще, 3)відомий.
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01.06.2022 15:55 Відповісти
Ти пропонуєш ІІсуса Христ?!!!
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01.06.2022 18:01 Відповісти
Вся власть ЗСУ!
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01.06.2022 09:17 Відповісти
А новым обмудсменом Тайру (Юлия Паевская), только из плена освободить надо.
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01.06.2022 05:29 Відповісти
Зеленский ты опять обосрался
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01.06.2022 05:51 Відповісти
много видели и в миссиях ООН и ОБСЕ и прочих сексуально озабоченных... денисова - это жде просто уму непостижимо настолько тупое создание, что нет слов...
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01.06.2022 06:02 Відповісти
Ну ООН себе дуже дискритувала. Заява організації коштує майже нічого. З іншого боку згідно рейтингів демократії, свободи у всіх її проявах Україна пасе задніх, але це не ООН вирішує, а ВР, але маямо таку ВР як маємо, і реформами вона не пахне.
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01.06.2022 06:21 Відповісти
Зелені пітараси одним словом, що тут ще скажеш
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01.06.2022 06:38 Відповісти
а що це за організація ООН, може то ті що постійно стурбовані?
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01.06.2022 06:58 Відповісти
Зеленим мухам пофіг. Їм якби гівно воняло з екранів телевізора
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01.06.2022 07:51 Відповісти
ЗЕшобле накакать на ЕС и НАТО. Они договорятс с ****** и будут пожизненными гауляйтерами на оставшейся территории Украины. Как в Белопарашке. ЗЕмалоросы согласны на ,,Малоросию", но чтоб править до конца жизни, бо иначе - смерть
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01.06.2022 09:23 Відповісти
денисова это позорная шлюха которая помогла вовку провалить реформу суда!!!
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01.06.2022 09:25 Відповісти
Яким чином? Перше.
Друге. Це дає право пліснявій владі, вкотре, харконути в Конституцію?
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01.06.2022 10:18 Відповісти
Пліснява робить все для того, щоб довести, що ми авторитарна держава. Що у нас не існує Законів, лише договорянки. Це саме те, що будує ВАЗеленський та секретарки ОПи. Злившихся воєдино фсбшної та бабломойської агентури.
Протизаконні, підкилимні, договорняки про відкликання міжнародних позовів проти кацапів, на орівтовну суму в 155 МЛРД ДОЛАРІВ, розмінування півдня та сходу, тому підтвердження.

Вибори в Раду.
...
Закриття патріотичних каналів.
Передача "азовців".
Недопуск Пороха на саміт НАТО.
Звільення Денісової.
...
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01.06.2022 10:16 Відповісти
Той карнавал з омбудсменом лише одна ланка з головного процесу- виліплюванням зеленим багном з гімна та палок образу найвеличнішого Наполеона Боневтіка! Сценарії пишуть сценаристи кварталу69.
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01.06.2022 10:44 Відповісти
Перед звільненням дехто "постарався" її звинуватити в представлені не підтверджених фактів злочинів, тобто в фейках. Почитайте, там цікаво написано. На мою думку., ці покидьки практично звинуватили її в дискредитації орди орків.

Звернення до омбудсмана Людмили Денісової щодо комунікації про статеві злочини у час війни

Сенсаційні матеріали, стигматизація, інсинуації та «чорнуха» навколо людських трагедій не допоможуть нам подолати ворога й оприявнити проблему статевих злочинів під час війни.

Відкрите звернення до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо комунікації про статеві злочини під час війни

Шановна Людмило Леонтіївно!

Ми, українські медійниці, стурбовані та подекуди обурені риторикою повідомлень про статеві злочини під час війни, які з'являються на сторінках у соціальних мережах Уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

Зґвалтування суворо заборонене статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, тому російські воєнні злочинці мають бути покарані. Водночас повідомлення про такі злочини повинні публікуватися з обережністю, особливо щодо дітей та неповнолітніх.

Статеві злочини під час війни - це трагедії сімей, важка і травматична тема, а не тема для публікацій у дусі «скандальної хроніки». Потрібно пам'ятати про мету: привернення уваги до фактів злочинів.

Ця інформація поширюється медіа, сенситивні слова стають клікабельними заголовками, лідери та лідерки громадської думки також цитують їх у блогах, під час міжнародних культурницьких подій, організованих для адвокації вцілілих, привернення уваги до війни в Україні та до жахливих злочинів, скоєних росіянами.

Медіа ставляться з повагою до офіційних джерел інформації, яким є ви як посадова особа і ваш офіс. Тому будь-яка інформація, поширена від імені Уповноваженої або її офісу, зокрема на сторінках у соцмережах, для журналістів має статус підтверджених фактів. До того ж, зазвичай інформацію, яка стосується статевих злочинів загарбників, неможливо перевірити в інших джерелах. Дуже важливо, аби вона справді була підтвердженою.

Щодо дітей, які зазнали сексуального насильства від російських військових і загинули, для офіційної публічної комунікації мають бути висновки судово-медичної експертизи. Однак і в цьому випадку кожне слово повинне бути виважене і ретельно підібране.

Деталі злочинів, які ви повідомляєте публічно, скеровують увагу суспільства на роботу слідчих органів, системи правосуддя; люди вимагають розслідувань, судових процесів, покарання.

Представники і представниці правоохоронної та судової системи обмежені процесуальними заборонами ділитися інформацією про хід слідства. Кожний випадок ретельно досліджується, збираються докази, захищаються персональні дані вцілілих від сексуального насильства і свідків. Тому під час вашої публічної комунікації, яка завжди має розголос, просимо зазначати, чи передає ваш офіс матеріали для подальшої роботи слідчих та прокурорів.

Під час публічної комунікації статевих злочинів під час війни (особливо коли потерпілими є діти) важливо зважати не лише на етичність формулювань, але й на виправданість та доцільність публікації тих чи інших подробиць, які можуть шокувати. Наприклад, «дівчинка 6 місяців, росіяни ґвалтували чайною ложкою», «по двоє гвалтували малюків орально та анально» та «дев'ятимісячну донечку зґвалтували свічкою».

Як посадовій особі омбудсману надважливо передусім дбати про права та гідність уцілілої людини та її близьких. А отже, дотримуватися етичних стандартів у поданні інформації, оскільки надалі медіа поширюють її у власних публікаціях, зберігаючи оригінальні формулювання та публікуючи їх на широку аудиторію.

Сенсаційні матеріали, стигматизація, інсинуації та «чорнуха» навколо людських трагедій не допоможуть нам подолати ворога й оприявнити проблему статевих злочинів під час війни.

Ми занепокоєні тим, щоб українські медіа не стали всього лише майданчиком для поширення «жахливих подробиць» про статеві злочини під час війни замість того, щоб слугувати голосами на підтримку збирання доказів у відповідних кримінальних справах та справедливого покарання, та поширювати інформацію про те, куди і як звертатися людям, що пережили насильство.

Важливо розуміти, що статеві злочини під час війни - це інструмент геноциду, це інструмент ведення війни без правил, але вони не можуть слугувати ілюстративним матеріалом для розпалювання емоцій аудиторії.

Ми просимо вас, надаючи інформацію про статеві злочини під час війни:
Оприлюднювати тільки ту інформацію, щодо якої є достатньо доказів; перед публікацією перевіряти факти.Повідомляти, які матеріали ви передали до системи правосуддя;Вивіряти й ретельно продумувати кожне слово, щоб уникнути сенсаційності в повідомленняхУникати надмірної деталізації злочинів.Користуватися коректною термінологію, наприклад, вживати слово «вцілілі» або «потерпілі» замість «жертви».Дбати про конфіденційність і безпеку потерпілих. Пам'ятати, що потерпілі можуть бути ідентифіковані, якщо мешкають у невеликих селах чи містечках.Нагадувати про мережі підтримки потерпілих (адвокат(к)и, правозахист, професійна психологічна допомога).

https://detector.media/withoutsection/article/199524/2022-05-25-zvernennya-do-ombudsmana-lyudmyly-denisovoi-shchodo-komunikatsii-pro-statevi-zlochyny-u-chas-viyny/

Раніше українські журналісти критикували риторику повідомлень уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової про сексуальні злочини, скоєні російськими військовими в Україні під час війни.

Денісова часто давала дуже жорсткі деталі зґвалтувань дітей, які, як вважали журналісти, іноді навіть могли бути не підкріплені фактами.

Журналісти підписали відкрите звернення до омбудсмена із проханням скоригувати комунікацію відповідно до етики поширення такої чутливої інформації.

Проте журналісти не вимагали звільнення Денісової. Тим більше, що і сам президент, виступаючи перед міжнародною аудиторією, переповідав про сумнівний випадок ґвалтування російським військовим немовляти.

Співрозмовник ВВС News Україна у парламентській опозиції вказує, що Денісова була непідконтрольною Банковій і слабко координувала свої дії з владою, що і могло спричинити звільнення.

До війни вона критикувала дії влади щодо опозиції та різко засуджувала ініціативу Зеленського ухвалити закон про олігархів.

Хоча опозиція також закидала їй певну бездіяльність, зокрема мляву реакцію на переслідування активістів владою.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-61644136
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01.06.2022 10:46 Відповісти
ООН парашу не може виключити з своєї організації через війну,
а тут раптом дуже важливе питання
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01.06.2022 13:48 Відповісти
 
 