Окупанти встановлюють ракетні установки на Зміїному, планують обстрілювати Одещину, - ОК "Південь"

Окупаційні війська розташовують на острові Зміїний зенітні ракетно-гарматні комплекси та реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомили в ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства, активізує свої дії навколо острова Зміїний, тримає напоготові до ракетного удару 2 фрегати, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр".

Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження рашистські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини", - зазначили в командуванні.

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