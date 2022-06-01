УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14947 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 034 84
війна (56332) Зміїний (149)

Окупанти встановлюють ракетні установки на Зміїному, планують обстрілювати Одещину, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

Окупаційні війська розташовують на острові Зміїний зенітні ракетно-гарматні комплекси та реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомили в ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства, активізує свої дії навколо острова Зміїний, тримає напоготові до ракетного удару 2 фрегати, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр".

Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження рашистські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини", - зазначили в командуванні.

Також читайте: Окупанти контролюють 70% Сєверодонецька, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+48
показати весь коментар
01.06.2022 11:19
+28
Этот Змеиный находится на расстоянии 50км от суши. И размером он всего пол-километра. Даже залп Смерча сделает этот остров безжизненным. Укрыть там технику или маневрировать для ухода от огня там просто негде. Я не завидую тем кого туда пошлют.
показати весь коментар
01.06.2022 11:15
+24
ПОДОЖДИТЕ ПОКА ,ПУСТЬ ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЯТ И ПОТОМ, И ПОТОМ.......СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
01.06.2022 11:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
01.06.2022 11:08 Відповісти
"Там же наши люди ..." (С)
показати весь коментар
01.06.2022 11:16 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2022 11:19 Відповісти
...а "зелень" змінила
"шоколадне" гівно
показати весь коментар
01.06.2022 12:12 Відповісти
Можете считать, что Вас уже забанили. Этот ресурс подобных определений не прощает. На содержании видимо находится.
показати весь коментар
01.06.2022 12:25 Відповісти
Павел, не будь дебилом
показати весь коментар
01.06.2022 19:49 Відповісти
А раніше ми херячили там нептунами і байрактарами. Зараз ще американці дали нам ріпери. Чому дали ворогу знов туди зайти?..
показати весь коментар
01.06.2022 13:17 Відповісти
Мабудь щоб вдарити і накрити як найбільше орків з технікою для економії ракет та снарядів
показати весь коментар
01.06.2022 14:21 Відповісти
Які ріпери, вы про що??? А байрактар в схоже не залишилось...
показати весь коментар
01.06.2022 14:35 Відповісти
zapasaems popkornom , skoro bude
показати весь коментар
01.06.2022 11:09 Відповісти
HIMARS должны достать.
показати весь коментар
01.06.2022 11:11 Відповісти
Так. З Бесарабії навіть найпростішими ракетами.
показати весь коментар
01.06.2022 11:18 Відповісти
на узбережжі Басарабії болота
показати весь коментар
01.06.2022 14:23 Відповісти
ПОДОЖДИТЕ ПОКА ,ПУСТЬ ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЯТ И ПОТОМ, И ПОТОМ.......СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
01.06.2022 11:14 Відповісти
Х.З. что бы не получилось как в 2014м. Они закрепятся а потом наше командование скажет " мы уже сделать ничего не можем" как то так..
показати весь коментар
01.06.2022 11:25 Відповісти
Стамбул(Мінськ-3) цілком можливий варіант,кремлівські гниди працюють і Чонгар був не останнью диверсією цього гнидника!!))
показати весь коментар
01.06.2022 11:36 Відповісти
Не розумію, чому Бах не працюють по Зміїному?! Місяць тому гарно попрацювали, знищили гелікоптер 2 зенітно-ракетні комплекси, і декілька катерів. І Баї начебто засобів РЕБ не бояться, а з ППО - їх можуть дістати лише С300, якого на Зміїному нема...
показати весь коментар
01.06.2022 13:24 Відповісти
Нема байрактарів скоріше за все
показати весь коментар
01.06.2022 14:36 Відповісти
так, булоб добре
але нам дають зрк які не достають до зміїного, до бухти севастополя, до кримського мосту.
дають так щоб не програли, але щоб і не виграли....
показати весь коментар
01.06.2022 11:51 Відповісти
ленд -лиз это бабки, это ооооогромные бабки, и чем дольше война , тем больше бабла .
показати весь коментар
01.06.2022 12:06 Відповісти
И потом, Доброго вечора, ми з України
показати весь коментар
01.06.2022 12:07 Відповісти
так.... 100% .... хай сконцентруються гарненько, тікать звідти нема куди
показати весь коментар
01.06.2022 12:14 Відповісти
Хтось хвалився спалити гарпунами весь ЧФ.
.
показати весь коментар
01.06.2022 11:15 Відповісти
Ты не с подводной лодки "мацква"?
показати весь коментар
01.06.2022 11:16 Відповісти
Не тупи, він не звідти. А лишень повторив слова Братчука.
показати весь коментар
01.06.2022 11:34 Відповісти
Этот Змеиный находится на расстоянии 50км от суши. И размером он всего пол-километра. Даже залп Смерча сделает этот остров безжизненным. Укрыть там технику или маневрировать для ухода от огня там просто негде. Я не завидую тем кого туда пошлют.
показати весь коментар
01.06.2022 11:15 Відповісти
Надеемся, рано или поздно, но это случиться.
показати весь коментар
01.06.2022 11:30 Відповісти
Возможно там какая-то зеленая договоренность...
показати весь коментар
01.06.2022 12:14 Відповісти
ну... 50 - то вже дуууууже суха суша. З плавнів Дунаю туди 35 км.
Тому навіть град на АРС туди легко дістане, тільки хто буде заморачіатса?
- Порахують навіть не з Вилкового (50 км) а з Одеси і скажуть, що нічого не могли зробити - Америка знову винувата, що не дає ядерної зброї
показати весь коментар
01.06.2022 12:52 Відповісти
Нет боеприпасов для смерчей, вопрос или остались байрактары. На змеином и вокруг много жирных целей , но их не трогают видимо нечем.
показати весь коментар
01.06.2022 14:14 Відповісти
Не понятно, чего наши ждут, не гарпунят или хотят Химерсы испытать?
показати весь коментар
01.06.2022 11:15 Відповісти
шоб "гарпунити" тре спочатку мати чим гарпунити...
показати весь коментар
01.06.2022 11:29 Відповісти
анпакинг уже
показати весь коментар
01.06.2022 13:52 Відповісти
Да. В одном М30 четыреста четыре суббоеприпаса, и сейчас в ГШ просто дискуссия идет и мнения разделились: захерачить днём, шоб видео хорошее снять для кацапов, пока у них интернет есть, или сделать это ночью, когда салют выглядит красочней.
Мне больше по душе дневной вариант.
А "гарпуны" бабушка сказала на потом.
показати весь коментар
01.06.2022 11:35 Відповісти
Вночі краще, якщо обіцяють хорошу детонацію бк!!!
показати весь коментар
01.06.2022 12:36 Відповісти
Ну і жарти у Вас...
показати весь коментар
01.06.2022 13:26 Відповісти
та не знаю... лицо у Сергея Александровича было вполне серьёзное и озабоченное.
показати весь коментар
01.06.2022 13:51 Відповісти
Возможно с Ермаком договорились посередине...
показати весь коментар
01.06.2022 12:20 Відповісти
Ничо, отсыпем остров заново
показати весь коментар
01.06.2022 11:17 Відповісти
Єрьмак з Безумною будуть відсипати, а Юра Бутусов заздрити 😀😀😀!
показати весь коментар
01.06.2022 12:37 Відповісти
Хай туди каzzапів побільше наб"єцця а тоді йухнемо....
показати весь коментар
01.06.2022 11:19 Відповісти
**********..
показати весь коментар
01.06.2022 11:21 Відповісти
А раніше ніяк? До 30.06 кацапи туди можуть Іскандери з ЯЗ притягти...
показати весь коментар
01.06.2022 13:27 Відповісти
шаманы им в помощь.
показати весь коментар
01.06.2022 13:53 Відповісти
Тада уместа острава будет впадина.
показати весь коментар
01.06.2022 14:19 Відповісти
Можливо цю ціль і чекаємо?
показати весь коментар
01.06.2022 14:24 Відповісти
Почекають доки побільше наведуть та спалять
показати весь коментар
01.06.2022 11:23 Відповісти
ВСУ чего ждут? Пока те с острова не начнут обстреливать Одессу???? Тактика идиотская, не проще ли удавить на корню?!
показати весь коментар
01.06.2022 11:27 Відповісти
Ну так ещё подвезут. Зачем два раза делать то,что можно сделать за раз?
показати весь коментар
01.06.2022 11:30 Відповісти
а пробовали через фб дать команду ГШ на залп по Змеиному?
показати весь коментар
01.06.2022 13:55 Відповісти
Для одеситів новина просто офігенна і що далі?
показати весь коментар
01.06.2022 11:29 Відповісти
Кацапи гребані, не засирайте наше Чорне море усякою херньою, яке як ви самі весь час мандите, викопали Величні Укри.
показати весь коментар
01.06.2022 11:29 Відповісти
вони вас почули...і вже збирають речі..
показати весь коментар
01.06.2022 11:32 Відповісти
Не ане как амебы, пока не грохнешь будут лезть на градиент.
показати весь коментар
01.06.2022 14:23 Відповісти
Й,робитимуть,це успішно,якщо наша влада заохочуватиме їх. Якось дивно ,проглядається негативна активізація процесу визволення території України
показати весь коментар
01.06.2022 11:38 Відповісти
Реально,цілий тиждень,щось зелені гниди мутят!!))
показати весь коментар
01.06.2022 11:47 Відповісти
а присоединиться к процессу для его ускорения не? ну, если скорость не нравится. Лопату дадут, и даже трофейный АК-12.
показати весь коментар
01.06.2022 14:00 Відповісти
якщо будуть залпові системи з США то є шанс накрити. Ніщо їх там не спасе
показати весь коментар
01.06.2022 11:39 Відповісти
Треба, щоб 73% стали на коліна, і попросили Верховного Головнокомандувача, знайти час і розробити план нанесення по Зміїному ракетно-артилерийського удару., і тільки тоді його Високоприосвященство, - снизойдут і можливо,навіть, залучить авіацію і Байрактари... інакше ніяк !!!
показати весь коментар
01.06.2022 11:41 Відповісти
А остров то проклятый. Все кацапы идут оттуда на#уй. Ждем продолжения.
показати весь коментар
01.06.2022 11:59 Відповісти
Сейчас кацапы объявят Змеинный испокон веков скрепной территорией и запал влупить туда с тех же Градов резко пропадет у нашей ОПы. Бо путин нападет.
показати весь коментар
01.06.2022 12:07 Відповісти
Міру мір, так Генштаб ?
показати весь коментар
01.06.2022 12:08 Відповісти
Я стесняюсь спросить : раньше мы регулярно слышали, как Байрактары зачищали остров - то ПВО там раздолбали, то вертолёт со спецназом, то катера возле него. А последние недели 2 мы только и слышим, что туда завезли Панцири, ТОРы всякие, теперь РСЗО и ракеты везут . . .

А ПОЧЕМУ МЫ НЕ ОБСТРЕЛИВАЕМ ОСТРОВ ?
показати весь коментар
01.06.2022 12:22 Відповісти
Це питання на Банкову,до зеленого кубла кремлівських гнид!!!)))
показати весь коментар
01.06.2022 12:41 Відповісти
а зачем? пусть там возятся, свозят туда туловища, технику, в общем типа заняті делом... Нам пока это не мешает. Жахнуть туда, и вс в труху - это мы можем в любой момент. Но глобальной проблемы разблокировки портов это не решает. На Змеином пусть пока забавляются.
показати весь коментар
01.06.2022 20:43 Відповісти
Чудова ціль для HIMARS. Спочатку показати що є, навести на острів і подивитися як таргани почнуть там ганяти, видовище буде унікальне.
показати весь коментар
01.06.2022 12:22 Відповісти
Вы реально в это верите? Туда даже современная гаубица достанет 35км расстояние до острова, я уже не говорю про ракеты Гарпун которые как говорят у нас есть
показати весь коментар
01.06.2022 13:05 Відповісти
Пора "Байрактарам" туди навідатись...
показати весь коментар
01.06.2022 12:25 Відповісти
Ну-ну....Трохи зачекаємо....Цей феєрвейк мають бачити навіть з Одеси !
показати весь коментар
01.06.2022 12:58 Відповісти
Если ждать, то фейерверк будет в Одессе.
показати весь коментар
01.06.2022 13:25 Відповісти
Так гарпуны у нас есть или таки нет? Почему везут на остров что вздумается под носом у ВСУ?
показати весь коментар
01.06.2022 13:12 Відповісти
Один гарпун дорожчий за той катер що везе той хлам
показати весь коментар
01.06.2022 14:41 Відповісти
" Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника" - Генштаб. -26 апреля 2022г

Теперь будет: "Мы не бомбим о.Змеиный - там превосходящие силы противника" и нам страшно -Генштаб.
показати весь коментар
01.06.2022 13:21 Відповісти
Я не понимаю, как кацапы свободно доставляют технику на остров. Не понимаю, почему её никто не накрывает на острове. Если судить логически и по инфе из СМИ, то Змеиный это полигон для артиллеристов. Но нет! Кацапы свободно доставляют технику, личный состав, провиант. Муть какая-то.
показати весь коментар
01.06.2022 13:24 Відповісти
Вам не спадало на думку, що чекають більш приємних цілей на острові?
показати весь коментар
01.06.2022 14:26 Відповісти
Кожного дня пишу, що треба ******* по севастополю.

А мене ніхто не чує.
показати весь коментар
01.06.2022 14:06 Відповісти
Чим? Не дали нам того що просили бо багато ляпаєм
показати весь коментар
01.06.2022 14:43 Відповісти
а як вони їх туди привозять? кораблями!

а чому ці кораблі не знищують?
показати весь коментар
01.06.2022 21:20 Відповісти
 
 