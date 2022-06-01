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Окупанти встановлюють ракетні установки на Зміїному, планують обстрілювати Одещину, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупаційні війська розташовують на острові Зміїний зенітні ракетно-гарматні комплекси та реактивні системи залпового вогню.
Про це повідомили в ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства, активізує свої дії навколо острова Зміїний, тримає напоготові до ракетного удару 2 фрегати, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр".
Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження рашистські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини", - зазначили в командуванні.
Топ коментарі
+48 Роман с камнем
показати весь коментар01.06.2022 11:19
+28 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар01.06.2022 11:15
+24 Бауржан Жусупов 202cb0a6
показати весь коментар01.06.2022 11:14
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"шоколадне" гівно
але нам дають зрк які не достають до зміїного, до бухти севастополя, до кримського мосту.
дають так щоб не програли, але щоб і не виграли....
.
Тому навіть град на АРС туди легко дістане, тільки хто буде заморачіатса?
- Порахують навіть не з Вилкового (50 км) а з Одеси і скажуть, що нічого не могли зробити - Америка знову винувата, що не дає ядерної зброї
Мне больше по душе дневной вариант.
А "гарпуны" бабушка сказала на потом.
А ПОЧЕМУ МЫ НЕ ОБСТРЕЛИВАЕМ ОСТРОВ ?
Теперь будет: "Мы не бомбим о.Змеиный - там превосходящие силы противника" и нам страшно -Генштаб.
А мене ніхто не чує.
а чому ці кораблі не знищують?