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Запрацювала гаряча лінія для родичів загиблих, полонених та зниклих безвісті військових

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

телефон

За номером 089 420 18 66 можна залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу та роз’яснення щодо прав родичів військовослужбовців.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен зможе залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб", - йдеться у повідомленні.

Лінія почала роботу в середу, 1 червня о 12:00. Одночасно дзвінки на ній приймають 10 операторів.

Номер багатоканального телефону: 38 089 420 18 66.

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Автор: Ольга Лузан
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Намного больше интересует: КТО конкретно у нас в Украине отвечает за все процессы с нашими военнопленными? Отвечаю: Все и никто конкретно.
У семи нянек - дитя без глаза.
Поэтому эту фикцию в виде т.н. "горячей линии" можете себе в жопу засунуть. Там не ответят ни на один вопрос.
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01.06.2022 14:28 Відповісти
 
 