Запрацювала гаряча лінія для родичів загиблих, полонених та зниклих безвісті військових

За номером 089 420 18 66 можна залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу та роз’яснення щодо прав родичів військовослужбовців.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен зможе залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб", - йдеться у повідомленні.

Лінія почала роботу в середу, 1 червня о 12:00. Одночасно дзвінки на ній приймають 10 операторів.

Номер багатоканального телефону: 38 089 420 18 66.

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