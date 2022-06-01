Ми можемо ніколи не дізнатись, хто розмінував Чонгар. В Раді пропонують передати функції контррозвідувального забезпечення із СБУ в ГУР МО, - Коваленко

В Раді зареєстрували законопроєкт про передачу функцій контррозвідувального забезпечення із СБУ в ГУР МОУ.

Про це у Facebook повідомила ексочільниця Чернігівської ОВА Анна Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Чому ми можемо ніколи не дізнатись хто розмінував Чонгар? У ВРУ зареєстровано законопроєкт про передачу функцій контррозвідувального забезпечення із СБУ в ГУР МОУ. Це неодмінно матиме наслідки:



- В СБУ знаходиться зараз кілька тисяч кримінальних проваджень в тому числі і щодо розмінування Чонгара, їхня передача може вплинути на обʼєктивність досудового розслідування;



- Звичайно проводити оперативно - розшукову діяльність ГУР МОУ навряд буде відносно своїх керівників (МОУ та Главкома);



- Зникне додаткове джерело інформації для Президента, бо ГУР підпорядковується одночасно Главкому та Міністру оборони;



- Дестабілізує обидві структури;



- Фактично відразу залишить без належного контррозвідувального забезпечення наші військові підрозділи;



- Потребуватиме додаткових грошей і часу на навчання вузькопрофільних спеціалістів у системі ГУР МОУ;



- Потрібно буде створити величезну кількість підзаконних актів щоб забезпечити дійсне функціонування у правовому полі;



- Це збільшує корупційні ризики", - пояснила вона.

Також читайте: Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Коваленко пояснила, що в країнах НАТО немає єдиного підходу до цієї архітектури.

"Наприклад в Польщі - це окремий від оборонного відомства орган. Інші - роблять це у відповідності до своєї історії, звичаїв та культури. І якщо ГУР МОУ хоче самостійно виявляти в себе "російських шпигунів" у них для цього є підрозділ внутрішньої безпеки. Якщо українські парламентарі хочуть покращити роботу цього органу - для цього є інші інструменти. Реформа СБУ важливе питання, але має вирішуватись комплексно", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Анна Коваленко була нардепом партії "Слуга народу". З вересня 2019 по квітень 2020 року займала посаду заступника глави Офісу Президента. З квітня по жовтень 2020 року була заступником міністра розвитку громад та територій України, а з жовтня 2020 по серпень 2021 року - главою Чернігівської ОДА.

Також дивіться: "Про#бали", - в ОП вперше пояснили чому не підірвали чотири мости через Чонгар на початку війни. ВIДЕО