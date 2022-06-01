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Ми можемо ніколи не дізнатись, хто розмінував Чонгар. В Раді пропонують передати функції контррозвідувального забезпечення із СБУ в ГУР МО, - Коваленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чонгар

В Раді зареєстрували законопроєкт про передачу функцій контррозвідувального забезпечення із СБУ в ГУР МОУ.

Про це у Facebook повідомила ексочільниця Чернігівської ОВА Анна Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Чому ми можемо ніколи не дізнатись хто розмінував Чонгар? У ВРУ зареєстровано законопроєкт про передачу функцій контррозвідувального забезпечення із СБУ в ГУР МОУ.  Це неодмінно матиме наслідки:

- В СБУ знаходиться зараз кілька тисяч кримінальних проваджень в тому числі і щодо розмінування Чонгара, їхня передача може вплинути на обʼєктивність досудового розслідування;

- Звичайно проводити оперативно - розшукову діяльність ГУР МОУ навряд буде відносно своїх керівників (МОУ та Главкома);

- Зникне додаткове джерело інформації для Президента, бо ГУР підпорядковується одночасно Главкому та Міністру оборони;

- Дестабілізує обидві структури;

- Фактично відразу залишить без належного контррозвідувального забезпечення наші військові підрозділи;

- Потребуватиме додаткових грошей і часу на навчання вузькопрофільних спеціалістів у системі ГУР МОУ;

- Потрібно буде створити величезну кількість підзаконних актів щоб забезпечити дійсне функціонування у правовому полі;

- Це збільшує корупційні ризики", - пояснила вона.

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Коваленко пояснила, що в країнах НАТО немає єдиного підходу до цієї архітектури.

"Наприклад в Польщі - це окремий від оборонного відомства орган. Інші - роблять це у відповідності до своєї історії, звичаїв та культури. І якщо ГУР МОУ хоче самостійно виявляти в себе "російських шпигунів" у них для цього є підрозділ внутрішньої безпеки. Якщо українські парламентарі хочуть покращити роботу цього органу - для цього є інші інструменти. Реформа СБУ важливе питання, але має вирішуватись комплексно", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Анна Коваленко була нардепом партії "Слуга народу". З вересня 2019 по квітень 2020 року займала посаду заступника глави Офісу Президента. З квітня по жовтень 2020 року була заступником міністра розвитку громад та територій України, а з жовтня 2020 по серпень 2021 року - главою Чернігівської ОДА.

Також дивіться: "Про#бали", - в ОП вперше пояснили чому не підірвали чотири мости через Чонгар на початку війни. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+64
ОП розмінував Чонгар. Але ж "какієвашідаказатєльства?" Під шумок будуть активні "кінці в воду".
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01.06.2022 14:44
+61
зайшов подивитись за посиланням - ініціатор законопроекту Безугла.
Цій тупій курці я не довіряю
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01.06.2022 14:45
+57
Вони мертвечука посадять перед камерою, а той розкаже що то порошенко розмінував
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01.06.2022 14:53
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НИХРЕНА !! ЗАСУНУТЬ ПРЕДАЛЬСТВО ПОД СУКНО И УМЫТЬ РУЧКИ БЕЗНАКАЗАНО НЕ ВЫЙДЕТ , " НЕЗНАЕК " НАЙДУТ И СДЕЛАЮТ БОЛЬНО , ПРИЧЕМ БЕЗ ВАШЕГО ПРОДАЖНОГО СУДА !!
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01.06.2022 16:27 Відповісти
Под ковёрные битвы пытаются одеть в цвет "зрады"! Я не думаю что сейчас в этих двух организациях сидят диаметрально противоположные по духу начальники! И что от тех, что от других правды не добьёшься! А шум в СМИ, так для удержания своего ГЕШЕФТА !
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01.06.2022 16:31 Відповісти
Для того щоб взнати хто розмінував Чонгар, не підірвав мости та взагалі завів країну в повну жопу своєю безпорадністью та некомпетентністью не потрібні ні СБУ ні МО. Загляніть на Цензор та дізнайтесь що люди кажуть. А тут багато людей. Не здивуюсь якщо й з кабінетів СБУ чи МО.
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01.06.2022 16:32 Відповісти
а "сиворотка правди" в Україні вже скінчилася, чи шо? чи ніхто не здогадується, кому її колоти?
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01.06.2022 16:44 Відповісти
Все знают, кто разминировал Чонгар. Вот в этой статье Ермак сам рассказывает в интервью, как он разминирует Чонгар.

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/


Читать три абзаца под заголовком "Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав".
Явка с повинной так сказать. Получается, что Зе договорился с россиянами о размирировании на той встрече в Париже. Не зря тогда Нотр Дам де пари загорелся. Плохой знак был.
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01.06.2022 16:55 Відповісти
Так твій Хомчак же і займався цим розмінуванням!
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01.06.2022 17:04 Відповісти
********* из ЖОПы разминировали Чонгар и мосты. Они и сейчас предают Украину где только можно, нарушая законы и Конституцию Украины. в 2019 году быдло проголосовало за войну и рабство.
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01.06.2022 17:32 Відповісти
Коли будете розслідувати обов*язково долучіть до справи статтю Єрмака: "Путь к миру. Год усилий команды президента Зеленского» - там досить довга його стаття датована 10-им грудня 2020 року з цікавою риторикою про великі досягнення в перемовинах з РФ і необхідності розмінування Чонгару (яке, доречі, закінчилося за 10 днів до вторгнення).
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01.06.2022 17:54 Відповісти
Хто-хто...дід Пихто і баба з пістолетом
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01.06.2022 18:07 Відповісти
Я б порадила мадам, поставити це питання своєму чоловікові, хомчаку, який до 17 липня 2021 року був головкомом.
То хто ж віддав наказ розмінувати Чонгар?
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01.06.2022 19:58 Відповісти
В статье выше Ермак сам признаётся, что разминировал перешеек, по указке Зе, который договрился об этом с россиянами на Парижском саммите. Так что, Чайка, не сьезжай на хомчаков-момчаков.
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01.06.2022 21:28 Відповісти
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02.06.2022 00:24 Відповісти
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02.06.2022 00:26 Відповісти
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