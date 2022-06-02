Ракетним ударом росіян уражена залізнична інфраструктура. Бескидський тунель не постраждав, - Укрзалізниця
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Сьогодні ракетним ударом в черговий раз була пошкоджена залізнична інфраструктура на Львівській залізниці. Відомо, що постраждалих серед залізничників немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
Ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовують фахівці, проводиться огляд місця ракетного удару. Відомо, що затримуються три пасажирські поїзди, вони знаходяться в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує.
Також Олександр Камишин підкреслив, що інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності.
Пізніше в "Укрзалізниці" назвали пасажирські поїзди, які затримуються через ракетний удар. З графіка проходження вибилися: №30 Ужгород-Київ; №13 Солотвино-Київ, 145 Львів-Ужгород.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 1 червня у Львівській області прогриміли вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури, в результаті якого кілька людей отримали поранення.
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Досить переписувати історію, коли ще повно живих свідків.
Ти хоч знаєш скільки би загинуло при штурмі Донецьку ?
І чи не відбулась би повномасштабна війна ще тоді. Коли ми були занадто слабкі.
Телепень не може зробити порівняння армії 2014 і 2022. Хоч на картинки подивись. Щоб різницю побачити. Шкода що зелена пліснява всі ініціативи поховала в 2019.
Теж є бажання УЇПАТИ по рашистській залізниці!!!
Працювати там для ДРГ дуже-дуже важко.
Теж є бажання вдарити по рашистській залізниці!
Зла не должно хватать на себя(если раз или несколько побеждал тот, за кого голосовал) и на соседей - быдлобольшинство избиратеоей Украины за 30 лет.
москальня боїться бою на рівних,
підступна сволота