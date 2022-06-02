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Львівщина (1928) обстріл (21033) Камишін (77)

Ракетним ударом росіян уражена залізнична інфраструктура. Бескидський тунель не постраждав, - Укрзалізниця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залізниця,рейки

Сьогодні ракетним ударом в черговий раз була пошкоджена залізнична інфраструктура на Львівській залізниці. Відомо, що постраждалих серед залізничників немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі  написав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовують фахівці, проводиться огляд місця ракетного удару. Відомо, що затримуються три пасажирські поїзди, вони знаходяться в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує.

Також Олександр Камишин підкреслив, що інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності.

Пізніше в "Укрзалізниці" назвали пасажирські поїзди, які затримуються через ракетний удар. З графіка проходження вибилися: №30 Ужгород-Київ;  №13 Солотвино-Київ, 145 Львів-Ужгород.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 1 червня у Львівській області прогриміли вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури, в результаті якого кілька людей отримали поранення.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+44
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02.06.2022 01:15
+42
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02.06.2022 01:19
+32
кстати где эта обезяна давно не видно?
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02.06.2022 01:20
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02.06.2022 01:15 Відповісти
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02.06.2022 01:19 Відповісти
кстати где эта обезяна давно не видно?
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02.06.2022 01:20 Відповісти
Мабуть в зоопарку
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02.06.2022 01:23 Відповісти
Да, ему там будет легко затеряться, в случае шухера. Хрен найдешь.
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02.06.2022 11:18 Відповісти
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02.06.2022 11:47 Відповісти
Депутаты себе придумали законопроект, при котором смогут спокойно выезжать за границу. А ещё про удалённое кнопкодавство. Так шо гниды готовятся на Канары в отпуск
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02.06.2022 01:29 Відповісти
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02.06.2022 02:19 Відповісти
молодые рыгионы
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02.06.2022 02:22 Відповісти
"позашлюбна" дочка папиредника
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02.06.2022 08:59 Відповісти
У обоих в жилах " Княжеская кровь". Её не скроешь.
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02.06.2022 11:20 Відповісти
намекаете на то, что Безуглая это ублюдок Януковича? Я начинаю верить.
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02.06.2022 08:29 Відповісти
віддали до біолабораторії, досліджують мавпячу віспу, вдосконалюють як засіб ураження кацапів
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02.06.2022 01:45 Відповісти
зали ігрових автоматів масово відкриває, нова тєма обриганії і шмарклі
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02.06.2022 07:22 Відповісти
відсижується, щоб потім винирнути і розказати як він воював на колчаківських фронтах
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02.06.2022 08:50 Відповісти
В зоопарку "Слуга народа"!!!
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02.06.2022 07:53 Відповісти
ты кацап совсем епанулся в своем зеленом угаре
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02.06.2022 02:49 Відповісти
Порох звільнив більшу частину захопленого до нього Донбасу.
Досить переписувати історію, коли ще повно живих свідків.
Ти хоч знаєш скільки би загинуло при штурмі Донецьку ?
І чи не відбулась би повномасштабна війна ще тоді. Коли ми були занадто слабкі.
Телепень не може зробити порівняння армії 2014 і 2022. Хоч на картинки подивись. Щоб різницю побачити. Шкода що зелена пліснява всі ініціативи поховала в 2019.
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02.06.2022 08:44 Відповісти
Цікава маніпуляція. Тобто коли ВСУ щось звільняли при президентові Порошенку - це робив "Порох", а коли ВСУ щось звільняють при президентові Зеленському - "не приписуйте бубочці заслуги ВСУ".
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02.06.2022 09:13 Відповісти
СБУ реагує тільки на повідомлення де є слово "Порошенко"!
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02.06.2022 01:34 Відповісти
США давайте швидше ракети.
Теж є бажання УЇПАТИ по рашистській залізниці!!!
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02.06.2022 01:30 Відповісти
Работе наших ДРГ по подрыву ЖД на оккупированных территориях, тоже "отсутствие ракет от США" мешает?
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02.06.2022 08:18 Відповісти
На окупованій території смертельно небезпечно знаходитись пенсіонерам та маляткам, не те, що дорослим чоловікам.
Працювати там для ДРГ дуже-дуже важко.
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02.06.2022 21:05 Відповісти
Николаев пятый день обстреливают из сау "Пион", 200 мм.,50 км, инфы ноль, тему игнорит. Уже местный комендант рекомендует двум крупнейшим районам города эвакуироваться, а в советском телевизоре все об этом молчат.. Пушки найти не могут, хотя боекомплект всего 4 снаряда
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02.06.2022 01:32 Відповісти
А что Ким? Язык в жопу затянуло? Пиарится не на чем?
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02.06.2022 08:31 Відповісти
А немає Марченка, значить нема на чому піариться.
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02.06.2022 08:45 Відповісти
США давайте швидше ракети.
Теж є бажання вдарити по рашистській залізниці!
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02.06.2022 01:32 Відповісти
Украина обещала Америке что не будет стрелять по территории росии. Росии по украинской территории гатить можно ,а Украине по росии нельзя. Зла не хватает.
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02.06.2022 04:37 Відповісти
Обещать - не значит жениться.
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02.06.2022 08:19 Відповісти
Украина обещала, что американскими не будет. Что мешало идиотам голосовать за приличных людей все 30 лет, чтобы наделать собственных ракет? Нет, ещё и отдали кацапам свои ракеты и флот на чёрном море.
Зла не должно хватать на себя(если раз или несколько побеждал тот, за кого голосовал) и на соседей - быдлобольшинство избиратеоей Украины за 30 лет.
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02.06.2022 09:02 Відповісти
Майже завжди перемагав той, за кого я голосував (окрім Яника). А де ви побачили у нас "прілічних людей"? Кожного разу вимушений обирати "лучших из худших". В нас на державу працюють або дибіли, або злочинці. Інші там існувати не можуть.
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02.06.2022 09:27 Відповісти
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02.06.2022 01:34 Відповісти
⬆️ Модератор! Стріляй у рашиста! 😄
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02.06.2022 01:48 Відповісти
у зэлупу ?
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02.06.2022 01:53 Відповісти
перед увольнением ходили слухи что кремль недоволен тем что денисова разглашает подробности чудовищных преступлений а именно изнасилований малолетных детей и через свою агентуру в киеве потребовал увольнения омбуцмена
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02.06.2022 01:56 Відповісти
Слуги кремлівського народу...
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02.06.2022 07:27 Відповісти
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02.06.2022 01:44 Відповісти
Виготовлення самограю та політичних відомостей поєднуе те, що й там і там йде ретельна перегонка. Хіба ж із різницею, що народ зі своєї власної кишені проплачує за градуси (які в магазинах коштують нині неймовірні ціни), а за владну безкоштовну політінформацію - країна зі збіднілого бюджету у воєнний час, до якого тетой народ чемно вносить свої податкові внески. Це абсолютно ажніяка не провокація, а правда свята. Най Господь боронить та засудить, як що не так було сказано. Не варто народ агітувати за те, що він й сам більш своєї влади знає. Амінь.
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02.06.2022 01:52 Відповісти
Тобто своєю новиною ви просите «******* ще раз?»
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02.06.2022 03:02 Відповісти
кацапня боїться поставок зброї,
москальня боїться бою на рівних,
підступна сволота
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02.06.2022 03:05 Відповісти
Настолько все подробно. Что перевозили, какие поезда задержали. Это же не ТВ шоу. Не продолжение сериала слуга народа. Кто и что должен поставить. Кремль сразу рубит поставки. Да и иметь с *********** дела мало кто захочет. Зеленый цирк просто задолбал. Сотня тысяч погибших, миллион депортированых, 5 миллионов которые точно не вернутся. Вы нах все рассказываете, дебилы!
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02.06.2022 06:17 Відповісти
Все три поезда пассажирские. А что тьІ еще хотел узнать? Куда целили и куда попали??? А х.... тебе в рьІ...
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02.06.2022 08:47 Відповісти
Пока у нас там территория скукуживается, кацап твори братья скукуживаются и дохнут. Ниче, через месяцок ВСУ наберёт оборотов за счёт поставок тяжёлого вооружения поговорим по другому. Будем вас скукуживать большими партиями.
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02.06.2022 11:40 Відповісти
Рашисти:"Дякуємо за підказку про тонель."
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02.06.2022 09:18 Відповісти
А нахіба патякати про тунель? Що, вже дозволено, війна закінчилася?
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02.06.2022 10:44 Відповісти
В мене питання. Нащо разказувати в соцмережах, що немає шкоди тунелю. Ви хочете ще однієї ракети від кацапів? Це спеціально, щоб добили той тунель інформація? Це як міст у Бєлгород Дністровську. Радісно об'явили, що кацапи міст не зруйнували і потім прилетіла друга ракета. Ви там дебіли?
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02.06.2022 11:36 Відповісти
 
 