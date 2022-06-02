До Бучі повернулися близько 2 тисяч дітей, - ОП
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Буча на Київщині відновлюється після злочинів російських загарбників, у місто вже повернулися близько 2 000 дітей.
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграмі.
"Сьогодні був у Бучі. Місто просто не впізнати. За офіційними даними, сюди повернулися до 2 000 дітей. Ми маємо докласти неабияких зусиль, щоб це місто асоціювалось не з тим жахом, який влаштували тут російські солдати, а з розвитком, сміхом та майбутнім", - зазначив Тимошенко.
Тимошенко розповів, що у Бучі почала працювати соціальна програма ЮНІСЕФ "Спільно", яка покликана надавати допомогу дітям та родинам.
Він додав, що ця ініціатива функціонує у містах, де тимчасово припинені або недостатньо соціальних сервісів, медичних послуг, психологічної допомоги для сімей з дітьми, які постраждали від війни.
"Тут надають психологічну допомогу, є навчальні активності для розвитку дітей, надають індивідуальні освітні набори", - пояснив заступник очільника ОП.
Тимошенко подякував за підтримку міжнародним партнерам України й усім, хто допомагає відбудувати країну для дітей.
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Какой пинздец! Зеленые, вы угомонитесь? Пиар на крови? Если там не хватает всего перечисленного, то за каким хером туда везут 2000 детей...а если хватает, то зачем этот пиар?
Баканов як те той кого посадило янелох та розділяє відповідальність за зраду, його сім'я, Портнов, Єрмак, Арестович, Подоляк та інші коломойські гниди... Зебубочка і його кодло*сімейство.
Не буває колишніх ОПЗЖ, для них завжди є королевські, зелупи народу, галас ой голос... та й у Петі є такі, а сам він ще той чорт.