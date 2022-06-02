Окупанти розстрілюють українських чиновників у Маріуполі, десятки волонтерів утримують у в'язниці, - мер Бойченко
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Рашисти в окупованому Маріуполі розстрілюють українських волонтерів та чиновників, оскільки ті відмовились співпрацювати із місцевою "владою" та колаборантами.
Про це повідомляє мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Фейковий суд "днр" засудив до 10-річного ув’язнення голову одного з приазовських селищ. Щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл. Також в тюрмі в Оленівці утримують кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців та намагалися доставити харчі з водою в заблоковане місто. Очікує вироку фейкової республіки і українська суддя, яка розглядала декілька резонансних справ щодо сепаратизму. Є повідомлення про застосування до неї тортур", - йдеться в повідомленні.
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Інакше мертві не пробачать.
Кацапы платят 1000 уе прямо на украинскую карту и таким образом оплачивают услуги по наводке .
ещё могут оплачивать и из украинских банков
ЧЕМ ТАМ БАКАНОВ ЗАНИМАЕТСЯ?