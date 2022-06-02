Під Маріуполем виявили другу фільтраційну тюрму, - Андрющенко. КАРТА

На базі колишній Волновахської виправної колонії № 120 окупанти створили тюрму, де "неблагонадійних" утримують до винесення вироку чи проходження фільтрації.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що раніше було відомо про фільтраційну тюрму на базі колишньої Єнакієвської колонії суворого режиму №52, де утримують правоохоронців, журналістів та проукраїнських активістів.

"Тепер стало відомо про другу фільтраційну тюрму на базі колишній Волновахської виправної колонії № 120. Судячи з інформації, саме тут утримуються "неблагонадійні" до винесення вироку або проходження фільтрації. Ті, хто просто виявився підозрілим і не належить до вищеназваних категорій. Саме тут утримуються понад 20 волонтерів, що здійснювали вивіз маріупольців в період евакуації", - пише Андрющенко.

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Таким чином, фільтраційних таборів в Оленівці, за його словами, не один, а два.

"Цікавий факт щодо волонтерів. Майже всі вони отримували посвідчення від Червоного Хреста України. Тепер стає зрозумілим, нащо так звана днр розвернула програму дискредитації Червоного хреста. Аби уникнути звинувачень в арешті їх волонтерів", - додав Андрющенко.