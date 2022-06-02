Обмеження Міненерго на виплати виробникам "зеленої" енергії варто скасувати, - Гарпок
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Державне підприємство "Гарантований покупець" має фінансові можливості підвищити рівень розрахунків перед підприємствами відновлюваної енергетики і відповідно зменшити заборгованість, якщо Міністерство енергетики скасує наказ №140, яким штучно обмежуються ці розрахунки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час дискусії, організованої Energy Club, заявив заступник директора держпідприємства Геннадій Іванов, зазначивши, що наказ обмежує виплати галузі ВДЕ, але Гарпок має намір повністю розрахуватися з боргами.
"Ми самі звертались до міністерства, щоб цей наказ скасувати тому, що ми можемо збільшити виплати", - сказав Іванов.
За його словами, через дію наказу середній рівень розрахунків підприємствам ВДЕ за травень становитиме 20%.
При цьому Олександр Подпругін, операційний директор компанії Elementum Energy, повідомив, що рівень виплат за електроенергію з сонячних станцій компанії становить всього 15%, а вітрових електростанцій – 16%.
На уточнююче запитання Подпругіна щодо того, на скільки саме підвищаться платежі Гарпоку, якщо Міненерго скасує наказ №140, Геннадій Іванов підкреслив, що виплати точно були б більшими.
"Треба рахувати (рівень розрахунків, – ред.), але він був би більшим", - відповів Іванов на запитання Подпругіна.
Нагадаємо, Міністерство енергетики наказом обмежило розрахунки з виробниками "чистої" енергії. Для СЕС обмеження становить 15% від вартості струму, для ВЕС 16%, для міні-ГЕС – 35%, біогазових станцій – 40%. 20 травня іноземні інвестори у відновлювані джерела енергії України звернулися до Міністерства енергетики з проханням вирішити критичну ситуацію з розрахунками за вироблену електроенергію і не допустити масового дефолту виробників і фактично банкрутства галузі відновлюваної енергетики.
Будь ласка, зачекайте...
Сейчас на фоне инфляции они должны поднять тарифы для населения на электроенергию, но не поднимают, поскольку больше нет дисбаланса "купи по 6 продай за 2".
Как пойдут выплаты - сразу взлетят тарифы. Простая математика - 40 тыс украинцев зарабатывают, 40 млн. украинцев - тратят. Лучше пусть будет пока как есть.
И есть барыги, у которых бензин по 120 грн.
Так вот "зелёные" это сейчас барыги, которые хотят чтобы электроенергию у них покупали по 5.7 грн вместо того чтобы покупать по 1.68 из сети.
С точки зрения госудатсва вы организовали себе автономную электростанцию, которая никогда не окупится без дотаций со стороны бюдежета. И они тянули, пока была такая возможность, а теперь деньги направили на войну.
А в случае если вам вернут эти выплаты, за них будем платить мы, обычные обыватели, которым взвинтят тарифы по самое некуда. И если хорошо разобраться, то производство панелей мощностью на 1 гВат со всеми сопутствующими компонентами загрязняет окружающую среду больше чем 100 атомных реакторов за 30 лет работы.
Почему половина реакторных блоков на ЧАЭС простаивает, хотя себе стоимость атомной энергии 25 копеек, практически дармовая по сравнению с "зелёной"?
І ще про зелених виробників. Ви знаєте, що вони ще платять за небаланс електроенергії? І такі виплати інколи досягають 85% вартості проданої за зеленим тарифом е/е. Тобто продав 1 кВт*год за 4 грн, а за небаланси заплатив 3.20 грн. І по результату у виробника залишається всього 80 коп. з кожної кВт год.
Ви перш ніж щось коментувати, спробуйте розібратися, а тільки потім кричіть "взять всьо і подєліть".
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