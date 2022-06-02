Обмеження Міненерго на виплати виробникам "зеленої" енергії варто скасувати, - Гарпок

Державне підприємство "Гарантований покупець" має фінансові можливості підвищити рівень розрахунків перед підприємствами відновлюваної енергетики і відповідно зменшити заборгованість, якщо Міністерство енергетики скасує наказ №140, яким штучно обмежуються ці розрахунки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час дискусії, організованої Energy Club, заявив заступник директора держпідприємства Геннадій Іванов, зазначивши, що наказ обмежує виплати галузі ВДЕ, але Гарпок має намір повністю розрахуватися з боргами.

"Ми самі звертались до міністерства, щоб цей наказ скасувати тому, що ми можемо збільшити виплати", - сказав Іванов.

За його словами, через дію наказу середній рівень розрахунків підприємствам ВДЕ за травень становитиме 20%.

При цьому Олександр Подпругін, операційний директор компанії Elementum Energy, повідомив, що рівень виплат за електроенергію з сонячних станцій компанії становить всього 15%, а вітрових електростанцій – 16%.

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На уточнююче запитання Подпругіна щодо того, на скільки саме підвищаться платежі Гарпоку, якщо Міненерго скасує наказ №140, Геннадій Іванов підкреслив, що виплати точно були б більшими.

"Треба рахувати (рівень розрахунків, – ред.), але він був би більшим", - відповів Іванов на запитання Подпругіна.

Нагадаємо, Міністерство енергетики наказом обмежило розрахунки з виробниками "чистої" енергії. Для СЕС обмеження становить 15% від вартості струму, для ВЕС 16%, для міні-ГЕС – 35%, біогазових станцій – 40%. 20 травня іноземні інвестори у відновлювані джерела енергії України звернулися до Міністерства енергетики з проханням вирішити критичну ситуацію з розрахунками за вироблену електроенергію і не допустити масового дефолту виробників і фактично банкрутства галузі відновлюваної енергетики.