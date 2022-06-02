Ограничение Минэнерго на выплаты производителям "зеленой" энергии следует отменить, - Гарпок
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" имеет финансовые возможности повысить уровень расчетов перед предприятиями возобновляемой энергетики и соответственно снизить задолженность, если Министерство энергетики отменит приказ №140, которым искусственно ограничиваются эти расчеты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе дискуссии, организованной Energy Club, заявил заместитель директора госпредприятия Геннадий Иванов, отметив, что приказ ограничивает выплаты отрасли ВИЭ, но Гарпок намерен полностью рассчитаться с долгами.
"Мы сами обращались в министерство, чтобы этот приказ упразднить потому, что мы можем увеличить выплаты", - сказал Иванов.
По его словам, из-за действия приказа средний уровень расчетов предприятиям ВИЭ за май составит 20%.
Александр Подпругин, операционный директор компании Elementum Energy, сообщил, что уровень выплат за электроэнергию с солнечных станций компании составляет всего 15%, а ветровых электростанций – 16%.
На уточняющий вопрос Подпругина относительно того, на сколько именно повысятся платежи Гарпока, если Минэнерго отменит приказ №140, Геннадий Иванов подчеркнул, что выплаты точно были бы больше.
"Надо считать (уровень расчетов – ред.), но он был бы больше", - ответил Иванов на вопрос Подпругина.
Напомним, Министерство энергетики приказом ограничило расчеты с изготовителями "чистой" энергии. Для СЭС ограничение составляет 15% стоимости тока, для ВЭС 16%, для мини-ГЭС – 35%, биогазовых станций – 40%. 20 мая иностранные инвесторы в возобновляемые источники энергии Украины обратились в Министерство энергетики с просьбой разрешить критическую ситуацию с расчетами за производимую электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.
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Сейчас на фоне инфляции они должны поднять тарифы для населения на электроенергию, но не поднимают, поскольку больше нет дисбаланса "купи по 6 продай за 2".
Как пойдут выплаты - сразу взлетят тарифы. Простая математика - 40 тыс украинцев зарабатывают, 40 млн. украинцев - тратят. Лучше пусть будет пока как есть.
И есть барыги, у которых бензин по 120 грн.
Так вот "зелёные" это сейчас барыги, которые хотят чтобы электроенергию у них покупали по 5.7 грн вместо того чтобы покупать по 1.68 из сети.
С точки зрения госудатсва вы организовали себе автономную электростанцию, которая никогда не окупится без дотаций со стороны бюдежета. И они тянули, пока была такая возможность, а теперь деньги направили на войну.
А в случае если вам вернут эти выплаты, за них будем платить мы, обычные обыватели, которым взвинтят тарифы по самое некуда. И если хорошо разобраться, то производство панелей мощностью на 1 гВат со всеми сопутствующими компонентами загрязняет окружающую среду больше чем 100 атомных реакторов за 30 лет работы.
Почему половина реакторных блоков на ЧАЭС простаивает, хотя себе стоимость атомной энергии 25 копеек, практически дармовая по сравнению с "зелёной"?
І ще про зелених виробників. Ви знаєте, що вони ще платять за небаланс електроенергії? І такі виплати інколи досягають 85% вартості проданої за зеленим тарифом е/е. Тобто продав 1 кВт*год за 4 грн, а за небаланси заплатив 3.20 грн. І по результату у виробника залишається всього 80 коп. з кожної кВт год.
Ви перш ніж щось коментувати, спробуйте розібратися, а тільки потім кричіть "взять всьо і подєліть".
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