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Новости Экономика
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энергетика (2034) солнечная энергетика (37) Гарантированный покупатель (37)

Ограничение Минэнерго на выплаты производителям "зеленой" энергии следует отменить, - Гарпок

Новости Цензор.НЕТ Экономика

енергетика,вде,альтернативна

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" имеет финансовые возможности повысить уровень расчетов перед предприятиями возобновляемой энергетики и соответственно снизить задолженность, если Министерство энергетики отменит приказ №140, которым искусственно ограничиваются эти расчеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе дискуссии, организованной Energy Club, заявил заместитель директора госпредприятия Геннадий Иванов, отметив, что приказ ограничивает выплаты отрасли ВИЭ, но Гарпок намерен полностью рассчитаться с долгами.

"Мы сами обращались в министерство, чтобы этот приказ упразднить потому, что мы можем увеличить выплаты", - сказал Иванов.

По его словам, из-за действия приказа средний уровень расчетов предприятиям ВИЭ за май составит 20%.

Александр Подпругин, операционный директор компании Elementum Energy, сообщил, что уровень выплат за электроэнергию с солнечных станций компании составляет всего 15%, а ветровых электростанций – 16%.

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На уточняющий вопрос Подпругина относительно того, на сколько именно повысятся платежи Гарпока, если Минэнерго отменит приказ №140, Геннадий Иванов подчеркнул, что выплаты точно были бы больше.

"Надо считать (уровень расчетов – ред.), но он был бы больше", - ответил Иванов на вопрос Подпругина.

Напомним, Министерство энергетики приказом ограничило расчеты с изготовителями "чистой" энергии. Для СЭС ограничение составляет 15% стоимости тока, для ВЭС 16%, для мини-ГЭС – 35%, биогазовых станций – 40%. 20 мая иностранные инвесторы в возобновляемые источники энергии Украины обратились в Министерство энергетики с просьбой разрешить критическую ситуацию с расчетами за производимую электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.
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Топ комментарии
+10
Знов Ахметову грошей бракує
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02.06.2022 16:27
+9
Не может зеленый квт стоить в 4 раза дороже произведенного другим способом. Это воровство денег из бюджета.
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02.06.2022 17:34
+3
Я особисто ніякого відношення до Ахметова не маю, я такий, як і решта 40 тисяч українців, які за свої кошти побудували на своїх садибах "сонячні електростанції", запративши всі налоги і технічні умови, купили труби, кабель, краски, обладнання українського виробництва, то чому я не маю отримувати гроші за продану електроенергію? Чи Ви підбурюєте нарід про ніби великі гроші Ахметова, не помічаючи дешеву продажу електроенергії, бензину і газу пану Коломойському і не виплачуючи гроші українцям?
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02.06.2022 17:30
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Знов Ахметову грошей бракує
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02.06.2022 16:27 Ответить
Я не Ахметов, виплати мені не проводять і мені їх бракує. А Ви не хочете інвестувати тис.30 Дол. В зелену енергетику? А може потім останки виробленої електроенергії подаруєте обленерго, або хоч отримаєте моральне право обговорювати цю тему?
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02.06.2022 16:53 Ответить
Я тлму і ставив гібрид ,зоб не заграватися у рулетки і плакатися що мені не плотять .Вийшло значно дешевше і ніхто нікому не винен.Гроза вчора сильна пройшла ,ніукого світла немає ,а в мене є ,бо інвертору все одно що там держєнергетікою.
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03.06.2022 10:58 Ответить
Завидуй молча.
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02.06.2022 16:57 Ответить
Я особисто ніякого відношення до Ахметова не маю, я такий, як і решта 40 тисяч українців, які за свої кошти побудували на своїх садибах "сонячні електростанції", запративши всі налоги і технічні умови, купили труби, кабель, краски, обладнання українського виробництва, то чому я не маю отримувати гроші за продану електроенергію? Чи Ви підбурюєте нарід про ніби великі гроші Ахметова, не помічаючи дешеву продажу електроенергії, бензину і газу пану Коломойському і не виплачуючи гроші українцям?
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02.06.2022 17:30 Ответить
Шо то тишина в комментах неужели это не зрада как с асфальтом?
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02.06.2022 16:46 Ответить
Учитывая что половину зеленой энергетике под оккупацией звучит заманчиво
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02.06.2022 16:53 Ответить
Не может зеленый квт стоить в 4 раза дороже произведенного другим способом. Это воровство денег из бюджета.
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02.06.2022 17:34 Ответить
я не збираюся Вам щось доводити, але Ви робите висновки з інформації, яка вкинута деким спеціально, щоб підтримали не виплату громадянам України гроші за продану електроенергію. Зараз проходять виплати, якщо я не помиляюся по гривні 68 коп., але коли ми будували свої "сонячні електростанції" невиликої потужності, то закон не порушували і там чітко все було розписано. Ми купували панелі(дзеркала) інвектора, кабель, метал, цемент, щебень, пісок та інше, необхідне для будівництва не за копійки і купували крім модулів і інвектора, все українське і звичайно заплатили податки, то чому нас держава "кидає", порушіючи свій закон? Платили великі гроші фірмам, які будували ці маленьеі СЕС і ці фірми також українські і вони також заплатили податки. А коли в Білорусі купували з іхньої АЕС то не виникало у Вас особисто питань, чому купують там, а наші зупаиняють? Немає сьогодні питань, що купуванням тієї елекроенергії вони озброїхли армію ворога? То виходить, що Ви особисто допомогли ворожій армії, бо пристали на пропаганду невиплати народу грошей по виробленій "зеленій" енергетиці, щоб ті купували ворожу? Чому весь світ старається злізти з енергетичної голки росії і будує своє альтернативну енергетику, а ми лізимо назад? Вам відомо, що Запорізька АЕС в окупації? Сьогодні економіка не працює, то і енергетики споживаєиться менше, а коли запрацює, то знову будете купувати у кацапів, знищивши своє? А не краще було б домовитися з європейцями і їм продавати, навіть нашу "зелену" енеогетику і вони її візьмуть, замість того щоб донищити?
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02.06.2022 18:09 Ответить
Собрали всё вышеперечисленное и нахер по планете. Пусть вам где то еще так заплатят. Мародеры хреновы.
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02.06.2022 19:02 Ответить
а як може долар коштувати більше чим він коштує? А як можна змінювати правила гри, які приписані в законі? А як може сіль сьогодні коштувати по ціні м'яса?
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02.06.2022 18:40 Ответить
Він і не коштує в 4 рази більше. Експерди, блін
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03.06.2022 09:02 Ответить
Из-за зелёной энергетики по 6 грн за кВт, тарифы на электроенергию выросли с 50 копеек до 2 грн.
Сейчас на фоне инфляции они должны поднять тарифы для населения на электроенергию, но не поднимают, поскольку больше нет дисбаланса "купи по 6 продай за 2".

Как пойдут выплаты - сразу взлетят тарифы. Простая математика - 40 тыс украинцев зарабатывают, 40 млн. украинцев - тратят. Лучше пусть будет пока как есть.
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02.06.2022 17:56 Ответить
то чому Ви платите більше за Бенін бензин і солярку, то не краще залишити ті ціни які були, щоб не вигравав один олігарх і біля нього кучка мільйонерів і втрачало десь біля 30 мільйлонів українців?
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02.06.2022 18:11 Ответить
Есть сетевые заправки, там бензин допустим по 50 грн.
И есть барыги, у которых бензин по 120 грн.
Так вот "зелёные" это сейчас барыги, которые хотят чтобы электроенергию у них покупали по 5.7 грн вместо того чтобы покупать по 1.68 из сети.

С точки зрения госудатсва вы организовали себе автономную электростанцию, которая никогда не окупится без дотаций со стороны бюдежета. И они тянули, пока была такая возможность, а теперь деньги направили на войну.

А в случае если вам вернут эти выплаты, за них будем платить мы, обычные обыватели, которым взвинтят тарифы по самое некуда. И если хорошо разобраться, то производство панелей мощностью на 1 гВат со всеми сопутствующими компонентами загрязняет окружающую среду больше чем 100 атомных реакторов за 30 лет работы.
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03.06.2022 03:45 Ответить
Спочатку поцікавтеся розмірами "зеленого тарифу" на сьогодні, а тоді коментуйте. Люмпени срані. Тарифи на е/е ростуть не через зелений тариф, почитайте основи економіки хоча б, як формується собівартість товару, наприклад. Я вже мовчу про макроекономіку
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03.06.2022 00:01 Ответить
То есть, по вашему, стоимость зелёного тарифа не влияет на себе стоимость электроенергии в стране в целом? А откуда берут эти деньги на покупку дорогой зелёной электроенергии?
Почему половина реакторных блоков на ЧАЭС простаивает, хотя себе стоимость атомной энергии 25 копеек, практически дармовая по сравнению с "зелёной"?
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03.06.2022 03:34 Ответить
Звичайно, не впливає. Побутові споживачі (домогосподарства або приватні особи) платять за е/е за тарифами нижче собівартості. Якщо ви такий борцун за справедливість, чому ж не вимагаєте, щоб всі платили по собівартості? Різниця між ринковою ціною е/е (а зелену е/е гарантований покупець продає на ринку) та зеленим тарифом не велика і покривається за рахунок тарифу на передачу е/е, який сплачують юридичні особи. При цьому, наприклад, коломойський і ахмєтов не хочуть платити.
І ще про зелених виробників. Ви знаєте, що вони ще платять за небаланс електроенергії? І такі виплати інколи досягають 85% вартості проданої за зеленим тарифом е/е. Тобто продав 1 кВт*год за 4 грн, а за небаланси заплатив 3.20 грн. І по результату у виробника залишається всього 80 коп. з кожної кВт год.
Ви перш ніж щось коментувати, спробуйте розібратися, а тільки потім кричіть "взять всьо і подєліть".
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03.06.2022 08:59 Ответить
Производителям зеленой энергии пусть платит Порошенко. Лично. И нехер их привязывать к бюджету!
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02.06.2022 18:59 Ответить
А до чого тут Порошенко? Виходить, що за збільшення ціни на солярку, бензин, хліб, сіль, долар та інше платить Зеленський? Але і по "зеленій енергетиці" все не так просто, бо закон вдосконалив парламент при панe Зеленському, де Верховна Рада України приняла Закон від 21.07.2020 року № 810 -IX Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов ... про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом.

https://zakon.rada.gov.ua › ...
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02.06.2022 19:13 Ответить
Здається, Хтось має піти на ***.
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02.06.2022 19:45 Ответить
Здається, тут повно дебілів, які коментують тему, в якій дупля не б'ють
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03.06.2022 09:05 Ответить
 
 