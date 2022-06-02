РФ найближчим часом може застосувати в Україні "сирійський досвід", - Генштаб ЗСУ

Найближчим часом РФ застосовуватиме в Україні так званий "сирійський досвід", зокрема очікується нарощування інтенсивності застосування авіації та завдання ракетних ударів як по позиціям українських військ, так і цивільним та логістичним об'єктам на всій території України.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Судячи з розвитку ситуації та характеру діяльності групувань противника в операційних районах найближчим часом пріоритетними завданнями для противника будуть: нарощування інтенсивності застосування авіації та завдання ракетних ударів як по позиціях наших військ, так і по цивільних та логістичних об'єктах на всій території України, продовження тотального знищення цивільної інфраструктури та мирного населення, насамперед за рахунок завдання ракетно-авіаційних ударів. Це так званий сирійський досвід", - пояснив він.

За словами Громова, подальшою метою РФ є оточення та знищення групування Об'єднаних сил, створення стійкого сухопутного коридору з Ростовською областю РФ до тимчасово окупованої території АР Крим і надалі - до Придністров'я та, як результат, позбавлення України виходу до Чорного та Азовського морів.

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