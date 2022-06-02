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РФ найближчим часом може застосувати в Україні "сирійський досвід", - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сирія

Найближчим часом РФ застосовуватиме в Україні так званий "сирійський досвід", зокрема очікується нарощування інтенсивності застосування авіації та завдання ракетних ударів як по позиціям українських військ, так і цивільним та логістичним об'єктам на всій території України.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Судячи з розвитку ситуації та характеру діяльності групувань противника в операційних районах найближчим часом пріоритетними завданнями для противника будуть: нарощування інтенсивності застосування авіації та завдання ракетних ударів як по позиціях наших військ, так і по цивільних та логістичних об'єктах на всій території України, продовження тотального знищення цивільної інфраструктури та мирного населення, насамперед за рахунок завдання ракетно-авіаційних ударів. Це так званий сирійський досвід", - пояснив він.

За словами Громова, подальшою метою РФ є оточення та знищення групування Об'єднаних сил, створення стійкого сухопутного коридору з Ростовською областю РФ до тимчасово окупованої території АР Крим і надалі - до Придністров'я та, як результат, позбавлення України виходу до Чорного та Азовського морів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+50
буде в них анальний досвід (пасивний)
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02.06.2022 16:28
+47
Негайно укріпити мішками з піском пам'ятник російській шльондрі в Одесі , щоб не дай боже не постраждав . Єта жі історія нашіва горада .
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02.06.2022 16:34
+46
Ну и что Громов предлагает нам всем делать с этой информацией?
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02.06.2022 16:29
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Я думаю, що в немитій з часів Чеченської війни налагоджена система протидиверсійної і протитерористичної боротьби.
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02.06.2022 20:21 Відповісти
это и так все знают

а что Громов предлагает?
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02.06.2022 19:04 Відповісти
Прикидатися родичами Зє! і ********* до вас. В чого, приходимо прах з Умані, відростимо бороди з рейсами, чим не варіант? Воювати - нє, ну, ми ж ортодоксали, нам нє, не кошерно
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02.06.2022 19:44 Відповісти
Ну, *****, як відключити автовиправлення, ****. Набираєш одне, воно виправляє на інше
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02.06.2022 19:46 Відповісти
Судя по всему, Кац предлагает сдаться. Запугивают население для договорняка.
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02.06.2022 19:46 Відповісти
Сирийский сценарий Рашка пытается внедрить с первого дня войны.А пробить коридор до Приднестровья Параша мечтает еще с 2014, Новороссию строила.
Громов в летаргическом сне был? К чему эти заявы и к чему оно клонит?
ps: очень подозрительный тип.
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02.06.2022 19:48 Відповісти
А шо за х@й цей громов?
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02.06.2022 20:04 Відповісти
Дивно.
А я вважав що сирійський досвід кацапи використовують з самого початку війни.
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02.06.2022 20:21 Відповісти
Сирійський досвід?!!
Це там де авіація діяла без боязні "відгребти" від ППО?!!
Ню-ню, пробуйте.
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02.06.2022 20:42 Відповісти
Otsosut nie nagibajas6! ryuzke-putin wam w rot!
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02.06.2022 20:46 Відповісти
Страшно, аж всратися
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02.06.2022 21:20 Відповісти
Та невже..? А до цього шо було? Маріуполь.. Рубіжне.. Попасна
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02.06.2022 22:22 Відповісти
Спасибо конечно да информацию, но хотелось бы услышать, как вы будете противодействовать, будет ли вообще наша армия отбивать эти атаки?
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02.06.2022 22:28 Відповісти
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