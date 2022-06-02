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Новини Економіка
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НБУ (1433) облікова ставка (28) підвищення (70)

НБУ підвищив облікову ставку від 10% до 25%

Новини Цензор.НЕТ Економіка

нбу

Національний банк вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії змінив облікову ставку та ухвалив рішення підвищити її з 10% до 25%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті НБУ.

"Розглянувши кілька сценаріїв, Національний банк вирішив підвищити облікову ставку одразу на 15 в. п. до 25%", – заявив голова НБУ Кирило Шевченко. За оцінкою НБУ, незначне підвищення ключової ставки не мало б значного впливу на фінансово-економічну систему через обмежену дієвість механізму монетарної трансмісії під час війни.

Вважається, що це б сформувало очікування подальших підвищень облікової ставки й відповідно вичікувальну позицію вкладників і незначний інтерес до гривневих активів. Також для пожвавлення інтересу до гривневих активів їхні дохідності мають перевищувати очікувані показники інфляції.

Національний банк очікує, що підвищення облікової ставки до 25% буде достатнім для послаблення тиску на валютному ринку та стабілізації інфляційних очікувань, що в перспективі створить передумови для переходу до циклу зниження облікової ставки.

Читайте також: НБУ ввів низку додаткових обмежень для банків

Крім того, регулятор розширив коридор відсоткових ставок за монетарними операціями з банками, щоб створити додатковий простір для пожвавлення міжбанківського ринку. Від 3 червня ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в. п., а для депозитних сертифікатів – ставці мінус 2 в. п.

"Національний банк очікує, що уряд та банки адекватно відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами. Належна реакція ринкових ставок на рішення щодо облікової ставки збільшить привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП, що убезпечить заощадження та доходи громадян від інфляції", – пояснює регулятор.

Також читайте: Рішення НБУ підвищити облікову ставку було поспішним і невиправданим, - екскерівник Мінфіну Уманський

В НБУ вважають, що встановлення ринкових ставок за ОВДП також сприятиме збільшенню попиту на них і зменшить потребу емісійного фінансування Національним банком. Збільшення привабливості гривневих заощаджень сприятиме зменшенню попиту на валютному ринку, що дасть змогу уникнути подальшого накопичення дисбалансів, знизити тиск на міжнародні резерви та поступово вирішити проблему множинності валютних курсів.

Регулятор наголосив, що для збалансування фіскальної та монетарної політики необхідно також повернути податки на імпорт, адже це забезпечить додаткові надходження до бюджету, посилить стимули для внутрішнього виробника і послабить тиск на міжнародні резерви.
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Топ коментарі
+8
бездарость во всем ... и в экономке, и в логистике, и в военноем строительсте ... и теперь в финансах ...глупо было ожидать что здесь будет что-то иначе

клоуны тупо взяли и скопировали действия паРашки трехмесячной давности ... только у парашки проблемы с наличной валютой, а у нас какие с этим критические проблемы, если мы можем запросить часть финансовой помощи Запада в кеше для поддержания спроса? ... ох и дэбилы ... запретив свободную конвертацию гривны на валюты по справедливому курсу сами же идиоты и обесценили национальную денежную единицу, запустив галопирующую инфляцию
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02.06.2022 16:59
+5
Ага, в нас тепер та сама херня. В банку курс 30, а же інде за 40. Як там наша економіка, встає чи вже прилягла?
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02.06.2022 16:41
+5
Очепятка, віце - лишнє слово.
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02.06.2022 17:19
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Парашинській сценарій. А що, в параші рубль виріс до рівня перед війною.
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02.06.2022 16:41 Відповісти
Ага, в нас тепер та сама херня. В банку курс 30, а же інде за 40. Як там наша економіка, встає чи вже прилягла?
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02.06.2022 16:41 Відповісти
кто такой это вице?кто назначил?
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02.06.2022 16:45 Відповісти
Да ну нах*й.
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02.06.2022 16:50 Відповісти
Очепятка, віце - лишнє слово.
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02.06.2022 17:19 Відповісти
Правильно,смотрящий за президентом.
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02.06.2022 17:30 Відповісти
бездарость во всем ... и в экономке, и в логистике, и в военноем строительсте ... и теперь в финансах ...глупо было ожидать что здесь будет что-то иначе

клоуны тупо взяли и скопировали действия паРашки трехмесячной давности ... только у парашки проблемы с наличной валютой, а у нас какие с этим критические проблемы, если мы можем запросить часть финансовой помощи Запада в кеше для поддержания спроса? ... ох и дэбилы ... запретив свободную конвертацию гривны на валюты по справедливому курсу сами же идиоты и обесценили национальную денежную единицу, запустив галопирующую инфляцию
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02.06.2022 16:59 Відповісти
Яку ще галопуючу інфляцію? Ціни плюс/мінус не змінилися з початком війни. Ну може на 20% в гривні. То хіба це багато в такій форс-мажорній ситуації як війна і руйнація економіки. Відсутність морського експорту і т.д. Влада добре справляється з економіко. Це варто визнати. Хоч я і не її прихильник.

А стосовно готівкової валюти, яку нам могли б дати. Ну таке, нам багато на що просити треба чи не так? Ще й на підтримку курсу будемо просити? Це вже наглість.
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02.06.2022 19:00 Відповісти
Поднятие ключевой ставки автоматически обесценивает гривну. Так шо ждем курс в обменниках по 60, это если доллар вообще будет крутиться.
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04.06.2022 03:04 Відповісти
А чому не продовжили "просте рішення" та не надрукували ще кілька сотень мільярдів?
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02.06.2022 17:01 Відповісти
Це сильний ріст інфляції і ще більший ріст цін. Ще більше падіння гривні. Підняття ставки зараз, оптимальний варіант.
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02.06.2022 17:17 Відповісти
І не забувайте, що параша воює на нашій території. Нищить нашу економіку, ще краще ніж санкції проти неї..
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02.06.2022 17:19 Відповісти
і які ж тепер будуть відсотки за кредитами?
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02.06.2022 17:55 Відповісти
Я, то думаю, що мені одні ССМ почали приходити. Кредит зі знижкою, за 5 хвилин.
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02.06.2022 18:57 Відповісти
Еще нивкакой стране мира повышение налогов не пошло на пользу экономике и повышение инвестиционного климата. Скорее наоборот, на дополнительные поборы не только бизнес а и люди голосуют ногами
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02.06.2022 17:55 Відповісти
*****, не будет на этой земле нормальной жизни...

Вспомнилось как мой, уже не молодой кум, лет 8 назад, бросил хорошо оплачиваемую работу в офисе, дом и все вот это, и ради своих детей, выехал всей семьей в Португалию.
Первая его там работа была мойщик машин на парковке супермаркета... потом уже получше... сейчас не знаю...
К сожалению связь я с ним потерял, но надеюсь, что у него все в порядке.
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02.06.2022 18:39 Відповісти
Всюди добре, де нас немає.
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02.06.2022 18:59 Відповісти
Правильно говорите, ее здесь не будет. Но до пипла еще не дошло и дойдет через холодильник, когда цены в магазинах начнут так бить по карману. А наш Черчилль свої щоденні промови делает, скоро жрать будет нечего и это еще не осень.
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04.06.2022 03:02 Відповісти
За депозитами зростуть ставки. Це дуже добре.
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02.06.2022 18:40 Відповісти
Не до 25%. Такі ставки можуть зробити лише для дуже великих сум (1 000 000 та вище)
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02.06.2022 18:56 Відповісти
Они решают свои сиюминутные проблемы. Повысив ставки в первую очередь хотят ограничить возможности рефинансирования банков. Банки сейчас в нехорошей ситуации. Все залоги и гарантии по ранее выданным кредитам страховщиками, в условиях войны, не возмещаются и банкам чтобы выжить нужно пополнять свои фонды или за счет учредителей-владельцев или рефинансирования нацбанка. После поднятия ставок по факту остается единственный вариант - за счет владельцев банков. И второе. Практически весь бюджет сегодня идет на армию. 400 тыс. военнослужащих получают жалование ежемесячно в значительных объемах (относительно ко времени до 24 февраля) и вся эта наличная масса может попасть в оборот, что приведет к огромному давлению на цены. Здесь выхода два. Либо стимулировать людей оставить эти деньги на депозитах, т.е. "заморозить" их в банках, либо прибегнуть к непопулярным мерам - ограничить выдачу наличных разными путями: выдавать облигациями, ограничить суммы которые можно снимать со счета и т.п. Последствия поднятия ставок будут серьезными. В первую очередь покупка недвижимости в кредит практически станет невозможной, как следствие девелоперы не найдут покупателей и вся новостройка будет существовать лишь на госзаказе. В общем недвижимость будет падать в цене валютной и как следствие увеличится число желающих выехать из страны на заработки валюты. Потребительское кредитование практически слилось тоже. Да много чего. В комментах всего не напишешь.
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02.06.2022 18:51 Відповісти
За банки переживати не треба. За Країни переживай.
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02.06.2022 19:00 Відповісти
Україну.
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02.06.2022 19:01 Відповісти
А это шо росийские банки, не украинские? Недотепа.
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02.06.2022 19:42 Відповісти
Під прапором яким? ****, ти Джастин.
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02.06.2022 22:24 Відповісти
Похоже ты не проспался. Украинские банки под украинским флагом. ***, сколько конченых вокруг.
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02.06.2022 22:37 Відповісти
Какаяразніца?!
Найвеличніший ЛідОр ********** все тримає під контролем!
Організувпв оборону, організує фінанси, йому це як два пальці об асфальт новопокладений!
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02.06.2022 21:22 Відповісти
****, ти, Джастин. В норі вирішив?
Так. Це ж то бі не танці. Дітей параша вбиває.
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02.06.2022 22:26 Відповісти
Посоль Канади в Укріїні. Передейте. Джастіну.
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02.06.2022 22:28 Відповісти
Антарктика? Забудь. Якщо Україна не вистоїть.
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02.06.2022 22:29 Відповісти
А дальше запретят покупку доляров. Я где-то такое видел в одной стране в конце февраля и начале марта. Так что если вы планировали что-то купить, то самое время это купить, в кредит уже поздно брать.
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04.06.2022 02:27 Відповісти
 
 