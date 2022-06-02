НБУ підвищив облікову ставку від 10% до 25%

Національний банк вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії змінив облікову ставку та ухвалив рішення підвищити її з 10% до 25%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті НБУ.

"Розглянувши кілька сценаріїв, Національний банк вирішив підвищити облікову ставку одразу на 15 в. п. до 25%", – заявив голова НБУ Кирило Шевченко. За оцінкою НБУ, незначне підвищення ключової ставки не мало б значного впливу на фінансово-економічну систему через обмежену дієвість механізму монетарної трансмісії під час війни.

Вважається, що це б сформувало очікування подальших підвищень облікової ставки й відповідно вичікувальну позицію вкладників і незначний інтерес до гривневих активів. Також для пожвавлення інтересу до гривневих активів їхні дохідності мають перевищувати очікувані показники інфляції.

Національний банк очікує, що підвищення облікової ставки до 25% буде достатнім для послаблення тиску на валютному ринку та стабілізації інфляційних очікувань, що в перспективі створить передумови для переходу до циклу зниження облікової ставки.

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Крім того, регулятор розширив коридор відсоткових ставок за монетарними операціями з банками, щоб створити додатковий простір для пожвавлення міжбанківського ринку. Від 3 червня ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в. п., а для депозитних сертифікатів – ставці мінус 2 в. п.

"Національний банк очікує, що уряд та банки адекватно відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами. Належна реакція ринкових ставок на рішення щодо облікової ставки збільшить привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП, що убезпечить заощадження та доходи громадян від інфляції", – пояснює регулятор.

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В НБУ вважають, що встановлення ринкових ставок за ОВДП також сприятиме збільшенню попиту на них і зменшить потребу емісійного фінансування Національним банком. Збільшення привабливості гривневих заощаджень сприятиме зменшенню попиту на валютному ринку, що дасть змогу уникнути подальшого накопичення дисбалансів, знизити тиск на міжнародні резерви та поступово вирішити проблему множинності валютних курсів.

Регулятор наголосив, що для збалансування фіскальної та монетарної політики необхідно також повернути податки на імпорт, адже це забезпечить додаткові надходження до бюджету, посилить стимули для внутрішнього виробника і послабить тиск на міжнародні резерви.