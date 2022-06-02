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Новости Экономика
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НБУ (4807) учетная ставка (19) повышение (119)

НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%

Новости Цензор.НЕТ Экономика

нбу

Национальный банк впервые с начала полномасштабного вторжения России изменил учетную ставку и принял решение повысить ее с 10% до 25%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте НБУ.

"Рассмотрев несколько сценариев, Национальный банк решил повысить учетную ставку сразу на 15 п.п. до 25%", – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко. По оценке НБУ, незначительное повышение ключевой ставки не оказало бы значительного влияния на финансово-экономическую систему из-за ограниченной действенности механизма монетарной трансмиссии во время войны.

Считается, что это сформировало бы ожидания дальнейших повышений учетной ставки и соответственно выжидательную позицию вкладчиков и незначительный интерес к гривневым активам. Также для оживления интереса к гривневым активам их доходности должны превышать ожидаемые показатели инфляции.

Национальный банк ожидает, что повышение учетной ставки до 25% будет достаточно для ослабления давления на валютном рынке и стабилизации инфляционных ожиданий, что в перспективе создаст предпосылки для перехода к циклу снижения учетной ставки.

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Кроме того, регулятор расширил коридор процентных ставок по монетарным операциям с банками, чтобы создать дополнительное пространство для оживления межбанковского рынка. С 3 июня ставка для кредитов рефинансирования будет равна учетной ставке плюс 2 в. п., а для депозитных сертификатов – ставке минус 2 и. п.

"Национальный банк ожидает, что правительство и банки адекватно отреагируют на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по ОВГЗ и депозитам. Надлежащая реакция рыночных ставок на решения по учетной ставке увеличит привлекательность гривневых активов, в том числе ОВГЗ, что обезопасит сбережения и доходы граждан от инфляции", – объясняет регулятор.

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В НБУ считают, что установление рыночных ставок по ОВГЗ будет способствовать увеличению спроса на них и уменьшит потребность эмиссионного финансирования Национальным банком. Увеличение привлекательности гривневых сбережений будет способствовать уменьшению спроса на валютном рынке, что позволит избежать дальнейшего накопления дисбалансов, снизить давление на международные резервы и постепенно решить проблему множественности валютных курсов.

Регулятор подчеркнул, что для сбалансирования фискальной и монетарной политики необходимо также вернуть налоги на импорт, ведь это обеспечит дополнительные поступления в бюджет, усилит стимулы для внутреннего производителя и ослабит давление на международные резервы.
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Топ комментарии
+8
бездарость во всем ... и в экономке, и в логистике, и в военноем строительсте ... и теперь в финансах ...глупо было ожидать что здесь будет что-то иначе

клоуны тупо взяли и скопировали действия паРашки трехмесячной давности ... только у парашки проблемы с наличной валютой, а у нас какие с этим критические проблемы, если мы можем запросить часть финансовой помощи Запада в кеше для поддержания спроса? ... ох и дэбилы ... запретив свободную конвертацию гривны на валюты по справедливому курсу сами же идиоты и обесценили национальную денежную единицу, запустив галопирующую инфляцию
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02.06.2022 16:59
+5
Ага, в нас тепер та сама херня. В банку курс 30, а же інде за 40. Як там наша економіка, встає чи вже прилягла?
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02.06.2022 16:41
+5
Очепятка, віце - лишнє слово.
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02.06.2022 17:19
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Парашинській сценарій. А що, в параші рубль виріс до рівня перед війною.
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02.06.2022 16:41 Ответить
Ага, в нас тепер та сама херня. В банку курс 30, а же інде за 40. Як там наша економіка, встає чи вже прилягла?
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02.06.2022 16:41 Ответить
кто такой это вице?кто назначил?
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02.06.2022 16:45 Ответить
Да ну нах*й.
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02.06.2022 16:50 Ответить
Очепятка, віце - лишнє слово.
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02.06.2022 17:19 Ответить
Правильно,смотрящий за президентом.
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02.06.2022 17:30 Ответить
бездарость во всем ... и в экономке, и в логистике, и в военноем строительсте ... и теперь в финансах ...глупо было ожидать что здесь будет что-то иначе

клоуны тупо взяли и скопировали действия паРашки трехмесячной давности ... только у парашки проблемы с наличной валютой, а у нас какие с этим критические проблемы, если мы можем запросить часть финансовой помощи Запада в кеше для поддержания спроса? ... ох и дэбилы ... запретив свободную конвертацию гривны на валюты по справедливому курсу сами же идиоты и обесценили национальную денежную единицу, запустив галопирующую инфляцию
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02.06.2022 16:59 Ответить
Яку ще галопуючу інфляцію? Ціни плюс/мінус не змінилися з початком війни. Ну може на 20% в гривні. То хіба це багато в такій форс-мажорній ситуації як війна і руйнація економіки. Відсутність морського експорту і т.д. Влада добре справляється з економіко. Це варто визнати. Хоч я і не її прихильник.

А стосовно готівкової валюти, яку нам могли б дати. Ну таке, нам багато на що просити треба чи не так? Ще й на підтримку курсу будемо просити? Це вже наглість.
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02.06.2022 19:00 Ответить
Поднятие ключевой ставки автоматически обесценивает гривну. Так шо ждем курс в обменниках по 60, это если доллар вообще будет крутиться.
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04.06.2022 03:04 Ответить
А чому не продовжили "просте рішення" та не надрукували ще кілька сотень мільярдів?
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02.06.2022 17:01 Ответить
Це сильний ріст інфляції і ще більший ріст цін. Ще більше падіння гривні. Підняття ставки зараз, оптимальний варіант.
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02.06.2022 17:17 Ответить
І не забувайте, що параша воює на нашій території. Нищить нашу економіку, ще краще ніж санкції проти неї..
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02.06.2022 17:19 Ответить
і які ж тепер будуть відсотки за кредитами?
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02.06.2022 17:55 Ответить
Я, то думаю, що мені одні ССМ почали приходити. Кредит зі знижкою, за 5 хвилин.
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02.06.2022 18:57 Ответить
Еще нивкакой стране мира повышение налогов не пошло на пользу экономике и повышение инвестиционного климата. Скорее наоборот, на дополнительные поборы не только бизнес а и люди голосуют ногами
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02.06.2022 17:55 Ответить
*****, не будет на этой земле нормальной жизни...

Вспомнилось как мой, уже не молодой кум, лет 8 назад, бросил хорошо оплачиваемую работу в офисе, дом и все вот это, и ради своих детей, выехал всей семьей в Португалию.
Первая его там работа была мойщик машин на парковке супермаркета... потом уже получше... сейчас не знаю...
К сожалению связь я с ним потерял, но надеюсь, что у него все в порядке.
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02.06.2022 18:39 Ответить
Всюди добре, де нас немає.
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02.06.2022 18:59 Ответить
Правильно говорите, ее здесь не будет. Но до пипла еще не дошло и дойдет через холодильник, когда цены в магазинах начнут так бить по карману. А наш Черчилль свої щоденні промови делает, скоро жрать будет нечего и это еще не осень.
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04.06.2022 03:02 Ответить
За депозитами зростуть ставки. Це дуже добре.
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02.06.2022 18:40 Ответить
Не до 25%. Такі ставки можуть зробити лише для дуже великих сум (1 000 000 та вище)
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02.06.2022 18:56 Ответить
Они решают свои сиюминутные проблемы. Повысив ставки в первую очередь хотят ограничить возможности рефинансирования банков. Банки сейчас в нехорошей ситуации. Все залоги и гарантии по ранее выданным кредитам страховщиками, в условиях войны, не возмещаются и банкам чтобы выжить нужно пополнять свои фонды или за счет учредителей-владельцев или рефинансирования нацбанка. После поднятия ставок по факту остается единственный вариант - за счет владельцев банков. И второе. Практически весь бюджет сегодня идет на армию. 400 тыс. военнослужащих получают жалование ежемесячно в значительных объемах (относительно ко времени до 24 февраля) и вся эта наличная масса может попасть в оборот, что приведет к огромному давлению на цены. Здесь выхода два. Либо стимулировать людей оставить эти деньги на депозитах, т.е. "заморозить" их в банках, либо прибегнуть к непопулярным мерам - ограничить выдачу наличных разными путями: выдавать облигациями, ограничить суммы которые можно снимать со счета и т.п. Последствия поднятия ставок будут серьезными. В первую очередь покупка недвижимости в кредит практически станет невозможной, как следствие девелоперы не найдут покупателей и вся новостройка будет существовать лишь на госзаказе. В общем недвижимость будет падать в цене валютной и как следствие увеличится число желающих выехать из страны на заработки валюты. Потребительское кредитование практически слилось тоже. Да много чего. В комментах всего не напишешь.
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02.06.2022 18:51 Ответить
За банки переживати не треба. За Країни переживай.
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02.06.2022 19:00 Ответить
Україну.
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02.06.2022 19:01 Ответить
А это шо росийские банки, не украинские? Недотепа.
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02.06.2022 19:42 Ответить
Під прапором яким? ****, ти Джастин.
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02.06.2022 22:24 Ответить
Похоже ты не проспался. Украинские банки под украинским флагом. ***, сколько конченых вокруг.
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02.06.2022 22:37 Ответить
Какаяразніца?!
Найвеличніший ЛідОр ********** все тримає під контролем!
Організувпв оборону, організує фінанси, йому це як два пальці об асфальт новопокладений!
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02.06.2022 21:22 Ответить
****, ти, Джастин. В норі вирішив?
Так. Це ж то бі не танці. Дітей параша вбиває.
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02.06.2022 22:26 Ответить
Посоль Канади в Укріїні. Передейте. Джастіну.
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02.06.2022 22:28 Ответить
Антарктика? Забудь. Якщо Україна не вистоїть.
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02.06.2022 22:29 Ответить
А дальше запретят покупку доляров. Я где-то такое видел в одной стране в конце февраля и начале марта. Так что если вы планировали что-то купить, то самое время это купить, в кредит уже поздно брать.
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04.06.2022 02:27 Ответить
 
 