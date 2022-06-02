НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%
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Национальный банк впервые с начала полномасштабного вторжения России изменил учетную ставку и принял решение повысить ее с 10% до 25%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте НБУ.
"Рассмотрев несколько сценариев, Национальный банк решил повысить учетную ставку сразу на 15 п.п. до 25%", – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко. По оценке НБУ, незначительное повышение ключевой ставки не оказало бы значительного влияния на финансово-экономическую систему из-за ограниченной действенности механизма монетарной трансмиссии во время войны.
Считается, что это сформировало бы ожидания дальнейших повышений учетной ставки и соответственно выжидательную позицию вкладчиков и незначительный интерес к гривневым активам. Также для оживления интереса к гривневым активам их доходности должны превышать ожидаемые показатели инфляции.
Национальный банк ожидает, что повышение учетной ставки до 25% будет достаточно для ослабления давления на валютном рынке и стабилизации инфляционных ожиданий, что в перспективе создаст предпосылки для перехода к циклу снижения учетной ставки.
Кроме того, регулятор расширил коридор процентных ставок по монетарным операциям с банками, чтобы создать дополнительное пространство для оживления межбанковского рынка. С 3 июня ставка для кредитов рефинансирования будет равна учетной ставке плюс 2 в. п., а для депозитных сертификатов – ставке минус 2 и. п.
"Национальный банк ожидает, что правительство и банки адекватно отреагируют на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по ОВГЗ и депозитам. Надлежащая реакция рыночных ставок на решения по учетной ставке увеличит привлекательность гривневых активов, в том числе ОВГЗ, что обезопасит сбережения и доходы граждан от инфляции", – объясняет регулятор.
В НБУ считают, что установление рыночных ставок по ОВГЗ будет способствовать увеличению спроса на них и уменьшит потребность эмиссионного финансирования Национальным банком. Увеличение привлекательности гривневых сбережений будет способствовать уменьшению спроса на валютном рынке, что позволит избежать дальнейшего накопления дисбалансов, снизить давление на международные резервы и постепенно решить проблему множественности валютных курсов.
Регулятор подчеркнул, что для сбалансирования фискальной и монетарной политики необходимо также вернуть налоги на импорт, ведь это обеспечит дополнительные поступления в бюджет, усилит стимулы для внутреннего производителя и ослабит давление на международные резервы.
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клоуны тупо взяли и скопировали действия паРашки трехмесячной давности ... только у парашки проблемы с наличной валютой, а у нас какие с этим критические проблемы, если мы можем запросить часть финансовой помощи Запада в кеше для поддержания спроса? ... ох и дэбилы ... запретив свободную конвертацию гривны на валюты по справедливому курсу сами же идиоты и обесценили национальную денежную единицу, запустив галопирующую инфляцию
А стосовно готівкової валюти, яку нам могли б дати. Ну таке, нам багато на що просити треба чи не так? Ще й на підтримку курсу будемо просити? Це вже наглість.
Вспомнилось как мой, уже не молодой кум, лет 8 назад, бросил хорошо оплачиваемую работу в офисе, дом и все вот это, и ради своих детей, выехал всей семьей в Португалию.
Первая его там работа была мойщик машин на парковке супермаркета... потом уже получше... сейчас не знаю...
К сожалению связь я с ним потерял, но надеюсь, что у него все в порядке.
Найвеличніший ЛідОр ********** все тримає під контролем!
Організувпв оборону, організує фінанси, йому це як два пальці об асфальт новопокладений!
Так. Це ж то бі не танці. Дітей параша вбиває.