Швидкість постачання зброї Україні - надважливе питання. Нам це потрібно зараз! - Резніков
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Західна зброя потрібна Україні вже зараз. Швидкість її постачання - життєво важливе питання.
Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я взяв участь у GLOBSEC 2022 разом із міністрами оборони Словаччини та Болгарії Ярославом Надем і Драгомиром Заковим. Головною темою панелі стали військові постачання в Україну. В нас була блискуча та конструктивна дискусія. Одним із життєво важливих питань у постачанні зброї української армії є швидкість. Нам це потрібно швидко, і нам це потрібно зараз!" - написав Резніков.
Топ коментарі
+20 Voc Vox
показати весь коментар03.06.2022 14:02
+17 Анатолий К 65c6a92d
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+16 Voc Vox
показати весь коментар03.06.2022 14:21
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ЗЕЛЕНІ ГНІДИ, А ЩО ВИ РОБИЛИ ТРИ РОКИ ПРИ ВЛАДІ з 2019 го -
ВАМ ПОРОХ ЗАВАЖАВ ПРИДБАТИ ЗБРОЮ І РАКЕТНІ ПРОГРАМИ ?
А потом вспомнил и предлагаю всем Резникам собрать полные жмени асфальта и бросать их в сторону Москвы...