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Швидкість постачання зброї Україні - надважливе питання. Нам це потрібно зараз! - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рсзв,м270

Західна зброя потрібна Україні вже зараз. Швидкість її постачання - життєво важливе питання.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я взяв участь у GLOBSEC 2022 разом із міністрами оборони Словаччини та Болгарії Ярославом Надем і Драгомиром Заковим. Головною темою панелі стали військові постачання в Україну. В нас була блискуча та конструктивна дискусія. Одним із життєво важливих питань у постачанні зброї української армії є швидкість. Нам це потрібно швидко, і нам це потрібно зараз!" - написав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові вже опановують HIMARS, - ABC

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
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03.06.2022 14:02
+17
Чого ви прицепилися до заходу? Вони вам щось заборгували? Пообіцяли? Ну, звичайно, дивлячись до чого ви довели країну, коли вбивають мирних, а немає чим захиститися, то обіцяють і допомагають, бо одна особа замість виготовлення ******** зброї всі гроші і час зарило в асфальт. Це так ніби п';яниця пропив всі гроші і на вулиці вийшли голодні його діти і їм суусіди дають хліб і до хліба.
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03.06.2022 14:00
+16
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03.06.2022 14:21
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А як же ударні угрупування біля кордонів, все ще не сформовані?
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03.06.2022 13:57 Відповісти
Міністерство закордонних справ, міністерство оборони та міністерство цифрової інфраструктури - заслуговують оцінку 5 від народа.
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03.06.2022 17:55 Відповісти
ще не на часі
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03.06.2022 13:58 Відповісти
Чого ви прицепилися до заходу? Вони вам щось заборгували? Пообіцяли? Ну, звичайно, дивлячись до чого ви довели країну, коли вбивають мирних, а немає чим захиститися, то обіцяють і допомагають, бо одна особа замість виготовлення ******** зброї всі гроші і час зарило в асфальт. Це так ніби п';яниця пропив всі гроші і на вулиці вийшли голодні його діти і їм суусіди дають хліб і до хліба.
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03.06.2022 14:00 Відповісти
tak vinovny nuzhen - osj zapad pust bude vynnim.....puten napade ? ni. neslyshali.
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03.06.2022 14:19 Відповісти
шо ж ти за **** така....
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03.06.2022 15:02 Відповісти
**** це ти. бо голосував за зекоманду.
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03.06.2022 19:34 Відповісти
Пдараси, які привели війну в Україну.
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03.06.2022 14:01 Відповісти
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03.06.2022 14:02 Відповісти
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03.06.2022 14:20 Відповісти
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03.06.2022 14:21 Відповісти
Влада признала Факт Зради Здачі ворогу Херсон\обл Здачу оборон\системи протиКриму Здачу коридорів для військ\рф на Каховку,Херсон Звільнено 2генер\ЗСУ В розшуку військ\що провод\розмінування Виконавши наказ вiйськ\Стануть козлами відпущення
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03.06.2022 14:23 Відповісти
Члены Конгресса потребовали от администрации США Джо Байдена предоставить детальную информацию о расходовании выделенных на военную помощь Украине средств, пишет Politico. "Правительство США направляет миллиарды гуманитарной, экономической и военной помощи, чтобы помочь украинскому народу... И американский народ ожидает сильного надзора со стороны Конгресса и полного учета со стороны Министерства обороны", - приводит издание слова сенатора Элизабет Уоррен. Законодатели предупредили, что потенциальный пакет помощи Киеву в будущем может потерять поддержку подавляющего большинства членов Конгресса. https://www.politico.com/news/2022/06/02/congress-pentagon-ukraine-aid-oversight-00036463
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03.06.2022 14:06 Відповісти
Члены Конгресса потребовали от администрации США Джо Байдена предоставить детальную информацию о расходовании выделенных на военную помощь Украине средств, пишет Politico. "Правительство США направляет миллиарды гуманитарной, экономической и военной помощи, чтобы помочь украинскому народу... И американский народ ожидает сильного надзора со стороны Конгресса и полного учета со стороны Министерства обороны", - приводит издание слова сенатора Элизабет Уоррен. Законодатели предупредили, что потенциальный пакет помощи Киеву в будущем может потерять поддержку подавляющего большинства членов Конгресса. https://www.politico.com/news/2022/06/02/congress-pentagon-ukraine-aid-oversight-00036463
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03.06.2022 14:08 Відповісти
Швидкість постачання зброї Україні - надважливе питання. Нам це потрібно зараз! - Резніков Джерело: https://censor.net/ua/n3345715


ЗЕЛЕНІ ГНІДИ, А ЩО ВИ РОБИЛИ ТРИ РОКИ ПРИ ВЛАДІ з 2019 го -
ВАМ ПОРОХ ЗАВАЖАВ ПРИДБАТИ ЗБРОЮ І РАКЕТНІ ПРОГРАМИ ?
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03.06.2022 14:14 Відповісти
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03.06.2022 14:15 Відповісти
і нам це потрібно зараз.....shukaite pod asfaltam , ato proklatye pindosi vse nagnetajut i investori begut.....
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03.06.2022 14:17 Відповісти
Нам потрібно незнищувати склади *********** а Захоплювати їх!!!
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03.06.2022 14:28 Відповісти
а шо ж ти ставши міністром оборони в листопаді не вибивав у своєї зеленої зграї це озброєння,хоча б Вільху-м? га лисий мудак,за три місяці можна було її досить багата наштампувати,і зараз би не ходили з протягнутою рукою випрошуючи звичайні по суті РЗСО,а я нагадаю яку хню ти ********,і про "візію" розвитку ВПС аж десь до 2035го року,і про те що вам аж пекло тупо накупити західно озброєння в кількостях трохи більше ніж *****,попутно добивши наш ВПК
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03.06.2022 14:39 Відповісти
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03.06.2022 15:10 Відповісти
Резников уже увидел российские войска вторжения, лучше поздно, чем никогда. А вообще он такой смешной человечек, такого даже как-то стыдно расстреливать за измену родине.
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03.06.2022 15:17 Відповісти
Только не стыдно, ну раз смешной, а весело.
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03.06.2022 18:44 Відповісти
Оружие Украине конечно нужно как можно скорее от так званых "партнеров" по Будапештскому меморандуму согласно которого Украина отказалась от третьего ядерного потенциала что бы наши "друзья" в ЕС и вообще во всем Мире могли спать и зарабатывать спокойно, но во первых ложка дорога к обеду надо было давать оружие до того как враг нападет что бы знал что получит ответный и сильный удар, а во вторых зачем им это делать когда они нас и так уже кинули мягко говоря обманули с Будапештским меморандумом, не взяли нас ни в НАТО ни ЕС так еще и к украинской власти есть вопросы почему сами не готовились и много чего просто так отдали.
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03.06.2022 15:25 Відповісти
Де була ця "швидкість думки" до 24.02.2022 року?
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03.06.2022 16:02 Відповісти
Я сначала даже не сразу вспомнил кто такой Резников...
А потом вспомнил и предлагаю всем Резникам собрать полные жмени асфальта и бросать их в сторону Москвы...
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03.06.2022 21:56 Відповісти
 
 