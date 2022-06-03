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Росія (47208) літак (1986) санкції (6842) Шрі-Ланка (27) Аерофлот (23)

На Шрі-Ланці заарештували літак "Аерофлоту", - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

літак

Високий комерційний суд Коломбо видав постанову, яка забороняє літаку російського "Аерофлоту" вилітати зі Шрі-Ланки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання newsfirst.lk.

Суддя Високого комерційного суду Коломбо Харша Сетунга видав наказ щодо російської авіакомпанії-відповідача після розгляду скарги, поданої ірландською компанією Celestial Aviation Trading Limited.

Зазначається, що заборона діятиме до 16 червня. Позивач стверджує, що у нього є справа з відповідачем "Російські авіалінії", тому заявник подав скаргу, вимагаючи заборонити літаку, що належить авіакомпанії-відповідачу, залишати Шрі-Ланку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністерство торгівлі США заборонило американський експорт деталей трьом авіакомпаніям РФ

Розпорядження було видано суддею Високого комерційного суду Коломбо після розгляду скарги. Затримання літака на Шрі-Ланці, підтвердили й у РФ.
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Топ коментарі
+31
Шрі-Ланці респект...
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03.06.2022 14:20
+28
***** шастать
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03.06.2022 14:21
+20
Як казав дід Панас: "Отака х.ня малята"
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03.06.2022 14:22
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Шрі-Ланці респект...
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03.06.2022 14:20 Відповісти
...ви справжні русофоби...
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03.06.2022 14:25 Відповісти
нажаль на Шрі Ланці багато проросійської бавовни, зокрема серед власників пансионатів та готелів, що традиційно обслуговували мандрівників з т.з. країн "СНД", в першу чергу з росії.
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03.06.2022 14:43 Відповісти
***** шастать
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03.06.2022 14:21 Відповісти
Як казав дід Панас: "Отака х.ня малята"
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03.06.2022 14:22 Відповісти
НИКТО. НИКУДА. НЕ ЛЕТИТ.
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03.06.2022 14:22 Відповісти
А як же ж "фанєра над Парижем"?
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03.06.2022 15:21 Відповісти
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03.06.2022 20:42 Відповісти
літаки це не скрєпно)
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03.06.2022 14:24 Відповісти
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03.06.2022 14:26 Відповісти
Давай Коломбо, посади их всех!!!
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03.06.2022 14:28 Відповісти
Тонко! 👍
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04.06.2022 00:01 Відповісти
перший пішов скоро тільки пішки і в лаптях
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03.06.2022 14:30 Відповісти
І в Шрі- Ланці нацисти.....от не щастить рашистам
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03.06.2022 14:30 Відповісти
И на Шри-ланке бандеровцы? Ты смотри! Да, кацапня?
На Обь, на Енисей в отпуска!
***** вам по миру шастать!
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03.06.2022 14:31 Відповісти
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03.06.2022 14:35 Відповісти
Шрі-Ланка супер країна https://youtu.be/rFwyNXd4YHw
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03.06.2022 14:35 Відповісти
Касапури нахабні. Сидіть у своєму мухосранську зі своїми єрафлотами.
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03.06.2022 14:35 Відповісти
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03.06.2022 14:37 Відповісти
Российская тупость столкнулась с всеохватывающей международной правовой системой....
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03.06.2022 14:42 Відповісти
Да нет, просто в ШриЛанке закончился ресурс на МиГ-27 М, МиГ-23 УБ (те же яйца только вид сбоку), с вертолетами Миля (8, 17, 24, 35) с движками также траблы. Осталдьное у них старое но достаточно обеспечиваемое Франция, ЮАР, Израиль. Немного Антоновых. Да и непонятки с Тиграми Тамилилама уходят в прошлое.
Атак, страна очень интересная (прививок меньше чем в Африке).
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03.06.2022 14:51 Відповісти
кацапи, які прибули на рейс, щоб евакуювуватись в кацапію з солодкого відпочинку на морі, тепер з гордістю і в соплях, будуть чекати й жити в аеропорту... може якийсь недоджет за ними пишлють....
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03.06.2022 15:00 Відповісти
Нехай їдуть паровозом.
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03.06.2022 15:28 Відповісти
можуть й пішки шльопати.....
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03.06.2022 16:28 Відповісти
Пердячий пар ім на допомогу
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03.06.2022 17:39 Відповісти
Летайте самолетами Аэрофлота в них уютно. (читати швидко) )))
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03.06.2022 15:00 Відповісти
Шрі-Ланко-Бандерівці...
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03.06.2022 15:01 Відповісти
хоетели на краденном потетать, урки мордовские
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03.06.2022 17:11 Відповісти
срочно направить ватофлот туда
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03.06.2022 20:22 Відповісти
А 17-го випустять?
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04.06.2022 19:05 Відповісти
 
 