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Россия (91262) самолет (3328) санкции (10616) Шри-Ланка (40) Аэрофлот (46)

На Шри-Ланке арестовали самолет "Аэрофлота", - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

літак

Высокий коммерческий суд Коломбо издал постановление, запрещающее самолету российского "Аэрофлота" вылетать из Шри-Ланки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание newsfirst.lk.

Судья Высокого коммерческого суда Коломбо Харша Сетунга издал приказ в отношении российской авиакомпании-ответчика после рассмотрения жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited.

Отмечается, что запрет будет действовать до 16 июня. Истец утверждает, что у него есть дело с ответчиком "Российские авиалинии", поэтому заявитель подал жалобу, требуя запретить самолету, принадлежащему авиакомпании-ответчику, покидать Шри-Ланку.

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Распоряжение было выдано судьей Высокого коммерческого суда Коломбо после рассмотрения жалобы. Задержание самолета на Шри-Ланке подтвердили и в РФ.
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Топ комментарии
+31
Шрі-Ланці респект...
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03.06.2022 14:20
+28
***** шастать
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03.06.2022 14:21
+20
Як казав дід Панас: "Отака х.ня малята"
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03.06.2022 14:22
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Шрі-Ланці респект...
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03.06.2022 14:20 Ответить
...ви справжні русофоби...
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03.06.2022 14:25 Ответить
нажаль на Шрі Ланці багато проросійської бавовни, зокрема серед власників пансионатів та готелів, що традиційно обслуговували мандрівників з т.з. країн "СНД", в першу чергу з росії.
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03.06.2022 14:43 Ответить
***** шастать
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03.06.2022 14:21 Ответить
Як казав дід Панас: "Отака х.ня малята"
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03.06.2022 14:22 Ответить
НИКТО. НИКУДА. НЕ ЛЕТИТ.
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03.06.2022 14:22 Ответить
А як же ж "фанєра над Парижем"?
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03.06.2022 15:21 Ответить
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03.06.2022 20:42 Ответить
літаки це не скрєпно)
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03.06.2022 14:24 Ответить
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03.06.2022 14:26 Ответить
Давай Коломбо, посади их всех!!!
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03.06.2022 14:28 Ответить
Тонко! 👍
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04.06.2022 00:01 Ответить
перший пішов скоро тільки пішки і в лаптях
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03.06.2022 14:30 Ответить
І в Шрі- Ланці нацисти.....от не щастить рашистам
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03.06.2022 14:30 Ответить
И на Шри-ланке бандеровцы? Ты смотри! Да, кацапня?
На Обь, на Енисей в отпуска!
***** вам по миру шастать!
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03.06.2022 14:31 Ответить
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03.06.2022 14:35 Ответить
Шрі-Ланка супер країна https://youtu.be/rFwyNXd4YHw
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03.06.2022 14:35 Ответить
Касапури нахабні. Сидіть у своєму мухосранську зі своїми єрафлотами.
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03.06.2022 14:35 Ответить
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03.06.2022 14:37 Ответить
Российская тупость столкнулась с всеохватывающей международной правовой системой....
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03.06.2022 14:42 Ответить
Да нет, просто в ШриЛанке закончился ресурс на МиГ-27 М, МиГ-23 УБ (те же яйца только вид сбоку), с вертолетами Миля (8, 17, 24, 35) с движками также траблы. Осталдьное у них старое но достаточно обеспечиваемое Франция, ЮАР, Израиль. Немного Антоновых. Да и непонятки с Тиграми Тамилилама уходят в прошлое.
Атак, страна очень интересная (прививок меньше чем в Африке).
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03.06.2022 14:51 Ответить
кацапи, які прибули на рейс, щоб евакуювуватись в кацапію з солодкого відпочинку на морі, тепер з гордістю і в соплях, будуть чекати й жити в аеропорту... може якийсь недоджет за ними пишлють....
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03.06.2022 15:00 Ответить
Нехай їдуть паровозом.
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03.06.2022 15:28 Ответить
можуть й пішки шльопати.....
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03.06.2022 16:28 Ответить
Пердячий пар ім на допомогу
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03.06.2022 17:39 Ответить
Летайте самолетами Аэрофлота в них уютно. (читати швидко) )))
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03.06.2022 15:00 Ответить
Шрі-Ланко-Бандерівці...
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03.06.2022 15:01 Ответить
хоетели на краденном потетать, урки мордовские
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03.06.2022 17:11 Ответить
срочно направить ватофлот туда
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03.06.2022 20:22 Ответить
А 17-го випустять?
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04.06.2022 19:05 Ответить
 
 