Макрон не виключає візиту до Києва найближчим часом
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Президент Франції Еммануель Макрон не виключає поїздки до Києва найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Figaro.
Макрон говорив про президента РФ Владіміра Путіна, який "вчинив історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії", і в цьому контексті згадав про свій можливий візит до Києва.
Після цього журналісти нагадали, що багато європейських колег Макрона вже були в Україні.
"Сьогодні я нічого не виключаю. Ми хочемо збільшити фінансову та військову підтримку України. І нарешті зробити все, щоб експортувати з України зернові", - сказав Макрон.
Він також сказав, що французька армія отримає нові самохідні артилерійські установки Caesar замість тих, що були відправлені для української армії.
"Я просив наших промисловців прискорити виробництво озброєнь, йдеться не лише про поповнення наших запасів, а й про зміцнення нашої незалежності", – зазначив Макрон.
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тут я горячнув згоряча - опа на підготовці і шо макрон предпочитає?
колумбійський, сальвадорський, чи местний з Одесси?
борщ
Нах ти тут потрібен ************
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции. Об этом пишет The Guardian.
По словам Макрона, вторжение в Украину, стало "исторической и фундаментальной ошибкой" президента РФ Владимира Путина.
"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а смочь выбраться из этого - трудный путь", - отметил президент Франции.
Он заявил, что нельзя "унижать" Россию из-за войны в Украине, чтобы, "когда завершатся боевые действия, мы могли проложить выход дипломатическим путем"