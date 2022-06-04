Макрон не виключає візиту до Києва найближчим часом

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає поїздки до Києва найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Figaro.

Макрон говорив про президента РФ Владіміра Путіна, який "вчинив історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії", і в цьому контексті згадав про свій можливий візит до Києва.

Після цього журналісти нагадали, що багато європейських колег Макрона вже були в Україні.

"Сьогодні я нічого не виключаю. Ми хочемо збільшити фінансову та військову підтримку України. І нарешті зробити все, щоб експортувати з України зернові", - сказав Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще одну партію САУ Caesar передасть Україні Франція, - глава МЗС Колонна

Він також сказав, що французька армія отримає нові самохідні артилерійські установки Caesar замість тих, що були відправлені для української армії.

"Я просив наших промисловців прискорити виробництво озброєнь, йдеться не лише про поповнення наших запасів, а й про зміцнення нашої незалежності", – зазначив Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз до кінця року припиняє імпорт 90% російської нафти, - Макрон