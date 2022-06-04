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Макрон не виключає візиту до Києва найближчим часом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає поїздки до Києва найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Figaro.

Макрон говорив про президента РФ Владіміра Путіна, який "вчинив історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії", і в цьому контексті згадав про свій можливий візит до Києва.

Після цього журналісти нагадали, що багато європейських колег Макрона вже були в Україні.

"Сьогодні я нічого не виключаю. Ми хочемо збільшити фінансову та військову підтримку України. І нарешті зробити все, щоб експортувати з України зернові", - сказав Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще одну партію САУ Caesar передасть Україні Франція, - глава МЗС Колонна

Він також сказав, що французька армія отримає нові самохідні артилерійські установки Caesar замість тих, що були відправлені для української армії.

"Я просив наших промисловців прискорити виробництво озброєнь, йдеться не лише про поповнення наших запасів, а й про зміцнення нашої незалежності", – зазначив Макрон.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Шо привезе? Бо з голими руками хай у Чад пензлює.
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04.06.2022 01:31
+7
Ага-ага, коли отримає від кремля нові вводні "як зберегти ліцо Путлєру", "мірний мір" і т.д.
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04.06.2022 01:27
+7
мікрон вісить на гачку у пуйла та намагається схилити зелену владу до т.з. миру, звісно ж, на умовах пуйла. Уважно спостерігаємо за реакцією піаніста...
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04.06.2022 01:49
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Макррн надо отдать ему должное не воспринял оскорбления Зеленского за мнение всех украинцев. Штанмайер в ответ просто послал его ***** и забыл что есть такой политик.
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04.06.2022 01:27 Відповісти
А Штайнмайер обиделся? Тю, какой он нежньій!
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04.06.2022 01:31 Відповісти
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04.06.2022 02:23 Відповісти
Клас.А що ,зрозумів я один?)))
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04.06.2022 05:57 Відповісти
Лучше вместо себя побольше боеприпасов отправь.
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04.06.2022 01:27 Відповісти
Ага-ага, коли отримає від кремля нові вводні "як зберегти ліцо Путлєру", "мірний мір" і т.д.
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04.06.2022 01:27 Відповісти
Шо привезе? Бо з голими руками хай у Чад пензлює.
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04.06.2022 01:31 Відповісти
марсельезу.
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04.06.2022 01:37 Відповісти
на *** в шереметьево...
тут я горячнув згоряча - опа на підготовці і шо макрон предпочитає?
колумбійський, сальвадорський, чи местний з Одесси?
борщ
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04.06.2022 01:36 Відповісти
мікрон вісить на гачку у пуйла та намагається схилити зелену владу до т.з. миру, звісно ж, на умовах пуйла. Уважно спостерігаємо за реакцією піаніста...
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04.06.2022 01:49 Відповісти
Макрон мєжду здєсь натикатись не втомився?
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04.06.2022 01:55 Відповісти
Я звичайно не МЗС, але коротко б йому натякнув, так дипломатично;.....
Нах ти тут потрібен ************
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04.06.2022 02:01 Відповісти
Чекаємо з ******** важкою далекобійною зброєю. Після війни повернемо з подякою !
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04.06.2022 02:07 Відповісти
Мабуть нову вказівку від пуйла отримав, записку привезе
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04.06.2022 02:15 Відповісти
За яку писку ? Чи ви про цидулку ?
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04.06.2022 03:23 Відповісти
Нельзя "унижать" Россию из-за войны в Украине - Макрон отметил, что вторжение в Украину, стало "исторической и фундаментальной ошибкой" президента РФ Владимира Путина.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции. Об этом пишет The Guardian.

По словам Макрона, вторжение в Украину, стало "исторической и фундаментальной ошибкой" президента РФ Владимира Путина.

"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а смочь выбраться из этого - трудный путь", - отметил президент Франции.

Он заявил, что нельзя "унижать" Россию из-за войны в Украине, чтобы, "когда завершатся боевые действия, мы могли проложить выход дипломатическим путем"
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04.06.2022 07:00 Відповісти
Меркель та Шольца з собою візьми!!!
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04.06.2022 07:13 Відповісти
приїде зберігать мордуліца путіна....а по Києву з Зеленським гулять піде?)
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04.06.2022 08:05 Відповісти
Нащо нам у Києві ця путінська залу....па?!
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04.06.2022 08:27 Відповісти
Не пускать, нах он в Киеве нужен?
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04.06.2022 08:42 Відповісти
З Київа зручніше дзвонити в Москву.
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04.06.2022 08:56 Відповісти
Телефон не забудь, будете разом з зебілом ***** зводити
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04.06.2022 09:28 Відповісти
ракеты заканчиваются,так они решили закидать народ харьошiмi руZькiмi и длинными макаронами.Беда в том,что этого дерьма больше чем у нас населения.
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04.06.2022 11:31 Відповісти
Рецепт торту макрон,це напаліион тільки без яєць)))))
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04.06.2022 11:57 Відповісти
 
 