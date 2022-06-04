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"Конфлікт" активізує "тривимірну глобальну кризу", - Гутерріш про війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гутерріш

Генсек ООН заявив, що війна в Україні створює "тривимірну глобальну кризу", проте продовжив називати війну конфліктом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з приводу 100 днів розпочатої Путіним війни в Україні

"Конфлікт вже забрав тисячі життів, спричинив невимовні руйнування, перемістив мільйони людей, призвів до неприпустимих порушень прав людини та активізує тривимірну глобальну кризу – продовольчу, енергетичну та фінансову – яка б'є по найбільш уразливих країнах та економіці", - заявив генсек.

"…я знову закликаю негайно припинити насильство, забезпечити безперешкодний гуманітарний коридор до всіх тих, хто цього потребує, безпечну евакуацію мирних жителів, які потрапили в пастку в районах бойових дій, а також терміновий захист цивільного населення та дотримання прав людини в відповідно до міжнародних норм", - йдеться в повідомленні.

Гутерреш запевнив, що ООН з перших днів "підтримувала народ України в подоланні гуманітарних наслідків конфлікту".

Генсек додав, що "вирішення цього конфлікту потребує переговорів та діалогу" і що ООН "готова підтримати всі такі зусилля".

Також читайте: Заступник генсека ООН Гріффітс прибув до Москви для вирішення продовольчої кризи, - Reuters

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Скажите этому пистаполу: или Параша вышвыривается из ООН, или вся ООН закрывается к куям.
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04.06.2022 06:39
+15
не "конфликт в украине" или, хуже, "ситуация в украине". это создает впечатление равной ответственности сторон за происходящее.

"агрессия россии в украине", "война россии против украины" - называйте вещи своими именами.
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04.06.2022 06:43
+12
Який в біса конфлікт? Навіть резолюція ООН називається "АГРЕСІЯ проти України". Сцикуни *бані
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04.06.2022 07:37
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Скажите этому пистаполу: или Параша вышвыривается из ООН, или вся ООН закрывается к куям.
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04.06.2022 06:39 Відповісти
И накрывается волосатой и большой❗
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04.06.2022 06:59 Відповісти
не "конфликт в украине" или, хуже, "ситуация в украине". это создает впечатление равной ответственности сторон за происходящее.

"агрессия россии в украине", "война россии против украины" - называйте вещи своими именами.
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04.06.2022 06:43 Відповісти
этому члену ООН надо прочесть басню "Лиса и виноград"
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04.06.2022 06:51 Відповісти
Повторюється ситуація із Лігою Націй. Такі організації мають коротку тривалість життя.
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04.06.2022 08:51 Відповісти
Лига наций хоть самораспустилась, а эти фрики продолжают сидеть на бабосах, будучи профнепригодными полностью.
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04.06.2022 12:36 Відповісти
Як кажуть з цього ООН як з козла молока.
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04.06.2022 06:58 Відповісти
Це урок усьому світу чому війна в Європі є неприпустимою. Еритрея з Верхньою Вольтою можуть до посиніння списами кидатися.
А в Європі воювати - зась. Бо буде погано усім на всіх шести континентах.
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04.06.2022 07:03 Відповісти
Рило в цього утирка якесь кацапське "пропите"!
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04.06.2022 07:10 Відповісти
Конфликт? А агрессия россии слабо сказать?
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04.06.2022 07:37 Відповісти
Який в біса конфлікт? Навіть резолюція ООН називається "АГРЕСІЯ проти України". Сцикуни *бані
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04.06.2022 07:37 Відповісти
Вобще-то у нас война. Рашка на нас напала. А то Гутерриш не в курсе, походу. ООН - безполезная, ни на что не влияющая организация. Только и могут, что озабоченностями и заклыкамы розкидоваться
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04.06.2022 07:57 Відповісти
ООН - это сборище диктатур.
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04.06.2022 08:20 Відповісти
португальський осел із ООН,ВИКОНАЙ ,падлюка , Хельсінський акт,і Будапештський папір, котрий визнала ООН
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04.06.2022 08:51 Відповісти
Скоріше це збіговисько розжирілих чиновників, які отримують дуже високі зарплати за рахунок внесків держав-членів і при цьому ніхера не роблять.

Жодного разу не згадав рашку цей генсек, ****!
Треба нахер виходити з такої ООН, бо вони лише принижують Україну такими заявами і резолюціями!
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04.06.2022 08:55 Відповісти
По Днепру ездят эти мудаки с эмблемой ООН на машине..непонятно чо они делают..какова их роль..Може шпионят для Путина🤔
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04.06.2022 09:37 Відповісти
Пане Гуттерішу потрібно усвідомити, що поки не будуть речі називати справжніми іменами з відповідними діями, доти і будуть усякі стурбованості, "секс по телефону", пустопорожні заклики до мирного врегулювання.Який такий "конфлікт" - це справжня війна, що значить знищив тисячі життів та перемістив мільйони людей-це справжній геноцид українців.Він дуже піклується за малорозвинути країни, а де були дії ООН в 2008, 2014? Таке враження, що ця величезна організація створена лише для населення Африки, бо військові миротворчі місії лише там
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04.06.2022 09:54 Відповісти
Гутерріш: дерева, не гойдайтесь -- не створюйте тривимірного урагану!
Цей ¥***** був на півночі Києва після деокупації. Сам бачив все на власні очі.
Імпотент моральний
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04.06.2022 10:48 Відповісти
просто лицемірна продажна лядь
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04.06.2022 14:15 Відповісти
російська агресія проти України, а не "конфлікт в Україні" і знову розмови про те, що нам "треба домовлятися з касапами пасєрєдінє" - тобто, аби Україна капітулювала й віддала касапам Схід і Південь в "надії" на те, що вони потім "не підуть" далі?
На кого це розраховано? На яких ідіотів?
То що, є ще в когось сумніви, що глобальна ООН відверто працює проти України й на користь росії? і що ця організація перетворилися на брудне продажне "болото" гратожерів, імпотентів та продажних виродків? І чого, загалом, після всього цього варті її "стурбованість" та "резолюції"? Коли росія, попри відверті численні агресії проти інших країн незаконно засідає там в "Раді Безпеки", маючи там право "вето" разом з тим же таки Китаєм, котрий здійснює, до прикладу, повномасштабний геноцид уйгурів і це, взагалі нікого не хвилює навіть?
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04.06.2022 14:25 Відповісти
 
 