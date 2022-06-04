"Конфлікт" активізує "тривимірну глобальну кризу", - Гутерріш про війну в Україні
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Генсек ООН заявив, що війна в Україні створює "тривимірну глобальну кризу", проте продовжив називати війну конфліктом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з приводу 100 днів розпочатої Путіним війни в Україні
"Конфлікт вже забрав тисячі життів, спричинив невимовні руйнування, перемістив мільйони людей, призвів до неприпустимих порушень прав людини та активізує тривимірну глобальну кризу – продовольчу, енергетичну та фінансову – яка б'є по найбільш уразливих країнах та економіці", - заявив генсек.
"…я знову закликаю негайно припинити насильство, забезпечити безперешкодний гуманітарний коридор до всіх тих, хто цього потребує, безпечну евакуацію мирних жителів, які потрапили в пастку в районах бойових дій, а також терміновий захист цивільного населення та дотримання прав людини в відповідно до міжнародних норм", - йдеться в повідомленні.
Гутерреш запевнив, що ООН з перших днів "підтримувала народ України в подоланні гуманітарних наслідків конфлікту".
Генсек додав, що "вирішення цього конфлікту потребує переговорів та діалогу" і що ООН "готова підтримати всі такі зусилля".
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"агрессия россии в украине", "война россии против украины" - называйте вещи своими именами.
А в Європі воювати - зась. Бо буде погано усім на всіх шести континентах.
Жодного разу не згадав рашку цей генсек, ****!
Треба нахер виходити з такої ООН, бо вони лише принижують Україну такими заявами і резолюціями!
Цей ¥***** був на півночі Києва після деокупації. Сам бачив все на власні очі.
Імпотент моральний
На кого це розраховано? На яких ідіотів?
То що, є ще в когось сумніви, що глобальна ООН відверто працює проти України й на користь росії? і що ця організація перетворилися на брудне продажне "болото" гратожерів, імпотентів та продажних виродків? І чого, загалом, після всього цього варті її "стурбованість" та "резолюції"? Коли росія, попри відверті численні агресії проти інших країн незаконно засідає там в "Раді Безпеки", маючи там право "вето" разом з тим же таки Китаєм, котрий здійснює, до прикладу, повномасштабний геноцид уйгурів і це, взагалі нікого не хвилює навіть?