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Новини Суспільство
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Закарпаття (1581) перейменування (505) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (137)

На честь 128-ї гірсько-штурмової бригади назвали вулицю в Перечині на Закарпатті

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

бригада,128

На Закарпатті у процесі перейменування вулиць із радянськими та російськими назвами у містечку Перечин назвали вулицю на честь 128-ї окремої Закарпатської гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомив міський голова Перечина Іван Погоріляк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Зі слів мера Перечина, іменем 128-ї бригади назвали відгалуження вулиці Ужанської в містечку. Ця вулиця веде до будівель колишньої військової частини.

Як повідомив Погоріляк, рішення про перейменування направили до Мін'юсту з тим, аби нову назву внести до словника Єдиних та державних реєстрів.

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128-ма окрема Закарпатська гірсько-штурмова бригада дислокується на Закарпатті, саме в цьому формуванні ЗСУ служить та зараз захищає вітчизну більшість закарпатців. Бригада тримає рубежі на лінії зіткнення з ворогом, знищує ворожу техніку та особовий склад окупантів, звільняє тимчасово захоплені території.

З початку війни має п'ятеро військових, нагороджених найвищими державними нагородами України - званням "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота зірка". Деяким героям відзнака присуджена посмертно.

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Автор: Ольга Лузан
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128 ОДШБ Героям Слава!
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04.06.2022 13:16 Відповісти
Едельвейси
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04.06.2022 13:16 Відповісти
Добра новина.
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04.06.2022 13:23 Відповісти
Молодці!!!!
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04.06.2022 13:25 Відповісти
Слава Героям 128 бригади.
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04.06.2022 14:16 Відповісти
Хай оберігає бог кожного захистника України!
128-ма окрема Закарпатська гірсько-штурмова бригада має гарну історію та багато подвигів, що стануть описані в легендах.
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04.06.2022 15:04 Відповісти
Треба ще меморіальну дошку почепити на будинок, що на розі вулиці. З описом бойового шляху бригади.
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04.06.2022 18:35 Відповісти
 
 