Російські командири приховують масові дезертирства серед солдат. ГУР оприлюднило список
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Російські окупанти масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із захисниками України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
"Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих "кадирівців" та посилений контроль з боку "особістів" та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України.
Командування 30 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску "Шияни" (Бєлгородська область) та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер в підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України", - йдеться у повідомленні.
Воєнна розвідка України оприлюднила список командного складу 30 ОМСБР 2 загальновійськової армії ЗС РФ, які діють на Лиманському напрямку. Ознайомитись з ним можна за посиланням.
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Але, як бачимо, за 3 місяці "наступ" рашкостана, при формальній кількості військ майже такій, як в лютому, звузився з 2000 км до п'ятачка в 50х50 кілометрів - Ізюм-Сєверодонецьк-Попасна.
Причому, наприклад, на "херсонському плацдармі" формально зосереджено 18-20 БРГр - чи не більше, ніж під Ізюмом.
Але вони там роблять ... ніхєра. І ледь не дозволили ЗСУ перетвори звичайну "розвідку боєм" в оперативний наступ з оперативним оточенням третини сил (той натовп довбо*бів, що загрожують Кривому Рогу).
Чому так, знаєте? Бо вже 2 місяці частини 8-ї, 49-ї, 58-ї загальновійськових армій та флотські підрозділи не можуть досягти так званої "оперативної готовності". Знаєте що це таке? Це підтверждена командирами підрозділів готовність виконувати бойові задачі. А не можуть досягти - бо втрати, бо деморалізація, бо дезертирство, бо відмова виконувати завдання та масове подання рапортів на звільнення чи повернення в ППД.
2022 рік надворі, а кацапи й досі ділди.
не пора ли ей взять Белгород ? И двигаться в сторону хремля ?
теж сама ситуація з "лднр" з тими "призовниками"..вони хіба хочуть воювати? яка у них мотивація?