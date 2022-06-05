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Російські командири приховують масові дезертирства серед солдат. ГУР оприлюднило список

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

Російські окупанти масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із захисниками України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих "кадирівців" та посилений контроль з боку "особістів" та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України.

 Командування 30 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску "Шияни" (Бєлгородська область) та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер в підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України", - йдеться у повідомленні.

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Воєнна розвідка України оприлюднила список командного складу 30 ОМСБР 2 загальновійськової армії ЗС РФ, які діють на Лиманському напрямку. Ознайомитись з ним можна за посиланням.
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Жданов вже пояснював такі моменти, що хоть маосово вони всі дезертують, краще це нам не стане
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05.06.2022 12:27 Відповісти
Жданов може хоч що пояснювати. Але він: 1. артилерист. 2. він ні дня не воював. Взагалі. І, підозрюю, ні дня не командував. Нічим не командував - був полковим "штабним служакою", а потім викладав у НАОУ.

Але, як бачимо, за 3 місяці "наступ" рашкостана, при формальній кількості військ майже такій, як в лютому, звузився з 2000 км до п'ятачка в 50х50 кілометрів - Ізюм-Сєверодонецьк-Попасна.

Причому, наприклад, на "херсонському плацдармі" формально зосереджено 18-20 БРГр - чи не більше, ніж під Ізюмом.

Але вони там роблять ... ніхєра. І ледь не дозволили ЗСУ перетвори звичайну "розвідку боєм" в оперативний наступ з оперативним оточенням третини сил (той натовп довбо*бів, що загрожують Кривому Рогу).

Чому так, знаєте? Бо вже 2 місяці частини 8-ї, 49-ї, 58-ї загальновійськових армій та флотські підрозділи не можуть досягти так званої "оперативної готовності". Знаєте що це таке? Це підтверждена командирами підрозділів готовність виконувати бойові задачі. А не можуть досягти - бо втрати, бо деморалізація, бо дезертирство, бо відмова виконувати завдання та масове подання рапортів на звільнення чи повернення в ППД.
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05.06.2022 21:24 Відповісти
Загороджувальні загони, бл...
2022 рік надворі, а кацапи й досі ділди.
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05.06.2022 12:27 Відповісти
Вони навіть банери ставлять, хто "хєрої", а хто дезертир.
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05.06.2022 12:31 Відповісти
А чем там занимается российская освободительная армия ( созданная из пленных кацапов)?

не пора ли ей взять Белгород ? И двигаться в сторону хремля ?
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05.06.2022 12:39 Відповісти
може вже теж дезертири..хто ж його знає...
теж сама ситуація з "лднр" з тими "призовниками"..вони хіба хочуть воювати? яка у них мотивація?
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05.06.2022 13:40 Відповісти
 
 