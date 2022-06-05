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Российские командиры скрывают массовые дезертирства среди солдат. ГУР обнародовало список

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розвідка

Российские оккупанты массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с защитниками Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"Несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды так называемых "кадыровцев" и усиленный контроль со стороны "особистов" и пограничников, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины".

Командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии страны-оккупанта скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами. Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска "Шияне" (Белгородская область) и насильственно возвращено в зону активных боевых действий. Теперь в подразделении обсуждается возможность сдачи в плен защитникам Украины", - говорится в сообщении.

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Военная разведка Украины обнародовала список командного состава 30-й ОМСБр 2-й общевойсковой армии ВС РФ, действующих на Лиманском направлении. Ознакомиться с ним можно по ссылке.
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Жданов вже пояснював такі моменти, що хоть маосово вони всі дезертують, краще це нам не стане
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05.06.2022 12:27 Ответить
Жданов може хоч що пояснювати. Але він: 1. артилерист. 2. він ні дня не воював. Взагалі. І, підозрюю, ні дня не командував. Нічим не командував - був полковим "штабним служакою", а потім викладав у НАОУ.

Але, як бачимо, за 3 місяці "наступ" рашкостана, при формальній кількості військ майже такій, як в лютому, звузився з 2000 км до п'ятачка в 50х50 кілометрів - Ізюм-Сєверодонецьк-Попасна.

Причому, наприклад, на "херсонському плацдармі" формально зосереджено 18-20 БРГр - чи не більше, ніж під Ізюмом.

Але вони там роблять ... ніхєра. І ледь не дозволили ЗСУ перетвори звичайну "розвідку боєм" в оперативний наступ з оперативним оточенням третини сил (той натовп довбо*бів, що загрожують Кривому Рогу).

Чому так, знаєте? Бо вже 2 місяці частини 8-ї, 49-ї, 58-ї загальновійськових армій та флотські підрозділи не можуть досягти так званої "оперативної готовності". Знаєте що це таке? Це підтверждена командирами підрозділів готовність виконувати бойові задачі. А не можуть досягти - бо втрати, бо деморалізація, бо дезертирство, бо відмова виконувати завдання та масове подання рапортів на звільнення чи повернення в ППД.
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05.06.2022 21:24 Ответить
Загороджувальні загони, бл...
2022 рік надворі, а кацапи й досі ділди.
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05.06.2022 12:27 Ответить
Вони навіть банери ставлять, хто "хєрої", а хто дезертир.
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05.06.2022 12:31 Ответить
А чем там занимается российская освободительная армия ( созданная из пленных кацапов)?

не пора ли ей взять Белгород ? И двигаться в сторону хремля ?
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05.06.2022 12:39 Ответить
може вже теж дезертири..хто ж його знає...
теж сама ситуація з "лднр" з тими "призовниками"..вони хіба хочуть воювати? яка у них мотивація?
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05.06.2022 13:40 Ответить
 
 