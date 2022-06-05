Российские командиры скрывают массовые дезертирства среди солдат. ГУР обнародовало список
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с защитниками Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.
"Несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды так называемых "кадыровцев" и усиленный контроль со стороны "особистов" и пограничников, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины".
Командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии страны-оккупанта скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами. Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска "Шияне" (Белгородская область) и насильственно возвращено в зону активных боевых действий. Теперь в подразделении обсуждается возможность сдачи в плен защитникам Украины", - говорится в сообщении.
Военная разведка Украины обнародовала список командного состава 30-й ОМСБр 2-й общевойсковой армии ВС РФ, действующих на Лиманском направлении. Ознакомиться с ним можно по ссылке.
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Але, як бачимо, за 3 місяці "наступ" рашкостана, при формальній кількості військ майже такій, як в лютому, звузився з 2000 км до п'ятачка в 50х50 кілометрів - Ізюм-Сєверодонецьк-Попасна.
Причому, наприклад, на "херсонському плацдармі" формально зосереджено 18-20 БРГр - чи не більше, ніж під Ізюмом.
Але вони там роблять ... ніхєра. І ледь не дозволили ЗСУ перетвори звичайну "розвідку боєм" в оперативний наступ з оперативним оточенням третини сил (той натовп довбо*бів, що загрожують Кривому Рогу).
Чому так, знаєте? Бо вже 2 місяці частини 8-ї, 49-ї, 58-ї загальновійськових армій та флотські підрозділи не можуть досягти так званої "оперативної готовності". Знаєте що це таке? Це підтверждена командирами підрозділів готовність виконувати бойові задачі. А не можуть досягти - бо втрати, бо деморалізація, бо дезертирство, бо відмова виконувати завдання та масове подання рапортів на звільнення чи повернення в ППД.
2022 рік надворі, а кацапи й досі ділди.
не пора ли ей взять Белгород ? И двигаться в сторону хремля ?
теж сама ситуація з "лднр" з тими "призовниками"..вони хіба хочуть воювати? яка у них мотивація?