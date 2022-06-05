Российские командиры скрывают массовые дезертирства среди солдат. ГУР обнародовало список

Российские оккупанты массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с защитниками Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"Несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды так называемых "кадыровцев" и усиленный контроль со стороны "особистов" и пограничников, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины".

Командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии страны-оккупанта скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами. Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска "Шияне" (Белгородская область) и насильственно возвращено в зону активных боевых действий. Теперь в подразделении обсуждается возможность сдачи в плен защитникам Украины", - говорится в сообщении.

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Военная разведка Украины обнародовала список командного состава 30-й ОМСБр 2-й общевойсковой армии ВС РФ, действующих на Лиманском направлении. Ознакомиться с ним можно по ссылке.