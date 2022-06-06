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Бойова міць окупантів знизилася завдяки успішним контратакам ЗСУ в Сєверодонецьку, - американський Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

ЗСУ провели успішні контратаки в Сєверодонецьку Луганської області, завдяки чому знизили бойову міць російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Попри те, що російські сили продовжують скидати техніку і війська в район Сєверодонецька і Лисичанська, українські військові провели успішну контратаку в Сєверодонецьку за останні 48 годин і відтіснили російські війська до східної околиці міста. Крім того, росіян відтіснили і з південних населених пунктів.

Експерти також зазначили, що українські сили, ймовірно, намагаються використовувати триваюче зосередження Росії на Сєверодонецьку для проведення контратак на інших напрямках наступу.

"Контрнаступальний тиск України, найімовірніше, продовжить привертати увагу російських сил до Луганської області і, отже, залишить вразливі місця в оборонних зусиллях Росії в Харківській області і вздовж південної осі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наші війська обороняють промзону Сєверодонецька та прилеглий до неї квартал, - Бутусов

Автор: Наталя Джума
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Еще 2 недели
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06.06.2022 06:50 Відповісти
Розпочнеш контрнаступ зі свого бойового дивану чи може довіриш командування цим Залужному та його генералам ?
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06.06.2022 06:57 Відповісти
Нардепка від "СН" командує військовими у Сєвєродонецьку - Яніна Соколова
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06.06.2022 07:38 Відповісти
Он выражал свое мнение
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06.06.2022 10:21 Відповісти
Ну вот. А теперь можно и сравнивать на бытовом уровне кто прав , а кто не прав. Это я про Гайдая и Бутусова. Может быть такая ситуация , что правы оба , только каждый в свой промежуток времени. Лично я доверяю только Залужному , и его подчинённым, которыми он лично командует. У них для этого вся полнота информации есть в любой промежуток времени. С ними ни какой Гайдай, Бутусов и даже президент не сравнится.
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06.06.2022 07:14 Відповісти
⚡️Сєвєродонецьк, грузинські добровольці допомагають нищити окупантів. Наразі українські сили оборони контролюють майже половину міста. Відео, Cьогодні у 8.20, Телеграм, Цаплєнко
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06.06.2022 09:07 Відповісти
Выбить российских оккупантов из Северодонецка возможно, но стратегически важнее Лисичанск.
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06.06.2022 08:12 Відповісти
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06.06.2022 09:07 Відповісти
Подскажите, ISW - что это за контора, которая собирает информацию из российских Telegram каналов, блогеров и прессы, кто за ней стоит, кто решил, что это какая-то серьёзная организация, на которую следует ссылаться?
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06.06.2022 12:37 Відповісти
 
 