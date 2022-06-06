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Боевая мощь оккупантов снизилась благодаря успешным контратакам ВСУ в Северодонецке, - американский Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

ВСУ провели успешные контратаки в Северодонецке Луганской области, благодаря чему снизили боевую мощь российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Несмотря на то, что российские силы продолжают перебрасывать технику и войска в район Северодонецка и Лисичанска, украинские военные провели успешную контратаку в Северодонецке за последние 48 часов и оттеснили российские войска на восточную окраину города. Кроме того, россиян оттеснили и из южных населённых пунктов.

Эксперты также отметили, что украинские силы, вероятно, пытаются использовать продолжающееся сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям наступления.

"Контрнаступательное давление Украины, вероятнее всего, продолжит привлекать внимание российских сил в Луганскую область и, следовательно, оставит уязвимые места в оборонных усилиях России в Харьковской области и вдоль южной оси", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Еще 2 недели
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06.06.2022 06:50 Ответить
Розпочнеш контрнаступ зі свого бойового дивану чи може довіриш командування цим Залужному та його генералам ?
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06.06.2022 06:57 Ответить
Нардепка від "СН" командує військовими у Сєвєродонецьку - Яніна Соколова
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06.06.2022 07:38 Ответить
Он выражал свое мнение
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06.06.2022 10:21 Ответить
Ну вот. А теперь можно и сравнивать на бытовом уровне кто прав , а кто не прав. Это я про Гайдая и Бутусова. Может быть такая ситуация , что правы оба , только каждый в свой промежуток времени. Лично я доверяю только Залужному , и его подчинённым, которыми он лично командует. У них для этого вся полнота информации есть в любой промежуток времени. С ними ни какой Гайдай, Бутусов и даже президент не сравнится.
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06.06.2022 07:14 Ответить
⚡️Сєвєродонецьк, грузинські добровольці допомагають нищити окупантів. Наразі українські сили оборони контролюють майже половину міста. Відео, Cьогодні у 8.20, Телеграм, Цаплєнко
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06.06.2022 09:07 Ответить
Выбить российских оккупантов из Северодонецка возможно, но стратегически важнее Лисичанск.
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06.06.2022 08:12 Ответить
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06.06.2022 09:07 Ответить
Подскажите, ISW - что это за контора, которая собирает информацию из российских Telegram каналов, блогеров и прессы, кто за ней стоит, кто решил, что это какая-то серьёзная организация, на которую следует ссылаться?
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06.06.2022 12:37 Ответить
 
 