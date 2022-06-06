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Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон,радбез

У понеділок, 6 червня, Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні. Основна увага буде приділятися сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, і торгівлі людьми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Плануються виступи спеціального представника з сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, представників громадянського суспільства з України та США.

Також очікується участь у роботі Радбезу голови Європейської ради Шарля Мішеля.

До участі в засіданні Ради запрошена Україна, очікується виступ постпреда при ООН Сергія Кислиці.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

Читайте: Радбез ООН не відображає реальний розклад сил у світі, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Заседай, не заседай - все равно получишь... вето от россии! Пустая трата времени эти их заседания.
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06.06.2022 07:43
+5
О "занепокоєння" буде засідати!
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06.06.2022 07:44
+2
Статья которую в РИА опубликовали и поспешно удалили 08:00 26.02.22

Все обоснование нападения.

Чтото пошло не так.

https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm

l
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06.06.2022 07:33
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Статья которую в РИА опубликовали и поспешно удалили 08:00 26.02.22

Все обоснование нападения.

Чтото пошло не так.

https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm

l
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06.06.2022 07:33 Відповісти
Хрен рашке, а не Украину. Большой и толстый хрен. Пусть сосёт.
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06.06.2022 08:50 Відповісти
Та пох.. на їх "обоснования". Треба просто продовжувати бити русню до повної перемоги
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06.06.2022 10:26 Відповісти
Заседай, не заседай - все равно получишь... вето от россии! Пустая трата времени эти их заседания.
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06.06.2022 07:43 Відповісти
О "занепокоєння" буде засідати!
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06.06.2022 07:44 Відповісти
Толку від цього засідання, як з козла молока.
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06.06.2022 07:53 Відповісти
В цілях економії коштів, часу, і враховуючи «ефективність» та «результативність» пропоную розмістити там на постійній основі ще папу Хорхе і гебреєсуса і голову червоного хреста… однодумці та поборники правди мають бути разом
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06.06.2022 07:57 Відповісти
Послать безумную як ілюстрацію жертв абортів
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06.06.2022 08:10 Відповісти
Недоорганизация решила всунуть свой пятачок??? А то что то происходит в мире, а они не выразили глубокую озабоченность!!!
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06.06.2022 09:44 Відповісти
Очередной бесполезный сходняк озабоченцев
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06.06.2022 10:37 Відповісти
 
 