Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні
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У понеділок, 6 червня, Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні. Основна увага буде приділятися сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, і торгівлі людьми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Плануються виступи спеціального представника з сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, представників громадянського суспільства з України та США.
Також очікується участь у роботі Радбезу голови Європейської ради Шарля Мішеля.
До участі в засіданні Ради запрошена Україна, очікується виступ постпреда при ООН Сергія Кислиці.
Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).
Топ коментарі
+8 Сергей Дьяченко 049a7168
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+5 Олег Шестакович
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+2 Hanry Cikorsky
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Все обоснование нападения.
Чтото пошло не так.
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm
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