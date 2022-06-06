Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні

У понеділок, 6 червня, Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні. Основна увага буде приділятися сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, і торгівлі людьми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Плануються виступи спеціального представника з сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, представників громадянського суспільства з України та США.

Також очікується участь у роботі Радбезу голови Європейської ради Шарля Мішеля.

До участі в засіданні Ради запрошена Україна, очікується виступ постпреда при ООН Сергія Кислиці.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

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