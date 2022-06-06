Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине
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В понедельник, 6 июня, Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине. Основное внимание будет уделяться сексуальному насилию, связанному с конфликтом, и торговле людьми.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Планируются выступления специального представителя по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамиллы Паттен, представителей гражданского общества из Украины и США.
Также ожидается участие в работе Совбеза главы Европейского совета Шарля Мишеля.
Для участия в заседании Совета приглашена Украина, ожидается выступление постпреда при ООН Сергея Кислицы.
Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).
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Все обоснование нападения.
Чтото пошло не так.
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm
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