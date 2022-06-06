РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14632 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
3 374 11
война (46904) насилие (364) Совбез ООН (1025)

Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оон,радбез

В понедельник, 6 июня, Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине. Основное внимание будет уделяться сексуальному насилию, связанному с конфликтом, и торговле людьми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Планируются выступления специального представителя по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамиллы Паттен, представителей гражданского общества из Украины и США.

Также ожидается участие в работе Совбеза главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Для участия в заседании Совета приглашена Украина, ожидается выступление постпреда при ООН Сергея Кислицы.

Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН не отражает реального расклада сил в мире, - Кулеба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Заседай, не заседай - все равно получишь... вето от россии! Пустая трата времени эти их заседания.
показать весь комментарий
06.06.2022 07:43
+5
О "занепокоєння" буде засідати!
показать весь комментарий
06.06.2022 07:44
+2
Статья которую в РИА опубликовали и поспешно удалили 08:00 26.02.22

Все обоснование нападения.

Чтото пошло не так.

https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm

l
показать весь комментарий
06.06.2022 07:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Статья которую в РИА опубликовали и поспешно удалили 08:00 26.02.22

Все обоснование нападения.

Чтото пошло не так.

https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm

l
показать весь комментарий
06.06.2022 07:33 Ответить
Хрен рашке, а не Украину. Большой и толстый хрен. Пусть сосёт.
показать весь комментарий
06.06.2022 08:50 Ответить
Та пох.. на їх "обоснования". Треба просто продовжувати бити русню до повної перемоги
показать весь комментарий
06.06.2022 10:26 Ответить
Заседай, не заседай - все равно получишь... вето от россии! Пустая трата времени эти их заседания.
показать весь комментарий
06.06.2022 07:43 Ответить
О "занепокоєння" буде засідати!
показать весь комментарий
06.06.2022 07:44 Ответить
Толку від цього засідання, як з козла молока.
показать весь комментарий
06.06.2022 07:53 Ответить
В цілях економії коштів, часу, і враховуючи «ефективність» та «результативність» пропоную розмістити там на постійній основі ще папу Хорхе і гебреєсуса і голову червоного хреста… однодумці та поборники правди мають бути разом
показать весь комментарий
06.06.2022 07:57 Ответить
Послать безумную як ілюстрацію жертв абортів
показать весь комментарий
06.06.2022 08:10 Ответить
Недоорганизация решила всунуть свой пятачок??? А то что то происходит в мире, а они не выразили глубокую озабоченность!!!
показать весь комментарий
06.06.2022 09:44 Ответить
Очередной бесполезный сходняк озабоченцев
показать весь комментарий
06.06.2022 10:37 Ответить
 
 