Совбез ООН не отражает реального расклада сил в мире, - Кулеба

Совет Безопасности ООН не отражает реального расклада сил в мире, ведь в нем не представлены мощные мировые игроки и Россия занимает свое место незаконно.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время включения в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"В принципе, стопроцентно ни с одной из задач ООН не справляется. Войны все равно происходят, как мы видим даже на примере нашей войны. ООН ее остановить не способна. И Совет Безопасности ООН не отражает реального расклада сил в мире. Например, там нет таких государств как Индия, как Германия, как та же Япония, которые являются мощными игроками и определяют баланс сил в мире", - сказал Кулеба.

Он констатировал, что ООН не может полностью справиться со своими задачами предотвращать войны, останавливать их и обеспечивать функционирование Совета Безопасности ООН.

Кроме того, глава МИД акцентировал, что есть юридические основания для изгнания России из Совета Безопасности, потому что Россия не совсем законно получила место в нем, но, подчеркнул министр, нужно иметь не только закон, но и политическую волю всех ключевых игроков его применить.

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"И такой политической воли, к сожалению, в мире нет. В Украине есть, но в мире, у людей, от которых зависит это решение, такой воли еще нет", – отметил Кулеба.

Говоря о переформатировании ООН, он отметил, что это возможно только вследствие большой войны или коллапса РФ как государства: "Если Россия как государство прекратит существование, тогда, безусловно, встанет вопрос, что делать с её вакантным местом".

Глава украинской дипломатии акцентировал внимание на том, что именно Советский Союз занимал место в ООН, а не Россия. То есть, по убеждению Кулебы, если Украина как Украинская ССР или Беларусь тоже как советская республика были членами ООН, то Россия должна была вступать полноценно заново в ООН, чтобы получить законное место.

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"Но пошли на компромисс ради Москвы. Теперь весь мир расплачивается за этот компромисс", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, в девяностых юристы Организации подготовили такую ​​интерпретацию, которая предполагала, в частности, сценарий, позволивший России занять место в Совете Безопасности ООН. "Поэтому теперь, чтобы эту историю отмотать, ООН, по сути, должна признать, что ее юристы незаконно пустили Россию в Совбез ООН", - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина будет и дальше продвигать свою позицию относительно членства России в Совбезе ООН.

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Согласно статье 23 Устава ООН, Совет Безопасности состоит из 15 членов Организации. Китай, Франция, СССР, Великобритания и США являются постоянными членами, России среди них нет. В то же время Россия занимает место постоянного члена, считая себя продолжательницей Советского Союза.

Постоянный член Совбеза имеет право налагать вето на проекты решений, чем постоянно пользуется Россия при рассмотрении вопросов, связанных с её агрессией против Украины. Украинская делегация неоднократно поднимала вопрос об устранении России из Совбеза, которая находится там нелегитимно после прекращения существования СССР.

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