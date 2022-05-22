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Для нас народ и правительство Польши больше чем соседи, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил польского народа и власти за то, что они делают для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Кулеба отметил: "Народ и правительство Польши оказались больше чем соседей. Дорогие поляки, вы те, кому украинцы доверяют заботиться о их семьях, когда они идут на передовую. Это самое высокое и ценное доверие. Мы будем всегда помнить, что вы сделали для нас".

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Польша (8404) помощь (7770) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
Отакими мають бути брати і друзі, а не те що на парашці обітає..
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22.05.2022 19:30
+10
Справжні друзі проявляють себе у справжній біді.Полякам-респект...
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22.05.2022 19:31
+6
Дякую народу Польщі і президенту Дуді за підтримку України.
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22.05.2022 19:55
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Отакими мають бути брати і друзі, а не те що на парашці обітає..
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22.05.2022 19:30 Ответить
https://twitter.com/prezydentpl/status/1528333522204864514?cxt=HHwWhMC9lbbP3bUqAAAA Prezydent RP @AndrzejDuda przywitany owacją na stojąco w Radzie Najwyższej Ukrainy.
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22.05.2022 19:38 Ответить
Я краще буду на Польскому балакати, ніж на кацапській гидоті.
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22.05.2022 19:31 Ответить
Не забывай не только ты но и много много других людей!!!
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22.05.2022 20:29 Ответить
Справжні друзі проявляють себе у справжній біді.Полякам-респект...
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22.05.2022 19:31 Ответить
Польщі, Англії і Штатам хвала, настоящі друзі України!
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22.05.2022 19:32 Ответить
Я і мій п#здюк
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22.05.2022 19:40 Ответить
Набутилочний не смерди лаптями тут.
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22.05.2022 19:56 Ответить
Картина маслом - "Ще раз захочеш зазирнути в очі путіна - придушу".
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22.05.2022 19:56 Ответить
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22.05.2022 20:53 Ответить
)))
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22.05.2022 19:43 Ответить
кацапская ерунда в стиле 2014 года - два дебила с зеленки снимают пустоту со словами: А там стоят абрамсы с неграми
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22.05.2022 20:35 Ответить
Дякую народу Польщі і президенту Дуді за підтримку України.
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22.05.2022 19:55 Ответить
Да ***** пора на шашликі війни не буде, ні? Чи буде😢
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22.05.2022 21:14 Ответить
Дякую найкращі сусіди!
'
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22.05.2022 21:18 Ответить
 
 