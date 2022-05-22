Для нас народ и правительство Польши больше чем соседи, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил польского народа и власти за то, что они делают для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Кулеба отметил: "Народ и правительство Польши оказались больше чем соседей. Дорогие поляки, вы те, кому украинцы доверяют заботиться о их семьях, когда они идут на передовую. Это самое высокое и ценное доверие. Мы будем всегда помнить, что вы сделали для нас".
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