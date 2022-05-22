Для нас народ і уряд Польщі більше ніж сусіди, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував польському народу та владі за те, що вони роблять для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, пр це він написав у твіттері.
Кулеба зазначив: "Народ і уряд Польщі виявилися більше, ніж сусіди. Шановні поляки, ви ті, кому українці довіряють піклуватися про їхні родини, коли вони йдуть на передову. Це найвища і найцінніша довіра. Ми завжди пам'ятатимемо, що ви зробили для нас".
Топ коментарі
+12 Ksenia VB
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+10 Александр Чуднивец #474549
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