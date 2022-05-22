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Новини
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Для нас народ і уряд Польщі більше ніж сусіди, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував польському народу та владі за те, що вони роблять для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, пр це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "Народ і уряд Польщі виявилися більше, ніж сусіди. Шановні поляки, ви ті, кому українці довіряють піклуватися про їхні родини, коли вони йдуть на передову. Це найвища і найцінніша довіра. Ми завжди пам'ятатимемо, що ви зробили для нас".

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Автор: 

Польща (8488) допомога (8304) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Отакими мають бути брати і друзі, а не те що на парашці обітає..
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22.05.2022 19:30
+10
Справжні друзі проявляють себе у справжній біді.Полякам-респект...
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22.05.2022 19:31
+6
Дякую народу Польщі і президенту Дуді за підтримку України.
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22.05.2022 19:55
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Отакими мають бути брати і друзі, а не те що на парашці обітає..
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22.05.2022 19:30 Відповісти
https://twitter.com/prezydentpl/status/1528333522204864514?cxt=HHwWhMC9lbbP3bUqAAAA Prezydent RP @AndrzejDuda przywitany owacją na stojąco w Radzie Najwyższej Ukrainy.
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22.05.2022 19:38 Відповісти
Я краще буду на Польскому балакати, ніж на кацапській гидоті.
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22.05.2022 19:31 Відповісти
Не забывай не только ты но и много много других людей!!!
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22.05.2022 20:29 Відповісти
Справжні друзі проявляють себе у справжній біді.Полякам-респект...
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22.05.2022 19:31 Відповісти
Польщі, Англії і Штатам хвала, настоящі друзі України!
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22.05.2022 19:32 Відповісти
Я і мій п#здюк
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22.05.2022 19:40 Відповісти
Набутилочний не смерди лаптями тут.
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22.05.2022 19:56 Відповісти
Картина маслом - "Ще раз захочеш зазирнути в очі путіна - придушу".
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22.05.2022 19:56 Відповісти
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22.05.2022 20:53 Відповісти
)))
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22.05.2022 19:43 Відповісти
кацапская ерунда в стиле 2014 года - два дебила с зеленки снимают пустоту со словами: А там стоят абрамсы с неграми
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22.05.2022 20:35 Відповісти
Дякую народу Польщі і президенту Дуді за підтримку України.
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22.05.2022 19:55 Відповісти
Да ***** пора на шашликі війни не буде, ні? Чи буде😢
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22.05.2022 21:14 Відповісти
Дякую найкращі сусіди!
'
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22.05.2022 21:18 Відповісти
 
 