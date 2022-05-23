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Радбез ООН не відображає реальний розклад сил у світі, - Кулеба

оон,радбез

Рада Безпеки ООН не відображає реального розкладу сил у світі, адже в ній не представлені потужні світові гравці і Росія посідає своє місце незаконно.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час включення в Інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У принципі, стовідсотково з жодним із завдань ООН не справляється. Війни все одно відбуваються, як ми бачимо навіть на прикладі нашої війни. ООН її зупинити не здатна. І Рада Безпеки ООН не відображає реального розкладу сил у світі. Наприклад, там немає таких держав як Індія, як Німеччина, як та ж сама Японія, які є потужними гравцями і визначають баланс сил у світі", - сказав Кулеба.

Він констатував, що ООН не може цілковито впоратися зі своїми завданнями запобігати війнам, зупиняти їх і забезпечувати функціонування Ради Безпеки ООН.

Крім того, глава МЗС акцентував, що є юридичні підстави для вигнання росії з Ради Безпеки, тому що рф не зовсім законно отримала місце в ньому, але, наголосив міністр, потрібно мати не тільки закон, а й політичну волю всіх ключових гравців його застосувати.

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"І такої політичної волі, на жаль, у світі немає. В Україні є, але у світі, у людей, від яких залежить це рішення, такої волі ще немає", - зазначив Кулеба.

Говорячи про переформатування ООН, він зазначив, що це можливо лише в результаті великої війни або колапсу рф як держави: "Якщо росія як держава припинить існування, тоді, безумовно, постане питання, що робити з її вакантним місцем".

Глава української дипломатії акцентував на тому, що саме Радянський Союз займав місце в ООН, а не росія. Тобто, на переконання Кулеби, якщо Україна як Українська РСР чи білорусь теж як радянська республіка були членами ООН, то росія мала вступати повноцінно заново в ООН, щоб отримати законне місце.

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"Але пішли на компроміс заради москви. Тепер увесь світ розплачується за цей компроміс", - наголосив глава зовнішньополітичного відомства.

За його словами, у дев’яностих юристи Організації підготували таку інтерпретацію, яка передбачала, зокрема, сценарій, який дозволив росії зайняти місце у Раді Безпеки ООН. "Тому тепер, щоб цю історію відмотати, ООН, по суті, має визнати, що її юристи незаконно пустили росію в Раду Безпеки ООН", - зазначив міністр.

Кулеба зауважив, що Україна буде і далі просувати свою позицію стосовно членства рф у Радбезі Організації.

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Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Рада Безпеки складається з 15 членів Організації. Китай, Франція, СРСР, Велика Британія та США є постійними членами, росії серед них немає. Водночас рф посідає місце постійного члена, вважаючи себе продовжувачкою Радянського Союзу.

Постійний член Радбезу має право накладати вето на проєкти рішень, чим постійно користується росія при розгляді питань, пов’язаних з її агресією проти України. Українська делегація неодноразово порушувала питання щодо усунення росії з Радбезу, яка перебуває там нелегітимно після припинення існування СРСР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постійні члени Радбезу ООН відтепер зобов’язані обґрунтовувати застосування вето, - резолюція Генасамблеї

Автор: 

Радбез ООН (852) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Реформировать эту недоорганизацию не позволит её устав, в котором у свинорылых и косоглазых право вето на любое решение.
ООН должна уйти за Лигой наций. Но для этого нужна политическая воля лидеров ведущих стран. А на Западе, за редким исключением, при власти левое *********.
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23.05.2022 20:09
+7
Ліга Націй 2.0 і закінчити своє існування повинна точно так.
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23.05.2022 20:18
+6
ООН відображає тільки бюрократичну імпотенцію. Більше нічого.
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23.05.2022 20:08
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А він щось не те сказав? З чим Ви не погоджуєтесь?
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23.05.2022 20:11 Відповісти
Чей Крым?
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23.05.2022 20:12 Відповісти
рф не законно отримала місце в раді безпеки ООН - що він не так сказав?
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23.05.2022 20:18 Відповісти
ООН відображає тільки бюрократичну імпотенцію. Більше нічого.
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23.05.2022 20:08 Відповісти
Реформировать эту недоорганизацию не позволит её устав, в котором у свинорылых и косоглазых право вето на любое решение.
ООН должна уйти за Лигой наций. Но для этого нужна политическая воля лидеров ведущих стран. А на Западе, за редким исключением, при власти левое *********.
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23.05.2022 20:09 Відповісти
ООН-наразі лайНОО...
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23.05.2022 20:10 Відповісти
Ліга Націй 2.0 і закінчити своє існування повинна точно так.
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23.05.2022 20:18 Відповісти
Почему рашу до сих пор не выгнали из Совета Безопасности ??
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23.05.2022 20:23 Відповісти
потому что ее признали продолжателем ссср, иными словами рашка это ссср просто сменивший название. По той же причине в Совбезе ООН находится Франция, а не Алжир, Великобритания, а не Индия или Нигерия. К сожалению такое признание делается один раз и назад дороги нет
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23.05.2022 20:32 Відповісти
Параша скоро в ссср перетвориться... Тому ООН не спішить... Он орки піонерію відновили... Як в тому мультику про Сімпсонів...
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23.05.2022 21:07 Відповісти
як конфіскувати майно москалів то європа виконує закон, тіпа то ж не можна порушувати

а як вигнати парашу з оон бо не було голосування і затвердження то європа не може виконати закон

тут хочуть виконують там не хочуть то не виконують і сидять мовчки ніби все ок
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24.05.2022 02:22 Відповісти
Место в СовБезе ООН и в самом ООН рабZeя занимает незаконно с момента распада дохлого сссра а декабре 1991 года...я этом писал на цензоре ещё 17 лет назад... и приводил факты почему

...но чинуши в ООН не провели тогда типа ротацию и перерегистрацию новых членов...
Украина и белораша прошли этот процесс....
Выводы делайте сами...
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24.05.2022 09:44 Відповісти
 
 