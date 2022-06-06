У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету, - Лунін

Захисники України у небі над Полтавщиною збили ворожу ракету.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні", - зазначив він.

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