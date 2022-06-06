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У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету, - Лунін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Захисники України у небі над Полтавщиною збили ворожу ракету.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні", - зазначив він.

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Автор: Ірина Дашківська
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06.06.2022 08:23 Відповісти
если быть точным сракету
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06.06.2022 08:39 Відповісти
Пройшлась по новинам, скільки хороших людей на фронті. Сенцов,Турчинов ,Чорновол...тільки слуги контролюють, барижать і палки Армії в колеса. Тримайтесь і бережіть Україну
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06.06.2022 08:41 Відповісти
СН - депутати, у них дещо інша робота.
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06.06.2022 09:27 Відповісти
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06.06.2022 09:31 Відповісти
А шо то в нього на лобі, роги, чи скрєпа вилізла?
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06.06.2022 09:54 Відповісти
 
 