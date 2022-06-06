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У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету, - Лунін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України у небі над Полтавщиною збили ворожу ракету.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні", - зазначив він.
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Прощай немытая раССея
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частный сектор
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