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В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету, - Лунин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины в небе над Полтавщиной сбили вражескую ракету.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету! Не пренебрегаем воздушными тревогами! Слава Украине", - отметил он.
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