В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету, - Лунин

Защитники Украины в небе над Полтавщиной сбили вражескую ракету.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету! Не пренебрегаем воздушными тревогами! Слава Украине", - отметил он.

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