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В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету, - Лунин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Защитники Украины в небе над Полтавщиной сбили вражескую ракету.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету! Не пренебрегаем воздушными тревогами! Слава Украине", - отметил он.

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06.06.2022 08:23 Ответить
если быть точным сракету
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06.06.2022 08:39 Ответить
Пройшлась по новинам, скільки хороших людей на фронті. Сенцов,Турчинов ,Чорновол...тільки слуги контролюють, барижать і палки Армії в колеса. Тримайтесь і бережіть Україну
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06.06.2022 08:41 Ответить
СН - депутати, у них дещо інша робота.
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06.06.2022 09:27 Ответить
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06.06.2022 09:31 Ответить
А шо то в нього на лобі, роги, чи скрєпа вилізла?
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06.06.2022 09:54 Ответить
 
 