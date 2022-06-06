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енергетика (1653) ДТЕК (547)

За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для 149 тисяч родин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дтек

За минулий тиждень, з 30 травня по 5 червня, аварійні бригади ДТЕК повернули світло 149 тисячам родин у 166 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської та Київської областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

"ДТЕК разом зі всіма службами робить все можливе для того, аби мешканці області мали вдома світло. Близько 20 бригад ДТЕК щодня працюють, аби електропостачання було стабільним. Попри активні бойові дії енергетики за тиждень з 30 травня по 5 червня повернули світло 134 641 родинам у 122 населених пунктах Донеччини", - повідомили в компанії.

Також через ворожі обстріли були пошкоджені мережі Криворізького району Дніпропетровщини. За минулий тиждень аварійні бригади ДТЕК повернули світло понад 6 тисячам родин у 20 населених пунктах області.

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Крім того, 1 червня через ракетний обстріл без світла залишилися 9 тисяч родин у 24 населених пунктах Київської області. Аварійні бригади впродовж двох годин повернули світло всім мешканцям.

Триває робота над відновленням енергооб’єктів Укрзалізниці. Фахівці і спецтехніка ДТЕК працюють на 3 об’єктах, що були пошкоджені через ворожі обстріли.

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Справжні герої відновлюють електропостачання для людей з ризиком потрапити під обстріл
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06.06.2022 16:14 Відповісти
Контора понтов.
показати весь коментар
06.06.2022 16:22 Відповісти
 
 