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Окупанти вербують цивільних у "фільтраційні табори" Маріуполя, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти здійснюють розсилку повідомлень, де пропонують роботу в "СІЗО" та "виправній колонії".
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Абоненти окупаційного мобільного оператора "Фенікс" в Маріуполі останніми днями отримують таку розсилку від так завного "мін'юсту днр". Окупанти вербують робітників у концентраційні фільтраційні табори. Росіяни та їхні сателіти вже навіть не приховують ані адреси, ані наявність катівень для українців.
Нестача кадрів пов’язана з розконсервацію колишних місць відбування покарань. Їхнє наповнення відбувається в першу чергу через посилені фільтраційні заходи", - йдеться в повідомленні.
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Andriy Vasilchenko
показати весь коментар07.06.2022 10:30 Відповісти Мені подобається 1
Михаил Дужик 7acbc3a9
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