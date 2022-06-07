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Окупанти вербують цивільних у "фільтраційні табори" Маріуполя, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські окупанти здійснюють розсилку повідомлень, де пропонують роботу в "СІЗО" та "виправній колонії".

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Абоненти окупаційного мобільного оператора "Фенікс" в Маріуполі останніми днями отримують таку розсилку від так завного "мін'юсту днр". Окупанти вербують робітників у концентраційні фільтраційні табори. Росіяни та їхні сателіти вже навіть не приховують ані адреси, ані наявність катівень для українців.

Нестача кадрів пов’язана з розконсервацію колишних місць відбування покарань. Їхнє наповнення відбувається в першу чергу через посилені фільтраційні заходи", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські окупанти готуються до спалаху холери в Маріуполі, виїзд з міста для мирних мешканців перекритий, - Андрющенко

Окупанти вербують цивільних у фільтраційні табори Маріуполя, - Андрющенко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Ну те що було в ОРДЛО і Криму в дії.
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07.06.2022 10:30 Відповісти
А что, перешедших на кацапскую сторону ментов уже не хватает?
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07.06.2022 10:43 Відповісти
Малюську возьмите, он спец
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07.06.2022 10:57 Відповісти
 
 