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Оккупанты вербуют гражданских в "фильтрационные лагеря" Мариуполя, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты осуществляют рассылку сообщений, где предлагают работу в СИЗО и исправительной колонии.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Абоненты оккупационного мобильного оператора "Феникс" в Мариуполе в последние дни получают такую рассылку от так называемого "минюста днр". Оккупанты вербуют рабочих в концентрационные фильтрационные лагеря. Россияне и их сателлиты уже даже не скрывают ни адреса, ни наличие пыточных для украинцев".
Нехватка кадров связана с расконсервацией прежних мест отбывания наказаний. Их наполнение происходит в первую очередь из-за усиленных фильтрационных мероприятий", - говорится в сообщении.
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Andriy Vasilchenko
показать весь комментарий07.06.2022 10:30 Ответить Мне нравится 1
Михаил Дужик 7acbc3a9
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Oleg S. 416831fd
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