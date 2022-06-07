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Кабмін підтримав законопроєкт про використання канабісу в українській медицині

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні

ляшко

Кабмін України проголосував за регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Ці препарати застосовуватимуть для лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці глава МОЗ України Віктор Ляшко.

"Кабмін підтримав законопроєкт "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни"

Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу.

І ми розуміємо, що немає часу чекати.

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Тому вже зараз ми підготували законодавче підгрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

Комунікаційні кампанії проти виробництва препаратів канабісу свідомо ототожнюють ліки на його основі та канабіс, що перебуває в незаконному обігу, з метою нівелювати цінність його як лікарського засобу та дискредитувати саму ідею його використання в медичних цілях.

Насправді ж препарати канабісу не є "конкурентами" наркотичним засобам, і заходи регулювання їх обігу зовсім різні. "Медичний" канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.

Разом з тим, ми все одно пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання у суспільстві і готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське!

Історично препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+16
ну наконец-то... без этого ж войну не выиграть !!!
а масочный режим и карантин хотя бы отменили? ))))))))))))))))
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07.06.2022 17:05
+13
Підтримали виключно самі для себе
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07.06.2022 17:03
+13
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07.06.2022 17:13
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Підтримали виключно самі для себе
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07.06.2022 17:03 Відповісти
Ганджубас это святое
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07.06.2022 17:14 Відповісти
одін нє докуріл...

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07.06.2022 17:54 Відповісти
Нарколига таки пропихнув свою мрію? Якраз момент зручний, бо не можна протестувать.
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07.06.2022 21:48 Відповісти
ну наконец-то... без этого ж войну не выиграть !!!
а масочный режим и карантин хотя бы отменили? ))))))))))))))))
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07.06.2022 17:05 Відповісти
Уряд обіцяв розробити нові програми розвитку.
Ми ж аграрна країна, будемо тепер коноплі експортувати.
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07.06.2022 17:07 Відповісти
а шо такое!?!))) главное маршруты транспортировки не разглашать))))
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07.06.2022 17:08 Відповісти
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07.06.2022 17:13 Відповісти
Підтримали для себе, так, але і людям, може, буде все-таки користь.
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07.06.2022 17:05 Відповісти
головне - шоб воно дійшло тим людям ( нещасним, хворим, змученим болем)
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07.06.2022 17:10 Відповісти
Знову відволікають якоюсь фігнею... Он в НЛ все це давно дозволено, від мене кофішоп за 10 хвилин пішки, накурюйся хоч до усирачки хоч кожен день. І черги там не стоять. Я б сказав, що там взагалі майже ніколи нікого нема. Інколи туристи набігають.
І ніяких проблем з цим ні в кого нема.
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07.06.2022 17:09 Відповісти
U spirtnix napitkov bolshe pobochnix efektov dlja zdarovie. Da i po stastitiki sravnitelno malo kriminalnix, fuliganskix proishestvie storani tex kto kurit travku... No est prolema perexodom na chezolie narkotiki
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07.06.2022 17:22 Відповісти
М*даки замыливают глаза. Оружие свободный доступ, сокращение гос аппарата на 90%, создание по всей стране фри зоны НЕ НА ЧАСІ?
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07.06.2022 17:10 Відповісти
тепер буде не мільярд дерев, а мільярд кущів. А яка різниця, головне що мільярд?
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07.06.2022 17:10 Відповісти
та ще й такий мільярд , що принесе комусь мільярди ... помню ж усрачка ішла по відкриттю і легалізації грального бізнесу , ну і що ,ю..... баригам бабло потекло в карман !!!
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07.06.2022 19:03 Відповісти
Йо! Чьорт мене трава не бере. Коли студентами курили, мені казали: з тебе одін пєрєводняк
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07.06.2022 17:11 Відповісти
Та судячи з рівня твого інтелекту - тобі ніякого канабісу і не треба
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07.06.2022 17:28 Відповісти
еще одна дойная корова будет
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07.06.2022 17:12 Відповісти
І є логічне завершення тих опитувань - "слуги" вже не є наркоманами, а трішечки хворі і це для них лікування, а не вживання. І це сьогодні найголовніше питання, а не ракети "НЕптун" і "Грім 2", не зниження цін на продукти - а канабівс в кожну хату. Ви це все-таки зробили разом і це на часі!
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07.06.2022 17:13 Відповісти
Нарешті. Ще закон про експорт підтримайте і можливо ми таки почнемо використовувати потенціал своїх степів на повну.
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07.06.2022 17:15 Відповісти
А що ж далі буде?
Буде легалізована трава. Трава, це ж класно!
А шлюхи, шлюхи будуть?
Так, шлюх ми теж легалізуємо!
А армія, армія буде?
Ні, на армію грошей не має...
Але ми дамо кожному з вам по пістолету.
А навіщо нам пістолети? Ну щоби ви могли насшибати бабок, за траву та шлюх...
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07.06.2022 17:17 Відповісти
Не знаю. Ось в Іспанії(Барселона). По вулицях важко ходити. Особливо центр. Стійкий запах га9иша і маріхуани. Ну її запах ще так-сяк можна витримати…А от гашиш… бльооо-запах перестояногорозмоченог котячого гівна. Молодь курить майже вся.
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07.06.2022 17:18 Відповісти
А нам це для чого? Конопля лише вбиває мотивацію. Рекреаційні якісь здатності мають лише сорта СБД без тгк. Ліки на основі тгк та кбд роблять, але перевірити їх не можливо. Та і коштують дорого.
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07.06.2022 17:20 Відповісти
Всі кловани - наркомани, чого ви ще чекали?
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07.06.2022 21:54 Відповісти
мда. А простим смертним з цього що? Друзі зелі собі будуть вирощувати і продавати. І не нам, а за бугор. Наших як завжди будуть переслідувати за це, бо відповідальність ніхто не скасовував і не скасує. Знов подвійний стандарт, ОП.
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07.06.2022 17:18 Відповісти
те що і завжди. Наркомани будуть у вас красти все що погано лежить, щоби купити трави. Але тепер вони будуть купувати її легально і за її носіння їм нічого не буде. І так, якщо ви їх впіймаєте, вони будуть по вам шмаляти з легального ствола.)
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07.06.2022 17:20 Відповісти
Що йому заважає стріляти по тобі з нелегального ствола?
І друге питання, звідки у наркомана кошти на легальну зброю якщо він буде "у вас краси щоб дозу купити"?
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07.06.2022 17:36 Відповісти
У нас у березні половина "масановських" наркоманів стали різко "територіалами" Поліцаї кілька тижнів їх відловлювали та зброю відбирали!
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07.06.2022 18:20 Відповісти
Так лінія фронту була недалеко від Масанів, от всі і йшли
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07.06.2022 20:15 Відповісти
Свобода? Так полностью!
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07.06.2022 18:12 Відповісти
Кухонні ножі, горілку і автомобілі ткж у всіх позабирати і заборонити!
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07.06.2022 20:16 Відповісти
Таліби після цієї новини напружились....))
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07.06.2022 17:20 Відповісти
Завжди в зелених все через анус робиться ! Раніше не можна було розродитися ? ВЖЕ ПІЗДНО СІЯТИ І ЦЬОМУ РОЦІ !!!!!! Але на майбутній врожай "клієнтів" треба шукати вже сьогодні. Кому там треба здоров"ячко поправити ?
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07.06.2022 17:20 Відповісти
Медицинский каннабис "не прет".
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07.06.2022 18:11 Відповісти
От-от! Мало нам "боротьби з "пострравматичними синдромами" після Афгану! Саме тоді масово прийшла наркоманія опійно-конопляна в СРСР Тепер у нас кожен наркоман буде "відмазки ліпить", що у нього "поствоєнний психолологічний розлад"
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07.06.2022 17:25 Відповісти
Ти ж розумієш, що ПТСР лікар діагностує. І то й же лікар виписує рецепт. А аптеки без рецепту не продадуть. То де ж "кожен наркоман" зможе брати траву? Чи може ти так називаєш солдат яким цей діагноз поставлять, які зараз тебе захищають щоб ти і далі мав змогу срати в інтернетику?
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07.06.2022 17:41 Відповісти
А ще лікар бере хабарі - за які і встановлює "діагноз" і виписує рецепт!
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07.06.2022 18:22 Відповісти
То може проблема таки не в лікарській коноплі?
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07.06.2022 22:48 Відповісти
Білоруси кажуть в цьому випадку: "Вумний - як вутка!" У нас два місяці в магазинах спиртного не продавали - "сухий закон"! А в місті - купа п"яних! у сусідньому під"їзді ціла компанія зібралася і як тільки розвиднялося - вони "виходили по маршруту" Те саме буде й з канабісом - благо що землі в нас багато і проконтролювать посадки важко А коноплі ростуть у нас по всій Україні І коли ця "зараза" попре масово і легально то проводить експертні дослідження - який саме там канабіс - ніхто не буде Експертні установи у нас обмежені в ресурсах і персоналі А проведення експертних досліджень - вимагає часу і спеціалістів А від поліції - ще й грошей на оплату цих експертиз Тому буде достатньо тоді показать довідку лікаря і "гуляй душа без кунтуша"! (В країнах ісламських заборонено вживання алкоголю - і багато п"яниць Все дуже просто - ідеш до "табіба" (лікаря) платиш Він видає довідку що спиртне тобі потрібне в лікувальних цілях Потім з цією довідкою йдеш до мулли і він тобі "фетву" виписує (релігійний дозвіл) І все ! Пий скільки влізе Аналогічно і тут!
А щодо того що ті хто курять канабіс - " добрі білі і пухнасті" - ти ще не бачив "обізян" Бо значна кількість курильщиків ще й "пивком" (а то і міцнішим) "доганяються От тоді стає "весело" Бо приходить "білочка"
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08.06.2022 03:42 Відповісти
До речі, може ти не знав, лікарська конопля не "пре".
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07.06.2022 22:53 Відповісти
Навіть менти які кришевали наркотрафік, і те- кажуть що більшість битовухи це п'яні сімейні розборки. Після трави вам хіба що в магазин за тістечком захочеться сходити
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07.06.2022 20:14 Відповісти
Ага! Покурив, сходив у магазин Там купив пивка чи горілочки "Стьобнув" І от пішла "п"яна битовуха" - по квартирі вже "скаче мавпа без гальм"
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08.06.2022 03:46 Відповісти
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07.06.2022 17:45 Відповісти
Ням-нямка)
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07.06.2022 18:09 Відповісти
а з КоУАП та КК зміни будуть і наказ МОЗ про допустиму массу також змінити треба ....з 2 грам до 2 кілограм ,а що
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07.06.2022 17:53 Відповісти
Підтримую! Тепер мусора втратять хабарі
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07.06.2022 17:54 Відповісти
Наконец то. Скоро ее и полностью легализируют, снимая с людей срока, бесчестно закинутых за решетку!
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07.06.2022 18:08 Відповісти
хто про що, а зе про драп.
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07.06.2022 18:11 Відповісти
В Європі , в тій же Польщі , давно легально продають . Правда , дорого . Але краще , ніж отруту хімічну колоти від нестерпного болю .
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07.06.2022 18:21 Відповісти
ІМХО - Конопля технічно "легша" за деякі "пивасики" і горілку. Я-б скоротив обіг алкоголю (Не дозволяючи повністю ту-ж коноплю )паралельно, що не йдеш вихідні - п'яні довбні ходять - ні собі життя покращувати, ні іньшим жити не дають спокійно. І таких мільйони в країні. Твереза нація - сильна нація.
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07.06.2022 18:29 Відповісти
Я на больничном, занимаюсь самолечением
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07.06.2022 18:43 Відповісти
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07.06.2022 19:08 Відповісти
Мінус одна корупційна годівниця яку кришували менти.
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07.06.2022 20:11 Відповісти
Замість того щоб скасувати свої незаконні рішення про заборону виїзду чоловіків вони думаю лише як легалізувати собі травку. Напевно закінчується трава і вирішили легалізувати щоб побільше завести. Ганьба сексистам наркоманам!
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07.06.2022 22:55 Відповісти
Поступово, але таки наближаємося до Європи. Мабуть, ні в кого з противників медичного канабісу родичі не хворіли на рак. Дай їм Боже здоров'я.
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08.06.2022 08:56 Відповісти
 
 