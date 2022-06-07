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Новости ЗдоровьеВойна в Украине
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Кабмин поддержал законопроект об использовании каннабиса в украинской медицине

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Война в Украине

ляшко

Кабмин Украины проголосовал за регулирование обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Эти препараты будут применяться для лечения онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

"Кабмин поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств полученных в результате войны".

Мы понимаем отрицательные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия.

И мы понимаем, что нет времени ждать.

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Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства.

Коммуникационные кампании против производства препаратов каннабиса сознательно отождествляют лекарства на его основе и находящийся в незаконном обращении каннабис с целью нивелировать ценность его как лекарственного средства и дискредитировать саму идею его использования в медицинских целях.

На самом же деле препараты каннабиса не являются "конкурентами" наркотическим средствам, и меры регулирования их обращения совершенно разные. "Медицинский" каннабис содержит каннабидиол, не имеющий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления.

Вместе с тем мы все равно предлагаем установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов, понимая чувствительность этого вопроса в обществе и готовы постепенно развивать эту отрасль, показывая результаты лечения и помощь украинским пациентам. Не импортировать, а делать наше, украинское!

Исторически препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Кроме этого, они используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Важной задачей этого лекарства является и облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным, пациентам с ВИЧ", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
ну наконец-то... без этого ж войну не выиграть !!!
а масочный режим и карантин хотя бы отменили? ))))))))))))))))
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07.06.2022 17:05
+13
Підтримали виключно самі для себе
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07.06.2022 17:03
+13
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07.06.2022 17:13
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Підтримали виключно самі для себе
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07.06.2022 17:03 Ответить
Ганджубас это святое
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07.06.2022 17:14 Ответить
одін нє докуріл...

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07.06.2022 17:54 Ответить
Нарколига таки пропихнув свою мрію? Якраз момент зручний, бо не можна протестувать.
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07.06.2022 21:48 Ответить
ну наконец-то... без этого ж войну не выиграть !!!
а масочный режим и карантин хотя бы отменили? ))))))))))))))))
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07.06.2022 17:05 Ответить
Уряд обіцяв розробити нові програми розвитку.
Ми ж аграрна країна, будемо тепер коноплі експортувати.
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07.06.2022 17:07 Ответить
а шо такое!?!))) главное маршруты транспортировки не разглашать))))
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07.06.2022 17:08 Ответить
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07.06.2022 17:13 Ответить
Підтримали для себе, так, але і людям, може, буде все-таки користь.
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07.06.2022 17:05 Ответить
головне - шоб воно дійшло тим людям ( нещасним, хворим, змученим болем)
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07.06.2022 17:10 Ответить
Знову відволікають якоюсь фігнею... Он в НЛ все це давно дозволено, від мене кофішоп за 10 хвилин пішки, накурюйся хоч до усирачки хоч кожен день. І черги там не стоять. Я б сказав, що там взагалі майже ніколи нікого нема. Інколи туристи набігають.
І ніяких проблем з цим ні в кого нема.
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07.06.2022 17:09 Ответить
U spirtnix napitkov bolshe pobochnix efektov dlja zdarovie. Da i po stastitiki sravnitelno malo kriminalnix, fuliganskix proishestvie storani tex kto kurit travku... No est prolema perexodom na chezolie narkotiki
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07.06.2022 17:22 Ответить
М*даки замыливают глаза. Оружие свободный доступ, сокращение гос аппарата на 90%, создание по всей стране фри зоны НЕ НА ЧАСІ?
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07.06.2022 17:10 Ответить
тепер буде не мільярд дерев, а мільярд кущів. А яка різниця, головне що мільярд?
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07.06.2022 17:10 Ответить
та ще й такий мільярд , що принесе комусь мільярди ... помню ж усрачка ішла по відкриттю і легалізації грального бізнесу , ну і що ,ю..... баригам бабло потекло в карман !!!
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07.06.2022 19:03 Ответить
Йо! Чьорт мене трава не бере. Коли студентами курили, мені казали: з тебе одін пєрєводняк
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07.06.2022 17:11 Ответить
Та судячи з рівня твого інтелекту - тобі ніякого канабісу і не треба
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07.06.2022 17:28 Ответить
еще одна дойная корова будет
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07.06.2022 17:12 Ответить
І є логічне завершення тих опитувань - "слуги" вже не є наркоманами, а трішечки хворі і це для них лікування, а не вживання. І це сьогодні найголовніше питання, а не ракети "НЕптун" і "Грім 2", не зниження цін на продукти - а канабівс в кожну хату. Ви це все-таки зробили разом і це на часі!
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07.06.2022 17:13 Ответить
Нарешті. Ще закон про експорт підтримайте і можливо ми таки почнемо використовувати потенціал своїх степів на повну.
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07.06.2022 17:15 Ответить
А що ж далі буде?
Буде легалізована трава. Трава, це ж класно!
А шлюхи, шлюхи будуть?
Так, шлюх ми теж легалізуємо!
А армія, армія буде?
Ні, на армію грошей не має...
Але ми дамо кожному з вам по пістолету.
А навіщо нам пістолети? Ну щоби ви могли насшибати бабок, за траву та шлюх...
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07.06.2022 17:17 Ответить
Не знаю. Ось в Іспанії(Барселона). По вулицях важко ходити. Особливо центр. Стійкий запах га9иша і маріхуани. Ну її запах ще так-сяк можна витримати…А от гашиш… бльооо-запах перестояногорозмоченог котячого гівна. Молодь курить майже вся.
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07.06.2022 17:18 Ответить
А нам це для чого? Конопля лише вбиває мотивацію. Рекреаційні якісь здатності мають лише сорта СБД без тгк. Ліки на основі тгк та кбд роблять, але перевірити їх не можливо. Та і коштують дорого.
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07.06.2022 17:20 Ответить
Всі кловани - наркомани, чого ви ще чекали?
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07.06.2022 21:54 Ответить
мда. А простим смертним з цього що? Друзі зелі собі будуть вирощувати і продавати. І не нам, а за бугор. Наших як завжди будуть переслідувати за це, бо відповідальність ніхто не скасовував і не скасує. Знов подвійний стандарт, ОП.
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07.06.2022 17:18 Ответить
те що і завжди. Наркомани будуть у вас красти все що погано лежить, щоби купити трави. Але тепер вони будуть купувати її легально і за її носіння їм нічого не буде. І так, якщо ви їх впіймаєте, вони будуть по вам шмаляти з легального ствола.)
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07.06.2022 17:20 Ответить
Що йому заважає стріляти по тобі з нелегального ствола?
І друге питання, звідки у наркомана кошти на легальну зброю якщо він буде "у вас краси щоб дозу купити"?
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07.06.2022 17:36 Ответить
У нас у березні половина "масановських" наркоманів стали різко "територіалами" Поліцаї кілька тижнів їх відловлювали та зброю відбирали!
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07.06.2022 18:20 Ответить
Так лінія фронту була недалеко від Масанів, от всі і йшли
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07.06.2022 20:15 Ответить
Свобода? Так полностью!
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07.06.2022 18:12 Ответить
Кухонні ножі, горілку і автомобілі ткж у всіх позабирати і заборонити!
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07.06.2022 20:16 Ответить
Таліби після цієї новини напружились....))
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07.06.2022 17:20 Ответить
Завжди в зелених все через анус робиться ! Раніше не можна було розродитися ? ВЖЕ ПІЗДНО СІЯТИ І ЦЬОМУ РОЦІ !!!!!! Але на майбутній врожай "клієнтів" треба шукати вже сьогодні. Кому там треба здоров"ячко поправити ?
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07.06.2022 17:20 Ответить
Медицинский каннабис "не прет".
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07.06.2022 18:11 Ответить
От-от! Мало нам "боротьби з "пострравматичними синдромами" після Афгану! Саме тоді масово прийшла наркоманія опійно-конопляна в СРСР Тепер у нас кожен наркоман буде "відмазки ліпить", що у нього "поствоєнний психолологічний розлад"
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07.06.2022 17:25 Ответить
Ти ж розумієш, що ПТСР лікар діагностує. І то й же лікар виписує рецепт. А аптеки без рецепту не продадуть. То де ж "кожен наркоман" зможе брати траву? Чи може ти так називаєш солдат яким цей діагноз поставлять, які зараз тебе захищають щоб ти і далі мав змогу срати в інтернетику?
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07.06.2022 17:41 Ответить
А ще лікар бере хабарі - за які і встановлює "діагноз" і виписує рецепт!
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07.06.2022 18:22 Ответить
То може проблема таки не в лікарській коноплі?
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07.06.2022 22:48 Ответить
Білоруси кажуть в цьому випадку: "Вумний - як вутка!" У нас два місяці в магазинах спиртного не продавали - "сухий закон"! А в місті - купа п"яних! у сусідньому під"їзді ціла компанія зібралася і як тільки розвиднялося - вони "виходили по маршруту" Те саме буде й з канабісом - благо що землі в нас багато і проконтролювать посадки важко А коноплі ростуть у нас по всій Україні І коли ця "зараза" попре масово і легально то проводить експертні дослідження - який саме там канабіс - ніхто не буде Експертні установи у нас обмежені в ресурсах і персоналі А проведення експертних досліджень - вимагає часу і спеціалістів А від поліції - ще й грошей на оплату цих експертиз Тому буде достатньо тоді показать довідку лікаря і "гуляй душа без кунтуша"! (В країнах ісламських заборонено вживання алкоголю - і багато п"яниць Все дуже просто - ідеш до "табіба" (лікаря) платиш Він видає довідку що спиртне тобі потрібне в лікувальних цілях Потім з цією довідкою йдеш до мулли і він тобі "фетву" виписує (релігійний дозвіл) І все ! Пий скільки влізе Аналогічно і тут!
А щодо того що ті хто курять канабіс - " добрі білі і пухнасті" - ти ще не бачив "обізян" Бо значна кількість курильщиків ще й "пивком" (а то і міцнішим) "доганяються От тоді стає "весело" Бо приходить "білочка"
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08.06.2022 03:42 Ответить
До речі, може ти не знав, лікарська конопля не "пре".
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07.06.2022 22:53 Ответить
Навіть менти які кришевали наркотрафік, і те- кажуть що більшість битовухи це п'яні сімейні розборки. Після трави вам хіба що в магазин за тістечком захочеться сходити
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07.06.2022 20:14 Ответить
Ага! Покурив, сходив у магазин Там купив пивка чи горілочки "Стьобнув" І от пішла "п"яна битовуха" - по квартирі вже "скаче мавпа без гальм"
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08.06.2022 03:46 Ответить
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07.06.2022 17:45 Ответить
Ням-нямка)
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07.06.2022 18:09 Ответить
а з КоУАП та КК зміни будуть і наказ МОЗ про допустиму массу також змінити треба ....з 2 грам до 2 кілограм ,а що
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07.06.2022 17:53 Ответить
Підтримую! Тепер мусора втратять хабарі
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07.06.2022 17:54 Ответить
Наконец то. Скоро ее и полностью легализируют, снимая с людей срока, бесчестно закинутых за решетку!
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07.06.2022 18:08 Ответить
хто про що, а зе про драп.
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07.06.2022 18:11 Ответить
В Європі , в тій же Польщі , давно легально продають . Правда , дорого . Але краще , ніж отруту хімічну колоти від нестерпного болю .
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07.06.2022 18:21 Ответить
ІМХО - Конопля технічно "легша" за деякі "пивасики" і горілку. Я-б скоротив обіг алкоголю (Не дозволяючи повністю ту-ж коноплю )паралельно, що не йдеш вихідні - п'яні довбні ходять - ні собі життя покращувати, ні іньшим жити не дають спокійно. І таких мільйони в країні. Твереза нація - сильна нація.
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07.06.2022 18:29 Ответить
Я на больничном, занимаюсь самолечением
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07.06.2022 18:43 Ответить
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07.06.2022 19:08 Ответить
Мінус одна корупційна годівниця яку кришували менти.
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07.06.2022 20:11 Ответить
Замість того щоб скасувати свої незаконні рішення про заборону виїзду чоловіків вони думаю лише як легалізувати собі травку. Напевно закінчується трава і вирішили легалізувати щоб побільше завести. Ганьба сексистам наркоманам!
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07.06.2022 22:55 Ответить
Поступово, але таки наближаємося до Європи. Мабуть, ні в кого з противників медичного канабісу родичі не хворіли на рак. Дай їм Боже здоров'я.
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08.06.2022 08:56 Ответить
 
 