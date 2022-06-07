Кабмин поддержал законопроект об использовании каннабиса в украинской медицине
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Кабмин Украины проголосовал за регулирование обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Эти препараты будут применяться для лечения онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.
"Кабмин поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств полученных в результате войны".
Мы понимаем отрицательные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия.
И мы понимаем, что нет времени ждать.
Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства.
Коммуникационные кампании против производства препаратов каннабиса сознательно отождествляют лекарства на его основе и находящийся в незаконном обращении каннабис с целью нивелировать ценность его как лекарственного средства и дискредитировать саму идею его использования в медицинских целях.
На самом же деле препараты каннабиса не являются "конкурентами" наркотическим средствам, и меры регулирования их обращения совершенно разные. "Медицинский" каннабис содержит каннабидиол, не имеющий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления.
Вместе с тем мы все равно предлагаем установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов, понимая чувствительность этого вопроса в обществе и готовы постепенно развивать эту отрасль, показывая результаты лечения и помощь украинским пациентам. Не импортировать, а делать наше, украинское!
Исторически препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Кроме этого, они используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Важной задачей этого лекарства является и облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным, пациентам с ВИЧ", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
а масочный режим и карантин хотя бы отменили? ))))))))))))))))
Ми ж аграрна країна, будемо тепер коноплі експортувати.
І ніяких проблем з цим ні в кого нема.
Буде легалізована трава. Трава, це ж класно!
А шлюхи, шлюхи будуть?
Так, шлюх ми теж легалізуємо!
А армія, армія буде?
Ні, на армію грошей не має...
Але ми дамо кожному з вам по пістолету.
А навіщо нам пістолети? Ну щоби ви могли насшибати бабок, за траву та шлюх...
І друге питання, звідки у наркомана кошти на легальну зброю якщо він буде "у вас краси щоб дозу купити"?
А щодо того що ті хто курять канабіс - " добрі білі і пухнасті" - ти ще не бачив "обізян" Бо значна кількість курильщиків ще й "пивком" (а то і міцнішим) "доганяються От тоді стає "весело" Бо приходить "білочка"