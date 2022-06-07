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У Берліні відкриється український культурний центр

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

акція,берлін

Бургомістерка Берліну Франциска Ґіффай у вівторок оголосила, що влада міста погодила відкриття українського культурного центру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Свою заяву Ґіффай зробила за підсумками зустрічі з міністром розвитку громад України Олексієм Чернишовим і українським послом у Німеччині Андрієм Мельником.

"Планування (українського культурного центру – ред.) вже триває", – зазначила Ґіффай і додала, що йдеться про першу таку установу, що буде відкрита за межами України.

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До проєкту будуть долучені уряд Німеччини і України, уточнила бургомістерка Берліна.

"Берлін украй зацікавлений у тісному зв’язку й подальшій співпраці як у контексті допомоги українським біженцям у Берліні, так і в допомозі розвитку України", – додала вона.

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Під час переговорів Чернишов, Мельник і Ґіффай також обговорили умови прийому українських біженців у Берліні (яких уже налічується майже 68 тисяч), організацію навчання для українських дітей і молоді, регіональний розвиток, відбудову України та перспективи вступу України в ЄС.
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с экспонатами предоставленного вооружения? двое из ларца полезней
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07.06.2022 21:23 Відповісти
Щось не так вийшло. Хтів повторити доис, але не склалося
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07.06.2022 21:39 Відповісти
Оружие дайте! Чмошники!
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07.06.2022 21:59 Відповісти
 
 