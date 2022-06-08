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Європарламент рекомендуватиме надати Україні статус кандидата в ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

европарламент

Європарламент рекомендуватиме главам держав та урядів ЄС, що зустрінуться на саміт 23-24 червня, надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС та закупити для України зброю для відбиття російської агресії.

Про це сьогодні під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі заявив голова Комітету ЄП із закордонних справ Девід Макалістер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Макалістер виклав вісім пунктів рекомендацій Європейського парламенту для учасників саміту ЄС. Всі вони так чи інакше пов’язані із ситуацією в Україні, при цьому три – прямо торкаються її інтересів.

"Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання, відповідно до потреб, що були висловлені українською владою, та надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України… Ми рекомендуємо також забезпечити широкий моніторинг застосування санкцій ЄС, щоб зміцнити спроможність Європейської комісії з імплементації обмежувальних заходів", - сказав голова Комітету Європарламенту із закордонних справ.

Макалістер нагадав, що Європарламент послідовно виступав за підвищення ефективності Спільної політики ЄС з безпеки й оборони. Агресія Росії проти України показала, що Європейський Союз має бути терміново забезпечений засобами та інструментами для належної відповіді на глобальне стратегічне суперництво та на складні загрози у сфері безпеки.

"У наших рекомендаціях для Ради ЄС та для високого представника ми оцінюємо ініціативи ЄС у цій сфері та надаємо конкретні пропозиції для просування вперед. Ми сформували вісім ключових пунктів, які мають бути враховані під час зустрічі Європейської Ради 23-24 червня, а також під час наступного саміту НАТО у Мадриді 29-30 червня", - зазначив європейський політик.

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Серед згаданих пропозицій, які прямо стосуються України, у доповіді вказані такі:

- швидка імплементація Стратегічного компаса ЄС, зокрема, в частині розвитку оперативних спроможностей сил швидкого розгортання ЄС;

- перегляд та направлення місій та операцій ЄС в рамках Спільної політики з безпеки й оборони, їх адаптація до нових геополітичних реалій, зокрема, для надання належної підтримки урядам України й Молдови;

- швидке завершення роботи над третьою Спільною декларацією ЄС-НАТО, погодження положень Стратегічного компаса ЄС та нової Стратегічної концепції НАТО, для забезпечення їх взаємного доповнення;

- перегляд Європейської політики сусідства з метою глибокої оцінки впливу російської агресивної війни проти України на співробітництво в рамках Східного партнерства та на посилення політики розширення ЄС;

- активне долучення Європарламенту до належної імплементації Спільної зовнішньої та безпекової політики (СFSP) та Спільної політики з безпеки й оборони (CSDP), включаючи імплементацію Стратегічного компаса ЄС та Європейського фонду миру;

- забезпечення Спільної політики з безпеки й оборони ЄС належними фінансовими ресурсами, з метою підвищення її ефективності та надійності.

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Спільна доповідь Комітету із закордонних справ та підкомітету з безпеки й оборони Європейського парламенту буде винесена на голосування під час пленарного засідання ЄП у Страсбурзі 8 червня, у другій половині дня.

Автор: Володимир Янченко
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Яка будівля Європарламенту, що збудована у вигляді недобудованої Вавілонської вежі, такий і Європарламент з усією Європою.
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08.06.2022 00:10 Відповісти
Ти хоча б поцікавився у гуглі, як дійсно виглядають будівлі Європарламенту. Особисто був у Брюсселі і Люксембурзі, бачив ці будівлі, дуже стильні і зручні. Тому не потрібно робити висновки тільки по одній фотографії до статті.
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08.06.2022 16:24 Відповісти
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08.06.2022 00:11 Відповісти
Было время когда я может быть даже обрадовался бы. Лет так 10-15 назад. Но по прошествии того времени у этой страны накопилось столько... "проблем", а сколько еще будет. Что эти все эти статусы это такая... в общем мелочи это все, которые в сухом остатке ни на что не влияют. Я бы сейчас обменял эту бумажку на партию хороших танков или рсзо. От этого хоть толк нашим ребятам был бы.
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08.06.2022 00:53 Відповісти
Євросоюз це про заможне майбутнє України. Про танки здєсь і сєйчас - це до лендлізу
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08.06.2022 16:38 Відповісти
З урахуванням реалій консенсус треба негайно поміняти на кворум як в ЄС, так і в НАТО.
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08.06.2022 01:06 Відповісти
Мавзолейное быдло путлера создало концлагерь в котором быдлу Шариковых и Швондерам очень уютно...
Другой жизни им не даст Господь...
Жить в дерьме веками...это стало рабZZeянская фишка...
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08.06.2022 11:30 Відповісти
Поки євросовок буде рекомендувати шото колись там, вже назрів інший євросоюз із більш здорових країн Британія-Польща-Україна-Балтія-Туреччина, а потім і Чехія, Словаччина, Фінляндія і Швеція. А Німеччину, Францію, Італію і Угорщину слід залишити за їхнім улюбленним заняттям - смоктанням солодкого пуйла.
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08.06.2022 12:40 Відповісти
Ти ватний ідіот. Ти питав у країн Балтії чи хочуть вони у вашу унію замість ЄС?! Я відповім за них - точно не хочуть! Так навіщо ти маструбуєш на дурниці не розуміючи бази?
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08.06.2022 16:36 Відповісти
Зараз у вишивати і зрадофілів горять сраки від цієї зради. А що ви хотіли, тупорилі? По пріколу в Євросоюз не беруть. Для цього потрібна гігантська робота по модернізації законодавства і реформування ключових інституцій країни. Зараз Україна отримає план дії на 3-5 років і по виконанню цього плану нас або приймуть, або скажуть ще реформуватись. Ось і все. Зради ніякої немає. Зрада буде коли рашистських колаборантів із зе-команди оберуть на другий термін - це буде означати, що реформи ніхто проводити не буде, а будуть грабувати країну і далі.
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08.06.2022 16:33 Відповісти
 
 