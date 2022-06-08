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Европарламент будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

европарламент

Европарламент будет рекомендовать главам государств и правительств ЕС, которые встретятся на саммит 23-24 июня, предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС и закупить для Украины оружие для отражения российской агрессии.

Об этом сегодня во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге заявил глава Комитета ЕП по иностранным делам Дэвид Макалистер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Макалистер изложил восемь пунктов рекомендаций Европейского парламента для участников саммита ЕС. Все они так или иначе связаны с ситуацией в Украине, при этом три – прямо затрагивают ее интересы.

"Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование, в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины… Мы рекомендуем также обеспечить широкий мониторинг применения санкций ЕС, чтобы укрепить состоятельность Европейской комиссии по имплементации ограничительных мер", - сказал председатель Комитета Европарламента по иностранным делам.

Макалистер напомнил, что Европарламент последовательно выступал за повышение эффективности Совместной политики ЕС по безопасности и обороне. Агрессия России против Украины показала, что Европейский Союз должен быть срочно обеспечен средствами и инструментами для ответа на глобальное стратегическое соперничество и на сложные угрозы в сфере безопасности.

"В наших рекомендациях для Совета ЕС и высокого представителя мы оцениваем инициативы ЕС в этой сфере и предоставляем конкретные предложения для продвижения вперед. Мы сформировали восемь ключевых пунктов, которые должны быть учтены во время встречи Европейского Совета 23-24 июня, а также во время следующего саммита НАТО в Мадриде 29-30 июня", – отметил европейский политик.

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Среди упомянутых предложений, прямо касающихся Украины, в докладе указаны следующие:

- быстрая имплементация Стратегического компаса ЕС, в частности, в части развития оперативных возможностей сил быстрого развертывания ЕС;

- пересмотр и направление миссий и операций ЕС в рамках Совместной политики по безопасности и обороне, их адаптация к новым геополитическим реалиям, в частности для оказания надлежащей поддержки правительствам Украины и Молдовы;

- быстрое завершение работы над третьей Совместной декларацией ЕС-НАТО, согласованием положений Стратегического компаса ЕС и новой Стратегической концепции НАТО для обеспечения их взаимного дополнения;

- пересмотр Европейской политики соседства с целью глубокой оценки влияния российской агрессивной войны против Украины на сотрудничество в рамках Восточного партнерства и усиление политики расширения ЕС;

- активное присоединение Европарламента к надлежащей имплементации Совместной внешней политики и безопасности (СFSP) и Совместной политики по безопасности и обороне (CSDP), включая имплементацию Стратегического компаса ЕС и Европейского фонда мира;

- обеспечение совместной политики по безопасности и обороне ЕС надлежащими финансовыми ресурсами с целью повышения ее эффективности и надежности.

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Совместный доклад Комитета иностранных дел и подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента будет вынесен на голосование во время пленарного заседания ЕП в Страсбурге 8 июня, во второй половине дня.
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Яка будівля Європарламенту, що збудована у вигляді недобудованої Вавілонської вежі, такий і Європарламент з усією Європою.
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08.06.2022 00:10 Ответить
Ти хоча б поцікавився у гуглі, як дійсно виглядають будівлі Європарламенту. Особисто був у Брюсселі і Люксембурзі, бачив ці будівлі, дуже стильні і зручні. Тому не потрібно робити висновки тільки по одній фотографії до статті.
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08.06.2022 16:24 Ответить
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08.06.2022 00:11 Ответить
Было время когда я может быть даже обрадовался бы. Лет так 10-15 назад. Но по прошествии того времени у этой страны накопилось столько... "проблем", а сколько еще будет. Что эти все эти статусы это такая... в общем мелочи это все, которые в сухом остатке ни на что не влияют. Я бы сейчас обменял эту бумажку на партию хороших танков или рсзо. От этого хоть толк нашим ребятам был бы.
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08.06.2022 00:53 Ответить
Євросоюз це про заможне майбутнє України. Про танки здєсь і сєйчас - це до лендлізу
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08.06.2022 16:38 Ответить
З урахуванням реалій консенсус треба негайно поміняти на кворум як в ЄС, так і в НАТО.
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08.06.2022 01:06 Ответить
Мавзолейное быдло путлера создало концлагерь в котором быдлу Шариковых и Швондерам очень уютно...
Другой жизни им не даст Господь...
Жить в дерьме веками...это стало рабZZeянская фишка...
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08.06.2022 11:30 Ответить
Поки євросовок буде рекомендувати шото колись там, вже назрів інший євросоюз із більш здорових країн Британія-Польща-Україна-Балтія-Туреччина, а потім і Чехія, Словаччина, Фінляндія і Швеція. А Німеччину, Францію, Італію і Угорщину слід залишити за їхнім улюбленним заняттям - смоктанням солодкого пуйла.
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08.06.2022 12:40 Ответить
Ти ватний ідіот. Ти питав у країн Балтії чи хочуть вони у вашу унію замість ЄС?! Я відповім за них - точно не хочуть! Так навіщо ти маструбуєш на дурниці не розуміючи бази?
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08.06.2022 16:36 Ответить
Зараз у вишивати і зрадофілів горять сраки від цієї зради. А що ви хотіли, тупорилі? По пріколу в Євросоюз не беруть. Для цього потрібна гігантська робота по модернізації законодавства і реформування ключових інституцій країни. Зараз Україна отримає план дії на 3-5 років і по виконанню цього плану нас або приймуть, або скажуть ще реформуватись. Ось і все. Зради ніякої немає. Зрада буде коли рашистських колаборантів із зе-команди оберуть на другий термін - це буде означати, що реформи ніхто проводити не буде, а будуть грабувати країну і далі.
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08.06.2022 16:33 Ответить
 
 