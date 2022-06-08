Европарламент будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Европарламент будет рекомендовать главам государств и правительств ЕС, которые встретятся на саммит 23-24 июня, предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС и закупить для Украины оружие для отражения российской агрессии.

Об этом сегодня во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге заявил глава Комитета ЕП по иностранным делам Дэвид Макалистер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Макалистер изложил восемь пунктов рекомендаций Европейского парламента для участников саммита ЕС. Все они так или иначе связаны с ситуацией в Украине, при этом три – прямо затрагивают ее интересы.

"Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование, в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины… Мы рекомендуем также обеспечить широкий мониторинг применения санкций ЕС, чтобы укрепить состоятельность Европейской комиссии по имплементации ограничительных мер", - сказал председатель Комитета Европарламента по иностранным делам.

Макалистер напомнил, что Европарламент последовательно выступал за повышение эффективности Совместной политики ЕС по безопасности и обороне. Агрессия России против Украины показала, что Европейский Союз должен быть срочно обеспечен средствами и инструментами для ответа на глобальное стратегическое соперничество и на сложные угрозы в сфере безопасности.

"В наших рекомендациях для Совета ЕС и высокого представителя мы оцениваем инициативы ЕС в этой сфере и предоставляем конкретные предложения для продвижения вперед. Мы сформировали восемь ключевых пунктов, которые должны быть учтены во время встречи Европейского Совета 23-24 июня, а также во время следующего саммита НАТО в Мадриде 29-30 июня", – отметил европейский политик.

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Среди упомянутых предложений, прямо касающихся Украины, в докладе указаны следующие:

- быстрая имплементация Стратегического компаса ЕС, в частности, в части развития оперативных возможностей сил быстрого развертывания ЕС;

- пересмотр и направление миссий и операций ЕС в рамках Совместной политики по безопасности и обороне, их адаптация к новым геополитическим реалиям, в частности для оказания надлежащей поддержки правительствам Украины и Молдовы;

- быстрое завершение работы над третьей Совместной декларацией ЕС-НАТО, согласованием положений Стратегического компаса ЕС и новой Стратегической концепции НАТО для обеспечения их взаимного дополнения;

- пересмотр Европейской политики соседства с целью глубокой оценки влияния российской агрессивной войны против Украины на сотрудничество в рамках Восточного партнерства и усиление политики расширения ЕС;

- активное присоединение Европарламента к надлежащей имплементации Совместной внешней политики и безопасности (СFSP) и Совместной политики по безопасности и обороне (CSDP), включая имплементацию Стратегического компаса ЕС и Европейского фонда мира;

- обеспечение совместной политики по безопасности и обороне ЕС надлежащими финансовыми ресурсами с целью повышения ее эффективности и надежности.

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Совместный доклад Комитета иностранных дел и подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента будет вынесен на голосование во время пленарного заседания ЕП в Страсбурге 8 июня, во второй половине дня.