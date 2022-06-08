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Новини ЕкономікаВійна в Україні Опалювальний сезон
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Зима буде найскладнішою за роки незалежності, тарифи не мають зрости, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

зеленський

Уряд України створює штаб із підготовки до наступного опалювального сезону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму  відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Це рішення ухвалено за результатами наради, яку я сьогодні провів із представниками уряду, енергокомпаній і регуляторів", - сказав він.

За його словами, "хоч би що планували окупанти, ми маємо готуватися до наступної зими". "Обговорили питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичування вугілля, виробництва електроенергії. Через агресію Росії, через цю війну це дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але ми маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави", - сказав президент.

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Він зазначив, що "в цей час у нас не буде продажу нашого газу та вугілля за кордон, увесь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби наших громадян. Водночас робимо все, щоб наростити наші можливості експорту електрики, це дозволяють робити наявні в Україні потужності, а після історичного приєднання нашої держави до об'єднаної енергомережі Європи такий експорт не лише дає нам змогу збільшити нашу валютну виручку, а і прямо впливає на стабілізацію енергетичної ситуації у країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів".

"Поставив уряду конкретне завдання – щоб тарифи на газ та електрику наступного опалювального сезону не змінилися. Місцева влада відповідає за тарифи на тепло та на гарячу воду, і на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів зимою 2002-2023 років", - заявив Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Все, за що береться Зє & Ко. буде феєрично пройобане. При чому винен знову буде Порошенко. Не знаю, як ви, а я запасаюся дровами. Бо знову буде Пи...дець...
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08.06.2022 01:15
+10
cц#ко, вроде лето, а от мысли про зе-штаб "пiдготовки до зими" морозно стало. шо не сп#здят,
то про@бут.
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08.06.2022 01:42
+7
Одне зрозуміло точно:
Грошей будуть ДРАТИ БІЛЬШЕ!
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08.06.2022 01:22
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Все, за що береться Зє & Ко. буде феєрично пройобане. При чому винен знову буде Порошенко. Не знаю, як ви, а я запасаюся дровами. Бо знову буде Пи...дець...
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08.06.2022 01:15 Відповісти
Першим питанням до підготовки до зими має бути перевірки розкрадання газом і нафтодобичу за всі 30 років
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08.06.2022 07:18 Відповісти
В дупу пороха!
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08.06.2022 11:27 Відповісти
Одне зрозуміло точно:
Грошей будуть ДРАТИ БІЛЬШЕ!
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08.06.2022 01:22 Відповісти
Не важно, что вам говорят - вам говорят не всю правду.
Не важно, о чем говорят - речь всегда идет о деньгах.
Артур Блох, "Закон Мерфи"
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08.06.2022 06:47 Відповісти
Раптом що, опалюватимемо оселі презентабельною щетиною високопосадовців, можливо навіть без попереднього гоління.
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08.06.2022 01:27 Відповісти
як ніч на дворі - боневтік на сцені, звичка.
спортили ви клована в 2019му, а гарненький пісюаніст був - маєстро практично, а ви маєстру в прораби і головнокомандуючі відбулавили.
і Україну підставили і кловану карьеру зламали (((
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08.06.2022 01:31 Відповісти
каклета у тому штабу є? А данілов вже змінив одяг?

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08.06.2022 01:38 Відповісти
cц#ко, вроде лето, а от мысли про зе-штаб "пiдготовки до зими" морозно стало. шо не сп#здят,
то про@бут.
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08.06.2022 01:42 Відповісти
То ти про пороха?
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08.06.2022 11:28 Відповісти
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08.06.2022 02:07 Відповісти
Эдак депутаты релокацию сделают в Калифорнию, им же можно
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08.06.2022 04:56 Відповісти
Надо мать буржуйку покупать, бо раз зеленский сказав, шо всё под контролем и в порядке, значит:,, Спасайтесь сами кто как может. Я вам ничего не должен"
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08.06.2022 06:54 Відповісти
Уголь и дрова. Вот и все отопление. Не позднее лета заготовить дрова, чтобы успели просохнуть. Сделать утепленные трубы в домах для котлов, утепленные в первую очередь, вентиляцию сделать централизованную, чтобы с рекуператором экономить электричество. Дома утеплить минватой (не пенопластом, сгорит за 1 осколок). Людей поселить из расчета 2 человека в комнату в энергоэффективные дома.

Надо понять, что газ и нефть кацапы могут уничтожить в любой день в году и ничего с этим не сделаешь. Пора начинать рубить леса, делать дрова и высушивать их. На всю зиму. Только вот прямо в настоящее время кое-какие люди заказывают себе бэнтли по хорошей цене без пошлины, выводя валюту из страны. Им плевать на страну. И им за это ничего нету, когда в СССР их бы арестовали и отправили в штрафроту.
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08.06.2022 07:42 Відповісти
ЗЕ Президент за 2.5 роки свого мудрого правління залучив інвестиції та зарубіжні компанії для збільшення видобутку газу в Україні, який покриває на 100% потреби не промислових споживачів.

Прикол в тому, що ЗЕ Президент ніхЄра не зробив для збільшення видобутку газу в Україні. Бо чувак з Кривого Рогу в принципі в економіці повний НУЛЬ.

Але... якщо записати відео, про те як нам буде не просто взимку - то точно стане простіше. Бо **** ще Зеля може зробити крім записати відео?
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08.06.2022 18:21 Відповісти
 
 