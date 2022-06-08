Зима буде найскладнішою за роки незалежності, тарифи не мають зрости, - Зеленський
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Уряд України створює штаб із підготовки до наступного опалювального сезону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.
"Це рішення ухвалено за результатами наради, яку я сьогодні провів із представниками уряду, енергокомпаній і регуляторів", - сказав він.
За його словами, "хоч би що планували окупанти, ми маємо готуватися до наступної зими". "Обговорили питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичування вугілля, виробництва електроенергії. Через агресію Росії, через цю війну це дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але ми маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави", - сказав президент.
Він зазначив, що "в цей час у нас не буде продажу нашого газу та вугілля за кордон, увесь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби наших громадян. Водночас робимо все, щоб наростити наші можливості експорту електрики, це дозволяють робити наявні в Україні потужності, а після історичного приєднання нашої держави до об'єднаної енергомережі Європи такий експорт не лише дає нам змогу збільшити нашу валютну виручку, а і прямо впливає на стабілізацію енергетичної ситуації у країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів".
"Поставив уряду конкретне завдання – щоб тарифи на газ та електрику наступного опалювального сезону не змінилися. Місцева влада відповідає за тарифи на тепло та на гарячу воду, і на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів зимою 2002-2023 років", - заявив Зеленський.
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Грошей будуть ДРАТИ БІЛЬШЕ!
Не важно, о чем говорят - речь всегда идет о деньгах.
Артур Блох, "Закон Мерфи"
спортили ви клована в 2019му, а гарненький пісюаніст був - маєстро практично, а ви маєстру в прораби і головнокомандуючі відбулавили.
і Україну підставили і кловану карьеру зламали (((
то про@бут.
Надо понять, что газ и нефть кацапы могут уничтожить в любой день в году и ничего с этим не сделаешь. Пора начинать рубить леса, делать дрова и высушивать их. На всю зиму. Только вот прямо в настоящее время кое-какие люди заказывают себе бэнтли по хорошей цене без пошлины, выводя валюту из страны. Им плевать на страну. И им за это ничего нету, когда в СССР их бы арестовали и отправили в штрафроту.
Прикол в тому, що ЗЕ Президент ніхЄра не зробив для збільшення видобутку газу в Україні. Бо чувак з Кривого Рогу в принципі в економіці повний НУЛЬ.
Але... якщо записати відео, про те як нам буде не просто взимку - то точно стане простіше. Бо **** ще Зеля може зробити крім записати відео?