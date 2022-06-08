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Зеленський (17470) Баффет (5)

Запропонував долучитися до проєктів відновлення України, - Зеленський зустрівся з американським філантропом Баффетом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським філантропом,, старшим сином інвестора-мільярдера Уоррена Баффета - Говардом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Радий вітати у Києві  Говарда Баффета. Цінуємо цей сигнал солідарності з Україною. Висловив подяку за гуманітарну підтримку України. Запропонував йому долучитися до проектів з відновлення систем іригації на Одещині, підтримки біженців, розмінування та реформи шкільного харчування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського та Путіна підготувати наразі неможливо, - Пєсков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
Поки Порох пікапи купляє та всяко допомагає ЗСУ, цей покидьок вже гроші на велике крадівництво рахує...
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08.06.2022 20:15
+15
Спочатку перемогти і вижити потрібно !
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08.06.2022 20:14
+15
Денег им в руки не давать!!!!
Хотите сделать доброе дело Украине---взял объект и своими силами под своим контролем сделал!
Иначе будет опять велыке крадивныцтво!
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08.06.2022 20:15
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Спочатку перемогти і вижити потрібно !
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08.06.2022 20:14 Відповісти
На шо Зе рассчитывает?Баффет филантроп,а не болбойоп
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08.06.2022 20:43 Відповісти
живе майбутнім, поза реальністю...замість армії - дороги, замість перемоги - іригаційні системи в одеській області...
хіба з іригаційними системами в херсонській вже всьо?
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09.06.2022 05:02 Відповісти
Его батя очень интересно разбогател. Он создал фирму, которая оценивал риски на рынке. Потом она предсказывала что какая-то отрасль будет в упадке и готовилась покупать акции и заводы по дешевке. Потом она быстренько приводила их в порядок и когда рынок поднималась продавала. Короче, такой барон-разбойник Уолл-Стрит и кумир всех брокеров. Нашим рейдерам есть чему поучится.
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08.06.2022 20:14 Відповісти
Под приводить в порядок я имею ввиду в том числе и сокращение сотрудников сотнями и ликвидация наименее прибыльных активов. Тот самый ржавый пояс, который сейчас сидит без работы и поддерживает Трампа возник из-за стервятников, типа, Баффета.
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08.06.2022 20:16 Відповісти
Оно вообще нормальное, блд? Тут рашисты со дня на день вырваться с Донбасса могут на просторы Украины, а оно то восстановлением (чего?) озабочено, то в "вступлением (чего?) в ЕС!
Думать надо только о ВСУ! И ищите снаряды!
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08.06.2022 20:15 Відповісти
і помітьте, воно не збирається здирати бабло з кацапських євреїв, навіть послав свою ару в адвокати абрамовичу.
простіше випросити в людей, які чесно гроші заробили.
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08.06.2022 20:19 Відповісти
Денег им в руки не давать!!!!
Хотите сделать доброе дело Украине---взял объект и своими силами под своим контролем сделал!
Иначе будет опять велыке крадивныцтво!
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08.06.2022 20:15 Відповісти
Поки Порох пікапи купляє та всяко допомагає ЗСУ, цей покидьок вже гроші на велике крадівництво рахує...
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08.06.2022 20:15 Відповісти
В абрамовича візьми, казліна
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08.06.2022 20:18 Відповісти
Абрамович не по этим делам,он людей сотнями тысяч" спасает"
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08.06.2022 20:45 Відповісти
час продовжувати Велике Будівництво - на тих територіях, які не окуповані поки що.

Наш підер ********** - Черчіль і Рейган в одному флаконі блд.
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08.06.2022 20:18 Відповісти
И Наполеон.
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08.06.2022 20:19 Відповісти
Вова проси минимум 10 лярдов ,клиент при бабках......
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08.06.2022 20:21 Відповісти
Клиент копейки не даст просто так
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08.06.2022 20:22 Відповісти
Баффет и Илан Маск в сумме получится 300 ярдов долярів...це більше ніж річний бюджет рабZei...
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08.06.2022 20:23 Відповісти
Бюджет рабсеи 1,3 трлн.
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08.06.2022 20:46 Відповісти
Не потрібно пропонувати, створіть УМОВИ!! Вони самі збігаються коли чують прибутки, а чуйка у них на цей рахунок дуууже гарна!

А якщо у вас умови створені для Бені та партнерів, то чесним бізнесменам робити тут нічого. Так і живемо, "запрошуємо" уже 30 років, а приходять тільки кацапи, Бені, Ахметови та їм подібні.

Коли САП буде працювати, зеля?
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08.06.2022 20:24 Відповісти
на завтра уже и брат дерьмака запланировал встречу с филантропом.
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08.06.2022 20:32 Відповісти
Ох, "розведут" зелено-єрмаки, цього чолов'ягу, не з тими зав'язався...
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08.06.2022 20:37 Відповісти
Единственное вложение в воюющей стране для Баффета,это купить марки ,"руссиш швайн корабель идёт *****.
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08.06.2022 20:49 Відповісти
Спочатку прокурора САП признач, щоб Беня не відібрав інвестиції. Шлепер.
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08.06.2022 20:56 Відповісти
ідіот
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08.06.2022 21:17 Відповісти
Досить піару!! 23% території окуповано.
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08.06.2022 21:21 Відповісти
може блін спочатку про перемогу подумати?
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08.06.2022 21:57 Відповісти
 
 