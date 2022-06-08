Запропонував долучитися до проєктів відновлення України, - Зеленський зустрівся з американським філантропом Баффетом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським філантропом,, старшим сином інвестора-мільярдера Уоррена Баффета - Говардом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Радий вітати у Києві Говарда Баффета. Цінуємо цей сигнал солідарності з Україною. Висловив подяку за гуманітарну підтримку України. Запропонував йому долучитися до проектів з відновлення систем іригації на Одещині, підтримки біженців, розмінування та реформи шкільного харчування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського та Путіна підготувати наразі неможливо, - Пєсков