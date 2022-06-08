Запропонував долучитися до проєктів відновлення України, - Зеленський зустрівся з американським філантропом Баффетом
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським філантропом,, старшим сином інвестора-мільярдера Уоррена Баффета - Говардом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Радий вітати у Києві Говарда Баффета. Цінуємо цей сигнал солідарності з Україною. Висловив подяку за гуманітарну підтримку України. Запропонував йому долучитися до проектів з відновлення систем іригації на Одещині, підтримки біженців, розмінування та реформи шкільного харчування".
Топ коментарі
+16 Mykola Trofimenko
показати весь коментар08.06.2022 20:15
+15 ден гуч
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+15 esperansa002014
показати весь коментар08.06.2022 20:15
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Будь ласка, зачекайте...
хіба з іригаційними системами в херсонській вже всьо?
Думать надо только о ВСУ! И ищите снаряды!
простіше випросити в людей, які чесно гроші заробили.
Хотите сделать доброе дело Украине---взял объект и своими силами под своим контролем сделал!
Иначе будет опять велыке крадивныцтво!
Наш підер ********** - Черчіль і Рейган в одному флаконі блд.
А якщо у вас умови створені для Бені та партнерів, то чесним бізнесменам робити тут нічого. Так і живемо, "запрошуємо" уже 30 років, а приходять тільки кацапи, Бені, Ахметови та їм подібні.
Коли САП буде працювати, зеля?