Предложил присоединиться к проектам восстановления Украины, - Зеленский встретился с американским филантропом Баффетом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским филантропом, старшим сыном инвестора-миллиардера Уоррена Баффета - Говардом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
В сообщении отмечается: "Рад приветствовать в Киеве Говарда Баффета. Ценим этот сигнал солидарности с Украиной. Выразил благодарность за гуманитарную поддержку Украины. Предложил ему приобщиться к проектам по восстановлению систем ирригации в Одесской области, поддержке беженцев, разминированию и реформе школьного питания".
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хіба з іригаційними системами в херсонській вже всьо?
Думать надо только о ВСУ! И ищите снаряды!
простіше випросити в людей, які чесно гроші заробили.
Хотите сделать доброе дело Украине---взял объект и своими силами под своим контролем сделал!
Иначе будет опять велыке крадивныцтво!
Наш підер ********** - Черчіль і Рейган в одному флаконі блд.
А якщо у вас умови створені для Бені та партнерів, то чесним бізнесменам робити тут нічого. Так і живемо, "запрошуємо" уже 30 років, а приходять тільки кацапи, Бені, Ахметови та їм подібні.
Коли САП буде працювати, зеля?