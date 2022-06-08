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Зеленский (16567) Баффет (4)

Предложил присоединиться к проектам восстановления Украины, - Зеленский встретился с американским филантропом Баффетом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским филантропом, старшим сыном инвестора-миллиардера Уоррена Баффета - Говардом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Рад приветствовать в Киеве Говарда Баффета. Ценим этот сигнал солидарности с Украиной. Выразил благодарность за гуманитарную поддержку Украины. Предложил ему приобщиться к проектам по восстановлению систем ирригации в Одесской области, поддержке беженцев, разминированию и реформе школьного питания".

Читайте: Встречу Зеленского и Путина подготовить пока невозможно, - Песков
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Топ комментарии
+16
Поки Порох пікапи купляє та всяко допомагає ЗСУ, цей покидьок вже гроші на велике крадівництво рахує...
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08.06.2022 20:15
+15
Спочатку перемогти і вижити потрібно !
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08.06.2022 20:14
+15
Денег им в руки не давать!!!!
Хотите сделать доброе дело Украине---взял объект и своими силами под своим контролем сделал!
Иначе будет опять велыке крадивныцтво!
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08.06.2022 20:15
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Спочатку перемогти і вижити потрібно !
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08.06.2022 20:14 Ответить
На шо Зе рассчитывает?Баффет филантроп,а не болбойоп
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08.06.2022 20:43 Ответить
живе майбутнім, поза реальністю...замість армії - дороги, замість перемоги - іригаційні системи в одеській області...
хіба з іригаційними системами в херсонській вже всьо?
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09.06.2022 05:02 Ответить
Его батя очень интересно разбогател. Он создал фирму, которая оценивал риски на рынке. Потом она предсказывала что какая-то отрасль будет в упадке и готовилась покупать акции и заводы по дешевке. Потом она быстренько приводила их в порядок и когда рынок поднималась продавала. Короче, такой барон-разбойник Уолл-Стрит и кумир всех брокеров. Нашим рейдерам есть чему поучится.
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08.06.2022 20:14 Ответить
Под приводить в порядок я имею ввиду в том числе и сокращение сотрудников сотнями и ликвидация наименее прибыльных активов. Тот самый ржавый пояс, который сейчас сидит без работы и поддерживает Трампа возник из-за стервятников, типа, Баффета.
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08.06.2022 20:16 Ответить
Оно вообще нормальное, блд? Тут рашисты со дня на день вырваться с Донбасса могут на просторы Украины, а оно то восстановлением (чего?) озабочено, то в "вступлением (чего?) в ЕС!
Думать надо только о ВСУ! И ищите снаряды!
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08.06.2022 20:15 Ответить
і помітьте, воно не збирається здирати бабло з кацапських євреїв, навіть послав свою ару в адвокати абрамовичу.
простіше випросити в людей, які чесно гроші заробили.
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08.06.2022 20:19 Ответить
Денег им в руки не давать!!!!
Хотите сделать доброе дело Украине---взял объект и своими силами под своим контролем сделал!
Иначе будет опять велыке крадивныцтво!
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08.06.2022 20:15 Ответить
Поки Порох пікапи купляє та всяко допомагає ЗСУ, цей покидьок вже гроші на велике крадівництво рахує...
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08.06.2022 20:15 Ответить
В абрамовича візьми, казліна
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08.06.2022 20:18 Ответить
Абрамович не по этим делам,он людей сотнями тысяч" спасает"
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08.06.2022 20:45 Ответить
час продовжувати Велике Будівництво - на тих територіях, які не окуповані поки що.

Наш підер ********** - Черчіль і Рейган в одному флаконі блд.
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08.06.2022 20:18 Ответить
И Наполеон.
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08.06.2022 20:19 Ответить
Вова проси минимум 10 лярдов ,клиент при бабках......
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08.06.2022 20:21 Ответить
Клиент копейки не даст просто так
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08.06.2022 20:22 Ответить
Баффет и Илан Маск в сумме получится 300 ярдов долярів...це більше ніж річний бюджет рабZei...
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08.06.2022 20:23 Ответить
Бюджет рабсеи 1,3 трлн.
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08.06.2022 20:46 Ответить
Не потрібно пропонувати, створіть УМОВИ!! Вони самі збігаються коли чують прибутки, а чуйка у них на цей рахунок дуууже гарна!

А якщо у вас умови створені для Бені та партнерів, то чесним бізнесменам робити тут нічого. Так і живемо, "запрошуємо" уже 30 років, а приходять тільки кацапи, Бені, Ахметови та їм подібні.

Коли САП буде працювати, зеля?
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08.06.2022 20:24 Ответить
на завтра уже и брат дерьмака запланировал встречу с филантропом.
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08.06.2022 20:32 Ответить
Ох, "розведут" зелено-єрмаки, цього чолов'ягу, не з тими зав'язався...
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08.06.2022 20:37 Ответить
Единственное вложение в воюющей стране для Баффета,это купить марки ,"руссиш швайн корабель идёт *****.
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08.06.2022 20:49 Ответить
Спочатку прокурора САП признач, щоб Беня не відібрав інвестиції. Шлепер.
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08.06.2022 20:56 Ответить
ідіот
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08.06.2022 21:17 Ответить
Досить піару!! 23% території окуповано.
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08.06.2022 21:21 Ответить
може блін спочатку про перемогу подумати?
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08.06.2022 21:57 Ответить
 
 