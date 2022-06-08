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Зеленський закликав топ-менеджерів міжнародних компаній створювати робочі місця в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав провідних менеджерів міжнародних компаній створювати робочі місця в Україні.

Про це він заявив, виступаючи перед учасниками Yale SEO Summit, інформує Цензор.НЕТ.

"Я б дуже хотів, як президент України, щоб ваші компанії розглядали можливість входження та пошуку свого місця у сфері економіки України. Для нас це насамперед робочі місця. Ви розумієте, що це великі виклики для 12 млн. людей, які втратили через цю криваву війну свої будинки, поїхали з них, втратили роботу. Їхні діти втратили школи, а Україна втратила суб'єктів, які створюють державу, які є справжніми громадянами, сплачують податки тощо", - сказав Зеленський.

"Дуже важливі робочі місця. Робочі місця, які такі компанії, як у вас, вкладаючи гроші в нашу економіку, можете запропонувати. Це є важливим кроком", - додав він.

За словами глави держави, також важливо, щоби міжнародні компанії вкладали гроші у відкриття своїх офісів в Україні.

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"Щоб ви знайшли собі ті пласти бізнесу, в які ви готові зайти: від цифровізації до енергетики. Ми готові про все говорити. Але ми не готові зробити мінімальну податкову систему. Ви повинні нас зрозуміти: ми говоримо про відновлення України, а це означає, що ми повинні робити це на фінансах. Комфортні умови - так, прозорі умови - так, швидкий менеджмент щодо початку вашого бізнесу в Україні - так. Це і є підтримка, коли все це вигідно і вам, і нам", - зазначив Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+42
Ще раз пишу і буду писати під подібними тупими закликами!

Не потрібно закликати, пропонувати, створіть УМОВИ!! Бізнес сам збігаються коли чує прибутки, а чуйка у них на цей рахунок дуууже гарна!

А якщо у вас умови створені для Бені та партнерів, то чесним бізнесменам робити тут нічого. Так і живемо, "запрошуємо" уже 30 років, а приходять тільки кацапи, Бені, Ахметови та їм подібні.

Коли САП буде працювати, де закони, де суди, де це все зеля?
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08.06.2022 20:43
+24
А що, війна вже закінчилася?
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08.06.2022 20:45
+23
Ти ще НАТО прибери з конституції, взагалі всі світові компанії прибіжуть, їм же в кайф вкладати бабки внікуди, щоб ти дебіто зерно віддав, то метал віддав, то мед обладннаня віддав оркам. ПРОСТО супер БІЗНЕС-план
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08.06.2022 20:44
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За такої влади кликати провідні міжнародні компанії, таке... Хоча що тут дивуватися, йому або запросити, або когось обісрати, бо відмовились від запрошення
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08.06.2022 20:42 Відповісти
А снять санкции с Абрамовича ⁉️🤢👹Гнида
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08.06.2022 21:16 Відповісти
Брехун обещал , а сам 🤥🤢 блокирует назначение независимого ,уже избранного прокурора САП
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08.06.2022 21:19 Відповісти
Володимир Олександрович, а рецепт для цього дуже простий:
1. Призначення антикорупційного прокурора
2. Реформування врп.
3. Зміна портновського кодексу
4. Виборність суддів
5. Зниження податків
6. Знищення внутрішньої агентури

7. Посадки пари тисяч Карабасів- Барабасів на 20 років з конфіскацією
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08.06.2022 21:53 Відповісти
Ще раз пишу і буду писати під подібними тупими закликами!

Не потрібно закликати, пропонувати, створіть УМОВИ!! Бізнес сам збігаються коли чує прибутки, а чуйка у них на цей рахунок дуууже гарна!

А якщо у вас умови створені для Бені та партнерів, то чесним бізнесменам робити тут нічого. Так і живемо, "запрошуємо" уже 30 років, а приходять тільки кацапи, Бені, Ахметови та їм подібні.

Коли САП буде працювати, де закони, де суди, де це все зеля?
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08.06.2022 20:43 Відповісти
Саме так! створити умови, і я так розумію процес перенесення виробництв з Китаю прискориться на фоні/після війни - треба цим займатися і скористатися, але то складно. Гусака щипати легше, чим виростити. Ну і безперечно суди, корупція і т.д.
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08.06.2022 21:14 Відповісти
100%
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08.06.2022 23:15 Відповісти
Ти ще НАТО прибери з конституції, взагалі всі світові компанії прибіжуть, їм же в кайф вкладати бабки внікуди, щоб ти дебіто зерно віддав, то метал віддав, то мед обладннаня віддав оркам. ПРОСТО супер БІЗНЕС-план
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08.06.2022 20:44 Відповісти
А що, війна вже закінчилася?
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08.06.2022 20:45 Відповісти
Ви бачили скільки км дороги уже відремонтовано, замість оборонні заводи будувати. Асфальтовий президент
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08.06.2022 20:56 Відповісти
та навіть не оборонні, що теж, звичайно, потрібні, а просто хоч якісь заводи, щоб робота була постійна і дохід в бюджет, а не вимивання з бюджета на дороги, ьо вистачало б і на дороги і на військові.
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08.06.2022 21:28 Відповісти
Тут поки ще не можна: москалота роз'*бала вже все, що вважала стратегічним. Треба створювати СП на території Польщі наприклад...
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08.06.2022 22:06 Відповісти
Додаткові можливості для людей можна створювати при переведення економіки на виготовлення зброї,довгобуди ,а не тимчасове житло,. Шляхів багато і без других,без слуг також
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08.06.2022 20:45 Відповісти
Коли він вже заткнеться ?
Ніби весь світ сидить і чекає що ж мовить Зеленський, кожне слово ловить..
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08.06.2022 20:50 Відповісти
беня офіси недорого здасть
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08.06.2022 20:50 Відповісти
Нам нужны гуси, которых можно щипать.
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08.06.2022 20:51 Відповісти
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08.06.2022 20:59 Відповісти
Ага. Всі кинулись миттю. Прямо зразу в Маріуполі нехай створюють місця. Таке сидить,чеше-на голову не натягнеш.
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08.06.2022 20:52 Відповісти
І не будьте - інвестиційні няні! Вони вже чекають грошей інвесторів!!
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08.06.2022 20:53 Відповісти
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08.06.2022 20:58 Відповісти
І на кожну інвестицію по бородатій зеленій інвестняні
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08.06.2022 20:53 Відповісти
???????????????????????????????????????
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08.06.2022 20:55 Відповісти
Довбойоб звичайний. Ніхто нічого не буде створювати в країнах-сусідах рашки, поки не буде реальних гарантій безпеки, тобто поки та ж Україна не буде в НАТО. Я вже мовчу про те, що і до війни сюди ніхто особливо не рвався через зелених довбнів, які все під себе гребли.
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08.06.2022 20:57 Відповісти
Він певно забув, що в країні йде війна на винищення. Нагадайте Вові, що на нас напали орди руссо-нацистів. Всі топ-менеджери, власники компаній у всьому світі просто мріють відкрити бізнес в Україні за цих обставин.
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08.06.2022 20:57 Відповісти
ЗЕ живет в своем неадекватном мире.
Где **** реформы?
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08.06.2022 20:58 Відповісти
короче, постройте офис и завод, а рашка крылатой ракетой все сравняет с землей
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08.06.2022 21:01 Відповісти
інвестняні зараз без роботи, так що всі в Україну з грішми
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08.06.2022 21:02 Відповісти
хотів якісь трольські приклади навести, які підкреслять абсурдність цієї заяви. Але вже так остогидло цю маячню бачити неадекватну, про якісь робочі місця, про в 10 разів більше армія (до 7 млн) і т.п. Ну краще ж мовчати, а не таке видавати.
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08.06.2022 21:02 Відповісти
Комфортні умови??? Це про наші суди? Чи податкову? Чи наші чудові "органи"? Тут справа навіть не у високих податках(хоча це надважливо). А у системі ,правопорядок має бути,суд має судити згідно закону, і той хто не порушує закону не повинен хвилюватись.
Без судової реформи нехер розмовляти про бізнес !
Якось так!
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08.06.2022 21:08 Відповісти
"Я справді не знаю, чи вдасться досягнути саме такого управлінського рішення. Але шанси на це є. Зараз Гонтарєву, як одного з найавторитетніших у світі антикризових фінансистів запрошують на переговори й фокус-групи стосовно майбутньої відбудови України. У Zеленського й Коломойського мав би починатися нервовий понос. Зрозуміло, що в центрі системи виділення коштів мають бути не лише іноземні, але й українські фінансисти, які добре знають із середини наші обставини, але не мають стосунку до нинішньої клептократичної Zе-влади.

Доки Zеленський тратить гроші на лобістів та іміджмейкерів для продажу свого "хєроічєского" образу в західних ЗМІ (слід визнати - має певні успіхи в надуванні іміджевої мильної бульки), у світових політичних та фінансових еліт ілюзій нема. Грошей на відбудову буде значно менше, ніж сподівалися спочатку, виділятимуть їх не одним-двома траншами, а упродовж багатьох років. І контролювати фінансування та освоєння коштів мають намір через своїх власних представників. Є шанс, що буде застосовано основний принцип реального Плану Маршалла, того, що був для Німеччини - гроші в обмін на реформи й демократію. У нашому випадку, ймовірно, ще й на голову Коломойського (але це під другий чи третій транш). І не тільки.

Ще одна погана новина для цієї Zлодійської влади - схоже на те, що і сам центр ухвалення рішень, і логістичний центр, і основний банківський та аудиторський оператори будуть розміщені поза межами України. Про це стало відомо завдяки полякам. Вони зараз борються за те, щоб головна централя розташувалася у Варшаві. Й мають на це свої аргументи. Бо попередньо ніби планували Лондон або Цюріх. Очікую, що зараз випустять на сцену усіх zелених шавок від клоунів подоляків та мілованових і до Єрмака з Кулебою гавкати вже не на НАТО, а на ЄС і (дуже обережно) на США.

І не ведіться на міловановські маніпуляції. Жодної вторинності й меншовартісності в цьому рішенні нема. Воно якраз на нашу користь: чим менше вкрадуть zеленсько-коломойські, тим більше дістанеться Україні й українцям.

Ще раз: стосовно керівної ролі Гонтарєвої жодних рішень ще не ухвалено, але ми сподіваємося."
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08.06.2022 21:10 Відповісти
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08.06.2022 21:12 Відповісти
‼️‼️‼️ ЛИКБЕЗ ПО ЭКОНОМИКЕ ОТ БАЛАШОВА

Построение системы управления

https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs

СКОЛЬКО ЛЕТ ЭТИМ СТРОКАМ ‼️‼️‼️

Господин президент, назревает инцидент:
Мы устали от вранья, в небе - тучи воронья.

Верит в Вас как в Бога, Измождённая страна,
пост - совками поражённая Очнувшаяся от сна.
Оправдайте веру в Вас - Настал момент.
Оправдайте веру, Господин президент!

И. В. Тальков

08.06.2022 21:09
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08.06.2022 21:13 Відповісти
« чиновник хорошо устроился» - золотые слова
особенно про Мустафу Найема , который создаёт проблемы украинцам с НУЛЕВОЙ растаможкой ‼️‼️
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08.06.2022 21:23 Відповісти
Ну і така маленсенька ремарочка. Поки не перестануть знищувати ракетами будь які можливі і неможливі підприємства. Не буде безпеки про що можна домовлятись????
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08.06.2022 21:12 Відповісти
до Харкова та Миколаєва , хай їдуть млять, саме те .
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08.06.2022 21:15 Відповісти
Зеля как и пред презики строит из себя клоуна.
Них не сделал для инвесторов, а приглашает.
Израиль воюет и инвест привлекателен.
А бубочка не сделал никакой реформы... Судьи, налоговики, таможенники и чинуши те же.....
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08.06.2022 21:16 Відповісти
В державі де немає чесного суду,все зарегульовано державою і йде війна ніодин нормальний бізнесмен не понесе гроші.Хлопе відміняй купу дурних законів,скорочуй чиновників на 60% знімай регулювання бізнесу,знижуй податки і тобі навіт інвесторів буде не потрібно народ сам витягне країну.Коли ви дурні почнете головою думати а не ж.Гроші йдуть туди де вигідно запамятайте ту просту істину!!!
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08.06.2022 21:24 Відповісти
Недолугий блазень, жоден інвестор без членства України в ЄС та НАТО не буде будувати тут свій бізнес особливо в умовах війни
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08.06.2022 21:24 Відповісти
ага, особливо після того як гетманцев розказав як треба бізнес общипувати, то просто пищать і в чергу стають робочі місця створювати. ***** ублюдки, чомусь вважають, що бізнес створений для них, а не навпаки, ото поки ті гондони будуть так думати, то ніхто тут працюбватит не захоче. Своїм не дають, то думають, що іноземці захочуть.
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08.06.2022 21:32 Відповісти
Десь вже таке було... О! Серпень 2021 року - "Зеленський наказав чиновникам будувати заводи".
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08.06.2022 21:48 Відповісти
Голливуд бы взял говноквартал в массовку, но Юзик с Сивохой ни в одну камеру не влазят:
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08.06.2022 22:07 Відповісти
Б*я это уже не смешно...
Своих потрошить им скучно, они бедные...
Вспомним канадца инвестора в зеленую энергетику, как его сожрали бени и шмени.
Уберите миллион чиновников, судей, борцунов с коррупцией,
сделайте фри зону на всю Украину и будет нам счастье...
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08.06.2022 22:12 Відповісти
Призыв хороший, но реально - как? Ставка рефинанса -25%, а значит финансировать бизнес не реально (разве что за счет иностранных денег, но оно им надо?). Мужикам через границу нельзя - значит бизнесс парализован и не может нормально функционировать.
Я молчу про то, что чиновники и коррупция никуда не делись. Право собственности не защищено. И, очевидно, в воюющую страну, где перспективы инвестиций непредсказуемы, вкладываться будут только под чьи-то серьезные гарантии (государственные).
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08.06.2022 22:47 Відповісти
Очередной популистский вечерний бред от малороса
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08.06.2022 23:00 Відповісти
Президент Володимир Зеленський закликав провідних менеджерів міжнародних компаній створювати робочі місця в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3346796


НЯНЯ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ - СПРОБА НОМЕР ДВА
Цирк не закінчується, бо війну ж в голові Зе актор вже виграв.
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08.06.2022 23:06 Відповісти
Передоз.
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08.06.2022 23:12 Відповісти
PZDC. Вставило
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08.06.2022 23:17 Відповісти
Ага,уже бегут создавать рабочие места,что бы бывший слуга гэбиста сивковича,левак троцкистских убеждений облегчил их капиталы,приобрел много нового имущества и записал его на свою мамашку.
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09.06.2022 06:53 Відповісти
Дурень Думкой Багатие!!!)))
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09.06.2022 08:37 Відповісти
 
 