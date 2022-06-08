Зеленський закликав топ-менеджерів міжнародних компаній створювати робочі місця в Україні
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
Президент Володимир Зеленський закликав провідних менеджерів міжнародних компаній створювати робочі місця в Україні.
Про це він заявив, виступаючи перед учасниками Yale SEO Summit, інформує Цензор.НЕТ.
"Я б дуже хотів, як президент України, щоб ваші компанії розглядали можливість входження та пошуку свого місця у сфері економіки України. Для нас це насамперед робочі місця. Ви розумієте, що це великі виклики для 12 млн. людей, які втратили через цю криваву війну свої будинки, поїхали з них, втратили роботу. Їхні діти втратили школи, а Україна втратила суб'єктів, які створюють державу, які є справжніми громадянами, сплачують податки тощо", - сказав Зеленський.
"Дуже важливі робочі місця. Робочі місця, які такі компанії, як у вас, вкладаючи гроші в нашу економіку, можете запропонувати. Це є важливим кроком", - додав він.
За словами глави держави, також важливо, щоби міжнародні компанії вкладали гроші у відкриття своїх офісів в Україні.
"Щоб ви знайшли собі ті пласти бізнесу, в які ви готові зайти: від цифровізації до енергетики. Ми готові про все говорити. Але ми не готові зробити мінімальну податкову систему. Ви повинні нас зрозуміти: ми говоримо про відновлення України, а це означає, що ми повинні робити це на фінансах. Комфортні умови - так, прозорі умови - так, швидкий менеджмент щодо початку вашого бізнесу в Україні - так. Це і є підтримка, коли все це вигідно і вам, і нам", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
1. Призначення антикорупційного прокурора
2. Реформування врп.
3. Зміна портновського кодексу
4. Виборність суддів
5. Зниження податків
6. Знищення внутрішньої агентури
7. Посадки пари тисяч Карабасів- Барабасів на 20 років з конфіскацією
Не потрібно закликати, пропонувати, створіть УМОВИ!! Бізнес сам збігаються коли чує прибутки, а чуйка у них на цей рахунок дуууже гарна!
А якщо у вас умови створені для Бені та партнерів, то чесним бізнесменам робити тут нічого. Так і живемо, "запрошуємо" уже 30 років, а приходять тільки кацапи, Бені, Ахметови та їм подібні.
Коли САП буде працювати, де закони, де суди, де це все зеля?
Ніби весь світ сидить і чекає що ж мовить Зеленський, кожне слово ловить..
Где **** реформы?
Без судової реформи нехер розмовляти про бізнес !
Якось так!
Доки Zеленський тратить гроші на лобістів та іміджмейкерів для продажу свого "хєроічєского" образу в західних ЗМІ (слід визнати - має певні успіхи в надуванні іміджевої мильної бульки), у світових політичних та фінансових еліт ілюзій нема. Грошей на відбудову буде значно менше, ніж сподівалися спочатку, виділятимуть їх не одним-двома траншами, а упродовж багатьох років. І контролювати фінансування та освоєння коштів мають намір через своїх власних представників. Є шанс, що буде застосовано основний принцип реального Плану Маршалла, того, що був для Німеччини - гроші в обмін на реформи й демократію. У нашому випадку, ймовірно, ще й на голову Коломойського (але це під другий чи третій транш). І не тільки.
Ще одна погана новина для цієї Zлодійської влади - схоже на те, що і сам центр ухвалення рішень, і логістичний центр, і основний банківський та аудиторський оператори будуть розміщені поза межами України. Про це стало відомо завдяки полякам. Вони зараз борються за те, щоб головна централя розташувалася у Варшаві. Й мають на це свої аргументи. Бо попередньо ніби планували Лондон або Цюріх. Очікую, що зараз випустять на сцену усіх zелених шавок від клоунів подоляків та мілованових і до Єрмака з Кулебою гавкати вже не на НАТО, а на ЄС і (дуже обережно) на США.
І не ведіться на міловановські маніпуляції. Жодної вторинності й меншовартісності в цьому рішенні нема. Воно якраз на нашу користь: чим менше вкрадуть zеленсько-коломойські, тим більше дістанеться Україні й українцям.
Ще раз: стосовно керівної ролі Гонтарєвої жодних рішень ще не ухвалено, але ми сподіваємося."
Построение системы управления
https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs
СКОЛЬКО ЛЕТ ЭТИМ СТРОКАМ ‼️‼️‼️
Господин президент, назревает инцидент:
Мы устали от вранья, в небе - тучи воронья.
Верит в Вас как в Бога, Измождённая страна,
пост - совками поражённая Очнувшаяся от сна.
Оправдайте веру в Вас - Настал момент.
Оправдайте веру, Господин президент!
И. В. Тальков
08.06.2022 21:09
особенно про Мустафу Найема , который создаёт проблемы украинцам с НУЛЕВОЙ растаможкой ‼️‼️
Них не сделал для инвесторов, а приглашает.
Израиль воюет и инвест привлекателен.
А бубочка не сделал никакой реформы... Судьи, налоговики, таможенники и чинуши те же.....
Своих потрошить им скучно, они бедные...
Вспомним канадца инвестора в зеленую энергетику, как его сожрали бени и шмени.
Уберите миллион чиновников, судей, борцунов с коррупцией,
сделайте фри зону на всю Украину и будет нам счастье...
Я молчу про то, что чиновники и коррупция никуда не делись. Право собственности не защищено. И, очевидно, в воюющую страну, где перспективы инвестиций непредсказуемы, вкладываться будут только под чьи-то серьезные гарантии (государственные).
НЯНЯ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ - СПРОБА НОМЕР ДВА
Цирк не закінчується, бо війну ж в голові Зе актор вже виграв.