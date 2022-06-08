Зеленский призвал топ-менеджеров международных компаний создавать рабочие места в Украине
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Президент Владимир Зеленский призвал ведущих менеджеров международных компаний создавать рабочие места в Украине.
Об этом он заявил, выступая перед участниками Yale SEO Summit, передает Цензор.НЕТ.
"Я бы очень хотел, как президент Украины, чтобы ваши компании рассматривали возможность вхождения и поиска своего места в сфере экономики Украины. Для нас это, прежде всего, рабочие места. Вы понимаете, что это большие вызовы для 12 млн человек, которые потеряли из-за этой кровавой войны свои дома, уехали из них, потеряли работу. Их дети потеряли школы, а Украина потеряла субъектов, которые создают государство, являющиеся настоящими гражданами, платят налоги и т.д.", - сказал Зеленский.
"Очень важные рабочие места. Рабочие места, которые такие компании, как у вас, вкладывая деньги в нашу экономику, можете предложить. Это важный шаг", - добавил он.
По словам главы государства, также важно, чтобы международные компании вкладывали деньги в открытие своих офисов в Украине.
"Чтобы вы нашли себе те пласты бизнеса, в которые вы готовы зайти: от цифровизации до энергетики. Мы готовы обо всем говорить. Но мы не готовы сделать минимальную налоговую систему. Вы должны понять нас: мы говорим о восстановлении Украины, а это значит, что мы должны делать это на финансах. Комфортные условия – да, прозрачные условия – да, быстрый менеджмент относительно начала вашего бизнеса в Украине – да. Это и есть поддержка, когда все это выгодно и вам и нам", - отметил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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Не потрібно закликати, пропонувати, створіть УМОВИ!! Бізнес сам збігаються коли чує прибутки, а чуйка у них на цей рахунок дуууже гарна!
А якщо у вас умови створені для Бені та партнерів, то чесним бізнесменам робити тут нічого. Так і живемо, "запрошуємо" уже 30 років, а приходять тільки кацапи, Бені, Ахметови та їм подібні.
Коли САП буде працювати, де закони, де суди, де це все зеля?
Ніби весь світ сидить і чекає що ж мовить Зеленський, кожне слово ловить..
Где **** реформы?
Без судової реформи нехер розмовляти про бізнес !
Якось так!
Доки Zеленський тратить гроші на лобістів та іміджмейкерів для продажу свого "хєроічєского" образу в західних ЗМІ (слід визнати - має певні успіхи в надуванні іміджевої мильної бульки), у світових політичних та фінансових еліт ілюзій нема. Грошей на відбудову буде значно менше, ніж сподівалися спочатку, виділятимуть їх не одним-двома траншами, а упродовж багатьох років. І контролювати фінансування та освоєння коштів мають намір через своїх власних представників. Є шанс, що буде застосовано основний принцип реального Плану Маршалла, того, що був для Німеччини - гроші в обмін на реформи й демократію. У нашому випадку, ймовірно, ще й на голову Коломойського (але це під другий чи третій транш). І не тільки.
Ще одна погана новина для цієї Zлодійської влади - схоже на те, що і сам центр ухвалення рішень, і логістичний центр, і основний банківський та аудиторський оператори будуть розміщені поза межами України. Про це стало відомо завдяки полякам. Вони зараз борються за те, щоб головна централя розташувалася у Варшаві. Й мають на це свої аргументи. Бо попередньо ніби планували Лондон або Цюріх. Очікую, що зараз випустять на сцену усіх zелених шавок від клоунів подоляків та мілованових і до Єрмака з Кулебою гавкати вже не на НАТО, а на ЄС і (дуже обережно) на США.
І не ведіться на міловановські маніпуляції. Жодної вторинності й меншовартісності в цьому рішенні нема. Воно якраз на нашу користь: чим менше вкрадуть zеленсько-коломойські, тим більше дістанеться Україні й українцям.
Ще раз: стосовно керівної ролі Гонтарєвої жодних рішень ще не ухвалено, але ми сподіваємося."
Построение системы управления
https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs
СКОЛЬКО ЛЕТ ЭТИМ СТРОКАМ ‼️‼️‼️
Господин президент, назревает инцидент:
Мы устали от вранья, в небе - тучи воронья.
Верит в Вас как в Бога, Измождённая страна,
пост - совками поражённая Очнувшаяся от сна.
Оправдайте веру в Вас - Настал момент.
Оправдайте веру, Господин президент!
И. В. Тальков
08.06.2022 21:09
особенно про Мустафу Найема , который создаёт проблемы украинцам с НУЛЕВОЙ растаможкой ‼️‼️
Них не сделал для инвесторов, а приглашает.
Израиль воюет и инвест привлекателен.
А бубочка не сделал никакой реформы... Судьи, налоговики, таможенники и чинуши те же.....
Своих потрошить им скучно, они бедные...
Вспомним канадца инвестора в зеленую энергетику, как его сожрали бени и шмени.
Уберите миллион чиновников, судей, борцунов с коррупцией,
сделайте фри зону на всю Украину и будет нам счастье...
Я молчу про то, что чиновники и коррупция никуда не делись. Право собственности не защищено. И, очевидно, в воюющую страну, где перспективы инвестиций непредсказуемы, вкладываться будут только под чьи-то серьезные гарантии (государственные).
НЯНЯ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ - СПРОБА НОМЕР ДВА
Цирк не закінчується, бо війну ж в голові Зе актор вже виграв.