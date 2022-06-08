Зеленский призвал топ-менеджеров международных компаний создавать рабочие места в Украине

Президент Владимир Зеленский призвал ведущих менеджеров международных компаний создавать рабочие места в Украине.

Об этом он заявил, выступая перед участниками Yale SEO Summit, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы очень хотел, как президент Украины, чтобы ваши компании рассматривали возможность вхождения и поиска своего места в сфере экономики Украины. Для нас это, прежде всего, рабочие места. Вы понимаете, что это большие вызовы для 12 млн человек, которые потеряли из-за этой кровавой войны свои дома, уехали из них, потеряли работу. Их дети потеряли школы, а Украина потеряла субъектов, которые создают государство, являющиеся настоящими гражданами, платят налоги и т.д.", - сказал Зеленский.

"Очень важные рабочие места. Рабочие места, которые такие компании, как у вас, вкладывая деньги в нашу экономику, можете предложить. Это важный шаг", - добавил он.

По словам главы государства, также важно, чтобы международные компании вкладывали деньги в открытие своих офисов в Украине.

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"Чтобы вы нашли себе те пласты бизнеса, в которые вы готовы зайти: от цифровизации до энергетики. Мы готовы обо всем говорить. Но мы не готовы сделать минимальную налоговую систему. Вы должны понять нас: мы говорим о восстановлении Украины, а это значит, что мы должны делать это на финансах. Комфортные условия – да, прозрачные условия – да, быстрый менеджмент относительно начала вашего бизнеса в Украине – да. Это и есть поддержка, когда все это выгодно и вам и нам", - отметил Зеленский.