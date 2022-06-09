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Унаслідок обстрілу села Твердомедове на Херсонщині поранено двох цивільних, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,область,херсонська

Росіяни обстріляли село Твердомедове (Херсонська область), поранено двох цивільних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграміначальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Унаслідок артобстрілу села Твердомедове поранень зазнали двоє цивільних. Чоловік – 52 роки та жінка – 46 років, дістали тяжкі поранення. Їх оперативно евакуювали до Кривого Рогу, наші лікарі надають їм усю необхідну допомогу. Чоловік реально "важкий"", - йдеться в повідомленні.

Вілкул додав, що окупанти продовжують обстріл по всій лінії зіткнення з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків та мінометів. Під удар потрапили території в районі мирних населених пунктів Велика Костромка, Біла Криниця, Трудолюбівка. У районі Князівки ворог використав бойову авіацію.

Ситуація у Кривому Розі та районі повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ.

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Автор: Наталя Джума
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