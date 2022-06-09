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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог вночі завдав ракетного удару по Житомирщині: пошкоджено багатоповерхову будівлю в Новограді-Волинському, - голова ОВА Бунечко

ракета

Російські окупанти у ніч проти четверга, 9 червня, завдали удару по Житомирській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог знов підступно вночі завдав удару по Житомирщині! Близько першої години ночі 9 червня російською ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новограді-Волинському. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці.

Кожен злочин російських військових на Житомирщині має бути ретельно зафіксований. Врешті-решт, усе це стане основою для вироку російському злочинному режиму і тим, хто виконує його накази", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА закликав не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

Також читайте: На Житомирщині активно відновлюють інфраструктуру та житлові будинки, - ОВА

Автор: 

обстріл (28212) Бунечко Віталій (52) Житомирська область (1255)


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это та ракета, которая со слов вавы давно закончилась?
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09.06.2022 10:38 Відповісти
Ссылку дашь или абы позвиздеть ???
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09.06.2022 10:57 Відповісти
аби гівна на вентилятор кинуть. Покажи де таке було сказано, балабол
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09.06.2022 16:04 Відповісти
Ні хєра там не закінчилось. У них складів та арсеналів з часів ссср десятки тисяч від Калінінграда до Владивостока. По артилерії перевага 50:1, читав інформацію ніби з даних британської розвідки. Так воно старе с часів ссср але все то стріляє і стріляє цілодобово
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09.06.2022 10:58 Відповісти
Барановичі. 3 літаки. 61 авіабаза. Таракан знову буде розповідати казки про миролюбство. Цікаво, чому про це інформація замовчується?
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09.06.2022 11:52 Відповісти
хто замовчує? ви ж зараз це обговорюєте, в офіційному каналі голови ОДА теж сказано, по різних тг каналах зранку ще була інфа
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09.06.2022 16:07 Відповісти
пруф..ссылка на телегу..
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09.06.2022 12:56 Відповісти
 
 