Ворог вночі завдав ракетного удару по Житомирщині: пошкоджено багатоповерхову будівлю в Новограді-Волинському, - голова ОВА Бунечко

Російські окупанти у ніч проти четверга, 9 червня, завдали удару по Житомирській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог знов підступно вночі завдав удару по Житомирщині! Близько першої години ночі 9 червня російською ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новограді-Волинському. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці.



Кожен злочин російських військових на Житомирщині має бути ретельно зафіксований. Врешті-решт, усе це стане основою для вироку російському злочинному режиму і тим, хто виконує його накази", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА закликав не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

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