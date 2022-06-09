Німецький бізнес досі хоче співпрацювати з РФ, - Дуда

Частина німецького бізнесу хоче й надалі вести бізнес з Росією, користуючись дешевими енергоресурсами. Польща переконуватиме, що повернення до звичних відносин з Росією вже неможливо.

На цьому в інтерв’ю німецькому виданню Bild наголосив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зауважив Дуда, Польща відчуває загрозу з боку імперської Росії, оскільки тривалий час була поневолена царською Росією, а пізніше перебувала у радянській зоні впливу. Натомість Німеччина дивиться на відносини з РФ інакше.

Він із жалем зауважив, що навіть після окупації Криму та агресії Росії на сході в 2014 році Берлін продовжував активно вести бізнес з Москвою. За його словами, Німеччина тоді продовжувала постачати Росії продукцію подвійного призначення, відтак "у військовому плані вони підтримувати Росію і режим Путіна".

"І сьогодні, як ми чуємо, дуже велика частина німецького бізнесу, зрештою дуже сильна, одна з найсильніших у світі, просто хоче вести бізнес (з рф. - Ред.)",- наголосив президент РП.

Він підкреслив, що складається враження, ніби частині німецького бізнесу байдуже, що буде з Україною чи Польщею, і його позиція є наступною: "ми хочемо займатися бізнесом, хочемо заробляти гроші, ми ведемо бізнес з Росією, Росія має енергоносії, Росія має можливості, Росія - велика країна".

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"Можливо, цей німецький бізнес не вірить, що коли-небудь російська армія зможе знову відсвяткувати свою велику перемогу в Берліні, забрати частину Німеччини, окупувати Німеччину. Але ми в Польщі знаємо, що це можливо", - наголосив Дуда.

Утім, він підкреслив, що не може бути мови про повернення business as usual (того, що було раніше. - Ред.) у відносинах з РФ. Тому Варшава закликає увесь світ не повертатися до цієї політики у відносинах з Росією.