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Німецький бізнес досі хоче співпрацювати з РФ, - Дуда

дуда

Частина німецького бізнесу хоче й надалі вести бізнес з Росією, користуючись дешевими енергоресурсами. Польща переконуватиме, що повернення до звичних відносин з Росією вже неможливо.

На цьому в інтерв’ю німецькому виданню Bild наголосив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зауважив Дуда, Польща відчуває загрозу з боку імперської Росії, оскільки тривалий час була поневолена царською Росією, а пізніше перебувала у радянській зоні впливу. Натомість Німеччина дивиться на відносини з РФ інакше.

Він із жалем зауважив, що навіть після окупації Криму та агресії Росії на сході в 2014 році Берлін продовжував активно вести бізнес з Москвою. За його словами, Німеччина тоді продовжувала постачати Росії продукцію подвійного призначення, відтак "у військовому плані вони підтримувати Росію і режим Путіна".

"І сьогодні, як ми чуємо, дуже велика частина німецького бізнесу, зрештою дуже сильна, одна з найсильніших у світі, просто хоче вести бізнес (з рф. - Ред.)",- наголосив президент РП.

Він підкреслив, що складається враження, ніби частині німецького бізнесу байдуже, що буде з Україною чи Польщею, і його позиція є наступною: "ми хочемо займатися бізнесом, хочемо заробляти гроші, ми ведемо бізнес з Росією, Росія має енергоносії, Росія має можливості, Росія - велика країна".

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"Можливо, цей німецький бізнес не вірить, що коли-небудь російська армія зможе знову відсвяткувати свою велику перемогу в Берліні, забрати частину Німеччини, окупувати Німеччину. Але ми в Польщі знаємо, що це можливо", - наголосив Дуда.

Утім, він підкреслив, що не може бути мови про повернення business as usual (того, що було раніше. - Ред.) у відносинах з РФ. Тому Варшава закликає увесь світ не повертатися до цієї політики у відносинах з Росією.

Автор: 

бізнес (1972) Німеччина (7320) Польща (8478) росія (64926) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+18
Німці лайном були,є та схоже залишатимуться й надалі...
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09.06.2022 14:20
+15
Правду кажуть - росія фашизм не перемогла, вона його усиновила. Тому звісно "переможені" будуть з любов'ю стежити як їхнє дитя робить перші кроки...
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09.06.2022 14:24
+10
Німецький бізнес мені нагадє кобеля собаки який на запах сучки (росії) готовий
бросити все і зірватись з повідка. Бідні скурвлені німецьки пси
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09.06.2022 14:23
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Німці лайном були,є та схоже залишатимуться й надалі...
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09.06.2022 14:20 Відповісти
Не самі німці а "елітка", і елітка не тільки німецька. Ці створіння дуже цинічні, головна мета - прибуток понад усе, а нас вважають просто ресурсом.
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09.06.2022 16:06 Відповісти
na skolko etot "biznes" nemecky - esho bolshoi vopros
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09.06.2022 14:22 Відповісти
Так
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09.06.2022 14:41 Відповісти
Німецький бізнес мені нагадє кобеля собаки який на запах сучки (росії) готовий
бросити все і зірватись з повідка. Бідні скурвлені німецьки пси
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09.06.2022 14:23 Відповісти
Правду кажуть - росія фашизм не перемогла, вона його усиновила. Тому звісно "переможені" будуть з любов'ю стежити як їхнє дитя робить перші кроки...
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09.06.2022 14:24 Відповісти
Вона його породила. Дуже давно
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09.06.2022 14:39 Відповісти
Німчура в сімбіозі з кацапнею сторіччями. Всі ці війни та всякі конфлікти між ними-лише окремі епізоди історії. Головне залишається-вони "два сапога-пара".
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09.06.2022 14:24 Відповісти
Вернуть призыв, призвать деток бизнесменов в Бундесвер и отправить служить в Литву.
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09.06.2022 14:26 Відповісти
tak oni ubegut na rasiju
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09.06.2022 14:31 Відповісти
Дуда ще не знає наратив російської пропаганди: росіяни переконані, що воюють з фашизмом в Україні. Так що русофіли-політики Німеччини не зрозуміють тонкощів докору. Політики німеччини просто як і росіяни, не тих вважають фашистами, не росіян.
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09.06.2022 14:27 Відповісти
А тіпа український бізнес не хоче? "Свати" вже не знімаються та не транслюються в рашці?
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09.06.2022 14:29 Відповісти
У зе ілюзія, що вони прокинутся неодмінно, пєрєстануть стрєлять
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09.06.2022 14:32 Відповісти
Воно подохне в своєму ілюзорному сприйнятті. То,що ми заручники дебілів?
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09.06.2022 14:38 Відповісти
Нарід дав собі стати заручником цієї влади
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09.06.2022 14:44 Відповісти
Гірше, що вони повірили в ці казки, яка дуже відрізняєтся від того, що буде в реальності. На наступних виборах треба сумлінно кого достойного кандидата на вибори готували, щоб в майбутньому не втрапити в халепу
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09.06.2022 14:48 Відповісти
Правильный взгляд на проституток разных цветов и оттенков

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09.06.2022 14:32 Відповісти
адольфовна вроде ушла из политической сцены но дело ее продолжает ученик шульц...подонки.
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09.06.2022 14:33 Відповісти
Немцы отсасывают от шока, чтобы задобрить. Стокгольмский синдром.
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09.06.2022 14:35 Відповісти
Ублюдков тянет к ублюдкам...
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09.06.2022 14:35 Відповісти
Перекривати труби,аби цей ворожий бізнес нефінансував знищення нашої країни!
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09.06.2022 14:36 Відповісти
https://ibb.co/X2Z78zZ
Прости тут, прости там, прости, Господи, нам
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09.06.2022 14:36 Відповісти
Літаки з допомогою оминали німеччину!!!?
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09.06.2022 14:41 Відповісти
Німці довга кацапська лапа
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09.06.2022 14:42 Відповісти
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09.06.2022 14:46 Відповісти
Велика подяка пану Президенту.
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09.06.2022 14:49 Відповісти
Починаючи з часів Петра 1 Нмеччина паразитувала на кацапах до такої міри що факточно обєднання Німеччини в єдину державу залежало від надходження ресурсів для цього з кацапщини, де німецькі "обрусєвші" феодали зберігали кріпацтво. Вся кацапська династія романових була пронімеччена до остьанньої клітини дегенеративних організмів і зневажала бидло яким правила... Щось мені підказує що на Німеччину очікує зневага а там і занепад бо національний егоїзм німців вже скуштували на смак всі європейці протягом 20 століття в двох світових війнах. Зараз нове століття і третя світова вже почалась. Протягом неї Німеччина може остаточно втратити авторитет а з ним і роль "паротяга Європи". Фактично Німеччина зацікавлена в збереженні неоколоніалізму в ********** бо протягом всього періоду своєї державності є вигодоотримувачем рабського стану кацапської популяції. Розвал ********** означатиме занепад Німеччини яка звикла безмежно і безвідмовно експлуатувати кацапські ресурси. Німцям насрати на мораль! Вони вже давно формально "денаціфіковані" іх "садок вишневий коло кірхи поряд з борделем" - це їх усьо...
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09.06.2022 15:00 Відповісти
Это конечно фантазии, но вот если б можно было пьяных буратов пропустить через Украину за немками и Рейхстаг поштурмовать.
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09.06.2022 15:02 Відповісти
немцы бесплатно приняли миллион беженцев с выплатой пособия 450 евро и мед. страховкой. Что для переселенцев сделали в Украине. Люди с Лисичанска не выезжают, а куда без денег говорят. Или под тысячу баксов во Львовской, Закарпатской области аренда
Тема немцев это чтобы стрелки перевести в собственном ******
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09.06.2022 15:12 Відповісти
Это так, но политика однако паскудноватая!
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09.06.2022 15:25 Відповісти
от нефти они почти отказались, без страхования уже практически никак. Без газа пока ищут. Шольц пол года. Уже смешали.... Оппозицию принимают. Политика такая, сами насрут а потом просят
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09.06.2022 16:51 Відповісти
не надо все в одну кучу смешивать. беженцы одно, военная помощь и сотрудничество с агрессором это другое. мерзавцы, которые втридорога сдают свою жилье реальным беженцам, а сами жируют в Европе, для меня подонки и твари не лучше кацапов. власти с этим не борются, а робингудов тоже нет
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09.06.2022 15:31 Відповісти
ЕС ДОЛЖНА БРОСИТЬ ВСЕ УСИЛИЯ И МОЩЬ НА ПОБЕДУ УКРАИНЫ И НАД АГРЕССОРОМ. ЧТОБЫ АГРЕССОР БОЛЬШЕ НЕ СМОГ ДАЖЕ ОГРЫЗАТЬСЯ ПРОТИВ ДРУГИХ СТРАН ,НЕ ТО ЧТО НАПАДАТЬ.
СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.06.2022 15:26 Відповісти
Німецький бізнес знову ziгує, потрібна денацфікація
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09.06.2022 15:58 Відповісти
Ну после 45го года, в Германии провели денафикацию, видимо перестарались, нынешнее немцы, это не те немцы образца 40х годов, те хоть и были нацисты, бешеные собаки по сути,но опять же не все немцы, в западных землях, в процентом отношении, нацистов было меньше,все таки это была сильная нация, теперь это плоды превращения немцев в пацифистов, несколько десятилетий, заставляли каяться, и вот итог, конечно сильную экономику им не мешал никто стоить, даже помогали, но дух великогерманский, убили, что лучше не понятно, но те бы немцы,действовали бы по другому.
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09.06.2022 16:14 Відповісти
фашисти=рашисти
мало касаби гансів згноїли в сибіру..
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09.06.2022 16:05 Відповісти
От такі вони насправді европейські цінності - бізнес на крові не перепона, а спосіб життя. Все решта - ширма
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09.06.2022 16:51 Відповісти
С Новым 1939 годом!
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09.06.2022 17:23 Відповісти
На німців гоните, а наші вже не працюють?
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09.06.2022 18:09 Відповісти
блин
чтобы окончательно остановить все эти "заглядывания в глаза"
поднимите уже поляки на высоком уровне про катынь2, взрыв самалета качинского
сколько можно это скрывать???
тогда пусть хоть один политик европейский попробует "сохранить лицо" этому ввх
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09.06.2022 19:02 Відповісти
 
 