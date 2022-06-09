Германский бизнес до сих пор хочет сотрудничать с РФ, - Дуда

Часть немецкого бизнеса хочет и дальше вести бизнес с Россией, пользуясь дешевыми энергоресурсами. Польша будет убеждать, что возвращение к привычным отношениям с Россией уже невозможно.

Об этом в интервью немецкому изданию Bild подчеркнул президент Польши Анджей Дуда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил Дуда, Польша испытывает угрозу со стороны имперской России, поскольку долгое время была порабощена царской Россией, а позже находилась в советской зоне влияния. В то же время Германия смотрит на отношения с РФ иначе.

Он с сожалением отметил, что даже после оккупации Крыма и агрессии России на востоке в 2014 году Берлин продолжал активно вести бизнес с Москвой. По его словам, Германия тогда продолжала поставлять России продукцию двойного назначения, поэтому "в военном плане они продолжали поддерживать Россию и режим Путина".

"И сегодня, как мы слышим, очень большая часть немецкого бизнеса, в конце концов, очень сильная, одна из самых сильных в мире, просто хочет вести бизнес (с РФ, - Ред.)", - подчеркнул президент РП.

Он подчеркнул, что создается впечатление, будто части немецкого бизнеса безразлично, что будет с Украиной или Польшей, и его позиция такова: "мы хотим заниматься бизнесом, хотим зарабатывать деньги, мы ведем бизнес с Россией, Россия имеет энергоносители, Россия имеет возможности, Россия – большая страна".

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"Возможно, этот немецкий бизнес не верит, что когда-нибудь российская армия сможет снова отпраздновать свою великую победу в Берлине, забрать часть Германии, оккупировать Германию. Но мы в Польше знаем, что это возможно", - подчеркнул Дуда.

Впрочем, он подчеркнул, что не может быть речи о возвращении business as usual (того, что было раньше. – Ред.) в отношениях с РФ. Потому Варшава призывает весь мир не возвращаться к этой политике в отношениях с Россией.