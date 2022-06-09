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Новости Война
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Германский бизнес до сих пор хочет сотрудничать с РФ, - Дуда

дуда

Часть немецкого бизнеса хочет и дальше вести бизнес с Россией, пользуясь дешевыми энергоресурсами. Польша будет убеждать, что возвращение к привычным отношениям с Россией уже невозможно.

Об этом в интервью немецкому изданию Bild подчеркнул президент Польши Анджей Дуда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил Дуда, Польша испытывает угрозу со стороны имперской России, поскольку долгое время была порабощена царской Россией, а позже находилась в советской зоне влияния. В то же время Германия смотрит на отношения с РФ иначе.

Он с сожалением отметил, что даже после оккупации Крыма и агрессии России на востоке в 2014 году Берлин продолжал активно вести бизнес с Москвой. По его словам, Германия тогда продолжала поставлять России продукцию двойного назначения, поэтому "в военном плане они продолжали поддерживать Россию и режим Путина".

"И сегодня, как мы слышим, очень большая часть немецкого бизнеса, в конце концов, очень сильная, одна из самых сильных в мире, просто хочет вести бизнес (с РФ, - Ред.)", - подчеркнул президент РП.

Он подчеркнул, что создается впечатление, будто части немецкого бизнеса безразлично, что будет с Украиной или Польшей, и его позиция такова: "мы хотим заниматься бизнесом, хотим зарабатывать деньги, мы ведем бизнес с Россией, Россия имеет энергоносители, Россия имеет возможности, Россия – большая страна".

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"Возможно, этот немецкий бизнес не верит, что когда-нибудь российская армия сможет снова отпраздновать свою великую победу в Берлине, забрать часть Германии, оккупировать Германию. Но мы в Польше знаем, что это возможно", - подчеркнул Дуда.

Впрочем, он подчеркнул, что не может быть речи о возвращении business as usual (того, что было раньше. – Ред.) в отношениях с РФ. Потому Варшава призывает весь мир не возвращаться к этой политике в отношениях с Россией.

бизнес (1620) Германия (6927) Польша (8398) россия (95365) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+18
Німці лайном були,є та схоже залишатимуться й надалі...
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09.06.2022 14:20
+15
Правду кажуть - росія фашизм не перемогла, вона його усиновила. Тому звісно "переможені" будуть з любов'ю стежити як їхнє дитя робить перші кроки...
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09.06.2022 14:24
+10
Німецький бізнес мені нагадє кобеля собаки який на запах сучки (росії) готовий
бросити все і зірватись з повідка. Бідні скурвлені німецьки пси
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09.06.2022 14:23
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Німці лайном були,є та схоже залишатимуться й надалі...
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09.06.2022 14:20 Ответить
Не самі німці а "елітка", і елітка не тільки німецька. Ці створіння дуже цинічні, головна мета - прибуток понад усе, а нас вважають просто ресурсом.
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09.06.2022 16:06 Ответить
na skolko etot "biznes" nemecky - esho bolshoi vopros
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09.06.2022 14:22 Ответить
Так
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09.06.2022 14:41 Ответить
Німецький бізнес мені нагадє кобеля собаки який на запах сучки (росії) готовий
бросити все і зірватись з повідка. Бідні скурвлені німецьки пси
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09.06.2022 14:23 Ответить
Правду кажуть - росія фашизм не перемогла, вона його усиновила. Тому звісно "переможені" будуть з любов'ю стежити як їхнє дитя робить перші кроки...
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09.06.2022 14:24 Ответить
Вона його породила. Дуже давно
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09.06.2022 14:39 Ответить
Німчура в сімбіозі з кацапнею сторіччями. Всі ці війни та всякі конфлікти між ними-лише окремі епізоди історії. Головне залишається-вони "два сапога-пара".
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09.06.2022 14:24 Ответить
Вернуть призыв, призвать деток бизнесменов в Бундесвер и отправить служить в Литву.
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09.06.2022 14:26 Ответить
tak oni ubegut na rasiju
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09.06.2022 14:31 Ответить
Дуда ще не знає наратив російської пропаганди: росіяни переконані, що воюють з фашизмом в Україні. Так що русофіли-політики Німеччини не зрозуміють тонкощів докору. Політики німеччини просто як і росіяни, не тих вважають фашистами, не росіян.
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09.06.2022 14:27 Ответить
А тіпа український бізнес не хоче? "Свати" вже не знімаються та не транслюються в рашці?
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09.06.2022 14:29 Ответить
У зе ілюзія, що вони прокинутся неодмінно, пєрєстануть стрєлять
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09.06.2022 14:32 Ответить
Воно подохне в своєму ілюзорному сприйнятті. То,що ми заручники дебілів?
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09.06.2022 14:38 Ответить
Нарід дав собі стати заручником цієї влади
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09.06.2022 14:44 Ответить
Гірше, що вони повірили в ці казки, яка дуже відрізняєтся від того, що буде в реальності. На наступних виборах треба сумлінно кого достойного кандидата на вибори готували, щоб в майбутньому не втрапити в халепу
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09.06.2022 14:48 Ответить
Правильный взгляд на проституток разных цветов и оттенков

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09.06.2022 14:32 Ответить
адольфовна вроде ушла из политической сцены но дело ее продолжает ученик шульц...подонки.
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09.06.2022 14:33 Ответить
Немцы отсасывают от шока, чтобы задобрить. Стокгольмский синдром.
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09.06.2022 14:35 Ответить
Ублюдков тянет к ублюдкам...
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09.06.2022 14:35 Ответить
Перекривати труби,аби цей ворожий бізнес нефінансував знищення нашої країни!
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09.06.2022 14:36 Ответить
https://ibb.co/X2Z78zZ
Прости тут, прости там, прости, Господи, нам
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09.06.2022 14:36 Ответить
Літаки з допомогою оминали німеччину!!!?
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09.06.2022 14:41 Ответить
Німці довга кацапська лапа
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09.06.2022 14:42 Ответить
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09.06.2022 14:46 Ответить
Велика подяка пану Президенту.
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09.06.2022 14:49 Ответить
Починаючи з часів Петра 1 Нмеччина паразитувала на кацапах до такої міри що факточно обєднання Німеччини в єдину державу залежало від надходження ресурсів для цього з кацапщини, де німецькі "обрусєвші" феодали зберігали кріпацтво. Вся кацапська династія романових була пронімеччена до остьанньої клітини дегенеративних організмів і зневажала бидло яким правила... Щось мені підказує що на Німеччину очікує зневага а там і занепад бо національний егоїзм німців вже скуштували на смак всі європейці протягом 20 століття в двох світових війнах. Зараз нове століття і третя світова вже почалась. Протягом неї Німеччина може остаточно втратити авторитет а з ним і роль "паротяга Європи". Фактично Німеччина зацікавлена в збереженні неоколоніалізму в ********** бо протягом всього періоду своєї державності є вигодоотримувачем рабського стану кацапської популяції. Розвал ********** означатиме занепад Німеччини яка звикла безмежно і безвідмовно експлуатувати кацапські ресурси. Німцям насрати на мораль! Вони вже давно формально "денаціфіковані" іх "садок вишневий коло кірхи поряд з борделем" - це їх усьо...
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09.06.2022 15:00 Ответить
Это конечно фантазии, но вот если б можно было пьяных буратов пропустить через Украину за немками и Рейхстаг поштурмовать.
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09.06.2022 15:02 Ответить
немцы бесплатно приняли миллион беженцев с выплатой пособия 450 евро и мед. страховкой. Что для переселенцев сделали в Украине. Люди с Лисичанска не выезжают, а куда без денег говорят. Или под тысячу баксов во Львовской, Закарпатской области аренда
Тема немцев это чтобы стрелки перевести в собственном ******
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09.06.2022 15:12 Ответить
Это так, но политика однако паскудноватая!
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09.06.2022 15:25 Ответить
от нефти они почти отказались, без страхования уже практически никак. Без газа пока ищут. Шольц пол года. Уже смешали.... Оппозицию принимают. Политика такая, сами насрут а потом просят
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09.06.2022 16:51 Ответить
не надо все в одну кучу смешивать. беженцы одно, военная помощь и сотрудничество с агрессором это другое. мерзавцы, которые втридорога сдают свою жилье реальным беженцам, а сами жируют в Европе, для меня подонки и твари не лучше кацапов. власти с этим не борются, а робингудов тоже нет
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09.06.2022 15:31 Ответить
ЕС ДОЛЖНА БРОСИТЬ ВСЕ УСИЛИЯ И МОЩЬ НА ПОБЕДУ УКРАИНЫ И НАД АГРЕССОРОМ. ЧТОБЫ АГРЕССОР БОЛЬШЕ НЕ СМОГ ДАЖЕ ОГРЫЗАТЬСЯ ПРОТИВ ДРУГИХ СТРАН ,НЕ ТО ЧТО НАПАДАТЬ.
СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.06.2022 15:26 Ответить
Німецький бізнес знову ziгує, потрібна денацфікація
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09.06.2022 15:58 Ответить
Ну после 45го года, в Германии провели денафикацию, видимо перестарались, нынешнее немцы, это не те немцы образца 40х годов, те хоть и были нацисты, бешеные собаки по сути,но опять же не все немцы, в западных землях, в процентом отношении, нацистов было меньше,все таки это была сильная нация, теперь это плоды превращения немцев в пацифистов, несколько десятилетий, заставляли каяться, и вот итог, конечно сильную экономику им не мешал никто стоить, даже помогали, но дух великогерманский, убили, что лучше не понятно, но те бы немцы,действовали бы по другому.
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09.06.2022 16:14 Ответить
фашисти=рашисти
мало касаби гансів згноїли в сибіру..
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09.06.2022 16:05 Ответить
От такі вони насправді европейські цінності - бізнес на крові не перепона, а спосіб життя. Все решта - ширма
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09.06.2022 16:51 Ответить
С Новым 1939 годом!
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09.06.2022 17:23 Ответить
На німців гоните, а наші вже не працюють?
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09.06.2022 18:09 Ответить
блин
чтобы окончательно остановить все эти "заглядывания в глаза"
поднимите уже поляки на высоком уровне про катынь2, взрыв самалета качинского
сколько можно это скрывать???
тогда пусть хоть один политик европейский попробует "сохранить лицо" этому ввх
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09.06.2022 19:02 Ответить
 
 