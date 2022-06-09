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Новини Війна
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Зеленський закликав позбавити Росію членства у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН

фао

Світ повинен прибрати все, що заважає співпраці та розвитку, а російська агресія - це перша й ключова перешкода, перша й ключова загроза.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до Організації економічного співробітництва та розвитку ООН (FAO), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Не може бути й мови про продовження членства Росії у FAO - Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. Що там Росії робити, якщо вона працює на голод як мінімум 400 млн, а як максимум - більше мільярда людей?!" - зазначив він.

Президент підкреслив, що лише завершення війни Росії проти України може гарантувати надійність постачання продовольства через Чорне море.

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"Бо саме український аграрний експорт виконує стабілізуючу роль на глобальному ринку. І Росія має відповісти за те, що провокує проти Європи нову міграційну хвилю, використовуючи мешканців Африки, Азії як заручників. Проти росії мають бути за це застосовані довгострокові болісні санкції саме на глобальному рівні", - наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) ООН (3337) ФАО (102)


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Топ коментарі
+7
Нічосі, як він наважився це сказати?
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09.06.2022 16:21
+7
Це кляте посміховисько може що завгодно звездіти на камеру, однак коли світ дізнався, що ця тварюка лобіювала зняття санкцій з гаманця путіна - абрамовича - розставляє все на свої місця. Цій зеленій гниді вже сьогодні треба задумуватися про суїцид, бо після війни його точно посадять пожиттєво - статей так багато, що одного життя йому не вистачить все відсидіти
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09.06.2022 16:26
+3
та це він так громко подумав для виборців. шо тепер аж сам своїх думок злякався )
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09.06.2022 16:26
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Нічосі, як він наважився це сказати?
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09.06.2022 16:21 Відповісти
та це він так громко подумав для виборців. шо тепер аж сам своїх думок злякався )
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09.06.2022 16:26 Відповісти
Це кляте посміховисько може що завгодно звездіти на камеру, однак коли світ дізнався, що ця тварюка лобіювала зняття санкцій з гаманця путіна - абрамовича - розставляє все на свої місця. Цій зеленій гниді вже сьогодні треба задумуватися про суїцид, бо після війни його точно посадять пожиттєво - статей так багато, що одного життя йому не вистачить все відсидіти
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09.06.2022 16:26 Відповісти
Пустопорожня кликуша
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09.06.2022 16:27 Відповісти
По-перше, ООН цього не зробить. Їжа - це не нафта чи газ, й Африка - не ЄС. Тобто відмовлятися від кацапської їжі заради захисту моральних цінностей вони не будуть.

По-друге, лише завершення війни програш Росії у війні проти України може гарантувати надійність постачання продовольства через Чорне море
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09.06.2022 16:29 Відповісти
очі відкрив - закликав - всіх обсер - очі стулив.
вбрав рабоче місце....
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09.06.2022 16:31 Відповісти
Все правильно. Из-за санкций маньякам нечего будет сеять. Весь посевоной материал у них завозной.
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09.06.2022 16:40 Відповісти
ви дійсно вважаете шо клован може бути Президентом?
наслідки ми всі бачимо - спитайте Маріуполь.
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09.06.2022 16:42 Відповісти
я б мельника *********, на всяк випадок - хамовита зелена тварюка бо...
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09.06.2022 16:46 Відповісти
вчасно отримана піздюля - дісциплінірує.
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09.06.2022 17:02 Відповісти
 
 