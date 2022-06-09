Зеленський закликав позбавити Росію членства у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН

Світ повинен прибрати все, що заважає співпраці та розвитку, а російська агресія - це перша й ключова перешкода, перша й ключова загроза.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до Організації економічного співробітництва та розвитку ООН (FAO), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Не може бути й мови про продовження членства Росії у FAO - Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. Що там Росії робити, якщо вона працює на голод як мінімум 400 млн, а як максимум - більше мільярда людей?!" - зазначив він.

Президент підкреслив, що лише завершення війни Росії проти України може гарантувати надійність постачання продовольства через Чорне море.

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"Бо саме український аграрний експорт виконує стабілізуючу роль на глобальному ринку. І Росія має відповісти за те, що провокує проти Європи нову міграційну хвилю, використовуючи мешканців Африки, Азії як заручників. Проти росії мають бути за це застосовані довгострокові болісні санкції саме на глобальному рівні", - наголосив Зеленський.